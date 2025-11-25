Rating Pemain Chelsea Vs Barcelona: Estevao Menangi Duel Wonderkid, Marc Cucurella Matikan Lamine Yamal Saat The Blues Menang Telak

Tuan rumah sempat mencetak dua gol yang dianulir karena offside dalam 25 menit pertama. Perayaan Enzo Fernandez dua kali terhenti, pertama karena handball Wesley Fofana dan kemudian karena bendera offside. Faktanya, The Blues hampir tertinggal setelah serangan langka Barca di tahap awal, saat permainan rapi Lamine Yamal membebaskan Ferran Torres, namun tembakan mantan pemain Man City itu melebar tipis dari gawang Robert Sanchez.

Lebih dari 20 menit kemudian, tim tamu dihukum. Percobaan ketiga berbuah manis bagi pasukan Maresca. Marc Cucurella — yang tampil brilian sepanjang malam — mengalahkan garis pertahanan tinggi Barcelona dan mengirim umpan silang mendatar ke kotak enam yard. Setelah kemelut beberapa detik di mana Pedro Neto mencoba melakukan backheel, bola memantul mengenai Jules Kounde dan masuk, memberi Chelsea keunggulan yang pantas.

Dalam posisi terdesak, penderitaan Barca semakin parah setelah kapten Ronald Araujo diusir keluar lapangan tepat sebelum jeda. Kartu kuning konyol karena protes kepada wasit diikuti oleh tekel gegabah terhadap Cucurella, membuat wasit tidak punya pilihan selain mengusir pemain internasional Uruguay tersebut.

Dengan kendali penuh di tangan Chelsea, babak kedua berjalan mulus. Momen terbaik malam itu datang dari Estevao yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan. Ia meliuk-liuk menembus pertahanan Barcelona sebelum melepaskan tembakan keras ke atap gawang dengan kaki kanannya (kaki lemahnya). Itu adalah tanda nyata dari bakat yang dimilikinya, lebih bersinar daripada Yamal di saat momen paling menentukan.

Penderitaan tim asuhan Hansi Flick tidak berhenti di situ. Pertahanan mereka ditembus untuk ketiga kalinya sebelum peluit akhir. Kali ini Delap yang mencetak gol, menyambar umpan Fernandez dengan tembakan mendatar untuk mengunci laga yang sebenarnya sangat tidak seimbang itu.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari Stamford Bridge...