Rating Pemain Chelsea Vs Bournemouth: Tak Ada Sihir Cole Palmer! Bintang Inggris Itu Terbungkam Saat The Blues Sia-Siakan Peluang Untuk Pangkas Jarak Dari Arsenal

Memulai laga dengan lambat, Chelsea mengira mereka telah tertinggal 1-0 ketika winger Bournemouth Antoine Semenyo mencetak gol di menit keempat. Tapi, setelah pemeriksaan panjang oleh Video Asisten Wasit (VAR), gol tersebut dianulir karena Cherries Evanilson dianggap offside dalam proses terjadinya gol.

Keadaan segera memburuk bagi tim London barat tersebut ketika Liam Delap harus digantikan karena cedera bahu, dengan Marc Guiu masuk sebagai penggantinya. Menutup 45 menit pertama yang menyedihkan, Chelsea kembali terbebas dari tekanan ketika Evanilson entah bagaimana gagal mengonversi peluang dari jarak yang sangat dekat.

Di awal babak kedua yang jauh lebih positif, pemain Pedro Neto memaksa kiper Bournemouth Djordje Petrovic melakukan penyelamatan gemilang sebelum sundulan Alejandro Garnacho membentur tiang gawang. Palmer kemudian digantikan oleh Joao Pedro pada menit ke-60, dengan Chelsea terus berjuang untuk bisa mencetak gol.

Namun, Bournemouth – yang belum pernah menang dalam lima pertandingan liga sebelumnya – mampu menghentikan laju pasukan Maresca saat Chelsea mencatat hasil imbang tanpa gol pertama mereka di Liga Primer sejak bermain imbang 0-0 dengan Crystal Palace di pekan pembuka musim. Pasukan Maresca kini berada di posisi keempat klasemen dan tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Arsenal, yang sebelumnya dikalahkan 2-1 oleh Aston Villa.

GOAL menilai para pemain Chelsea dari Vitality Stadium...