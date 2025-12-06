Cole Palmer Bournemouth Chelsea 0-0GOAL
Rating Pemain Chelsea Vs Bournemouth: Tak Ada Sihir Cole Palmer! Bintang Inggris Itu Terbungkam Saat The Blues Sia-Siakan Peluang Untuk Pangkas Jarak Dari Arsenal

Chelsea mencatatkan tiga pertandingan tanpa kemenangan di Liga Primer setelah ditahan imbang Bournemouth. Cole Palmer tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sejak September, tetapi bintang Inggris itu gagal menginspirasi The Blues untuk kembali ke jalur kemenangan setelah kalah 3-1 dari Leeds.

Memulai laga dengan lambat, Chelsea mengira mereka telah tertinggal 1-0 ketika winger Bournemouth Antoine Semenyo mencetak gol di menit keempat. Tapi, setelah pemeriksaan panjang oleh Video Asisten Wasit (VAR), gol tersebut dianulir karena Cherries Evanilson dianggap offside dalam proses terjadinya gol.

Keadaan segera memburuk bagi tim London barat tersebut ketika Liam Delap harus digantikan karena cedera bahu, dengan Marc Guiu masuk sebagai penggantinya. Menutup 45 menit pertama yang menyedihkan, Chelsea kembali terbebas dari tekanan ketika Evanilson entah bagaimana gagal mengonversi peluang dari jarak yang sangat dekat.

Di awal babak kedua yang jauh lebih positif, pemain Pedro Neto memaksa kiper Bournemouth Djordje Petrovic melakukan penyelamatan gemilang sebelum sundulan Alejandro Garnacho membentur tiang gawang. Palmer kemudian digantikan oleh Joao Pedro pada menit ke-60, dengan Chelsea terus berjuang untuk bisa mencetak gol.

Namun, Bournemouth – yang belum pernah menang dalam lima pertandingan liga sebelumnya – mampu menghentikan laju pasukan Maresca saat Chelsea mencatat hasil imbang tanpa gol pertama mereka di Liga Primer sejak bermain imbang 0-0 dengan Crystal Palace di pekan pembuka musim. Pasukan Maresca kini berada di posisi keempat klasemen dan tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen Arsenal, yang sebelumnya dikalahkan 2-1 oleh Aston Villa.

GOAL menilai para pemain Chelsea dari Vitality Stadium...

    Kiper dan Belakang

    Robert Sanchez (6/10):

    Meskipun duo Bournemouth Semenyo dan Evanilson tampil gemilang, pemain internasional Spanyol itu hanya dipaksa melakukan satu atau dua penyelamatan.

    Malo Gusto (7/10):

    Bermain sebagai bek kanan, pemain Prancis itu kesulitan mendapatkan ruang saat ia mencoba menyerang. Namun, ia sangat kuat dalam bertahan.

    Wesley Fofana (6/10):

    Menggantikan Tosin Adarabioyo di lini belakang, mantan pemain Leicester tersebut banyak menguasai bola tetapi tidak mampu memanfaatkannya dengan baik.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Beroperasi sebagai bek tengah sisi kiri, pemain internasional Inggris itu memenangkan 100 persen (3/3) duel daratnya. Menunjukkan penampilan bertahan yang solid.

    Marc Cucurella (7/10):

    Salah satu pemain terbaik Chelsea, bek kiri tersebut memiliki peluang untuk mencetak gol di babak pertama tetapi sundulannya gagal tepat sasaran.

    Tengah

    Reece James (7/10):

    Turun sangat dalam untuk mendominasi permainan, sang kapten mencoba membangkitkan Chelsea dengan umpan-umpan panjang khasnya. Terkadang ia berhasil, terkadang tidak.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Bermain bersama James di lini tengah, pemain Argentina itu tampil rapi dan bersih dalam penguasaan bola, meskipun ia hanya memiliki sedikit peluang untuk maju.

    Cole Palmer (7/10):

    Walaupun agak kaku setelah menjadi starter pertamanya sejak September, ada beberapa penampilan berkualitas, menunjukkan kecepatan di dalam dan di sekitar kotak penalti. Bintang The Blues itu kemudian digantikan pada menit ke-60.

    Depan

    Pedro Neto (6/10):

    Biasanya menjadi salah satu pemain Chelsea yang paling konsisten, Neto memberikan umpan silang yang bagus kepada Marc Cucurella.

    Liam Delap (5/10):

    Terlibat dalam pertarungan sengit dengan Marcos Senesi dari Bournemouth, sang striker mengalami cedera bahu yang membuatnya harus mengakhiri laga lebih awal.

    Alejandro Garnacho (6/10):

    Diturunkan sebagai starter setelah penampilan solid melawan Leeds, sang penyerang bangkit dari babak pertama yang lamban dengan sundulannya yang membentur tiang gawang setelah jeda.

    Pengganti & Manajer

    Marc Guiu (5/10):

    Sebagai pemain pengganti di awal setelah cedera Delap, striker muda tersebut hanya menerima sedikit umpan karena Chelsea biasanya lebih banyak memberi umpan kepada Neto dan Garnacho.

    Joao Pedro (5/10):

    Menggantikan Palmer setelah satu jam pertandingan. Diaaa seringkali terlalu lama menguasai bola, sehingga gagal memberikan dampak.

    Estevao (5/10):

    Dimasukkan hanya dengan 13 menit waktu normal tersisa, winger Brasil itu tidak berada di lapangan cukup lama untuk memengaruhi jalannya pertandingan.

    Enzo Maresca (5/10):

    Melakukan enam perubahan pada susunan starting XI yang kalah 3-1 dari Leeds, pelatih asal Italia itu menyaksikan Chelsea bermain buruk di babak pertama. Meski pun timnya sedikit lebih baik setelah jeda, ia seharusnya memasukkan Estevao lebih awal karena tim tamu berhasil meraih satu poin di laga tandang.

