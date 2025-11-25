Chelsea Estevao GFXGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Rating Pemain Chelsea Vs Barcelona: Estevao Menangi Duel Wonderkid, Marc Cucurella Matikan Lamine Yamal Saat The Blues Menang Telak

Performa apik Chelsea di bawah Enzo Maresca berlanjut dengan kemenangan telak 3-0 atas Barcelona di Liga Champions, Rabu dini hari. Gol bunuh diri Jules Kounde, tembakan indah Estevao, dan gol perdana Liam Delap di Stamford Bridge jadi penentu dominasi mutlak The Blues di ibu kota.

Tuan rumah sempat mencetak dua gol yang dianulir karena offside dalam 25 menit pertama. Perayaan Enzo Fernandez dua kali terhenti, pertama karena handball Wesley Fofana dan kemudian karena bendera offside. Faktanya, The Blues hampir tertinggal setelah serangan langka Barca di tahap awal, saat permainan rapi Lamine Yamal membebaskan Ferran Torres, namun tembakan mantan pemain Man City itu melebar tipis dari gawang Robert Sanchez.

Lebih dari 20 menit kemudian, tim tamu dihukum. Percobaan ketiga berbuah manis bagi pasukan Maresca. Marc Cucurella — yang tampil brilian sepanjang malam — mengalahkan garis pertahanan tinggi Barcelona dan mengirim umpan silang mendatar ke kotak enam yard. Setelah kemelut beberapa detik di mana Pedro Neto mencoba melakukan backheel, bola memantul mengenai Jules Kounde dan masuk, memberi Chelsea keunggulan yang pantas.

Dalam posisi terdesak, penderitaan Barca semakin parah setelah kapten Ronald Araujo diusir keluar lapangan tepat sebelum jeda. Kartu kuning konyol karena protes kepada wasit diikuti oleh tekel gegabah terhadap Cucurella, membuat wasit tidak punya pilihan selain mengusir pemain internasional Uruguay tersebut.

Dengan kendali penuh di tangan Chelsea, babak kedua berjalan mulus. Momen terbaik malam itu datang dari Estevao yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan. Ia meliuk-liuk menembus pertahanan Barcelona sebelum melepaskan tembakan keras ke atap gawang dengan kaki kanannya (kaki lemahnya). Itu adalah tanda nyata dari bakat yang dimilikinya, lebih bersinar daripada Yamal di saat momen paling menentukan.

Penderitaan tim asuhan Hansi Flick tidak berhenti di situ. Pertahanan mereka ditembus untuk ketiga kalinya sebelum peluit akhir. Kali ini Delap yang mencetak gol, menyambar umpan Fernandez dengan tembakan mendatar untuk mengunci laga yang sebenarnya sangat tidak seimbang itu.

Berikut rating para pemain Chelsea versi GOAL dari Stamford Bridge...

    Kiper & Bek

    Robert Sanchez (7/10):

    Penampilan solid lainnya dari Sanchez. Ia menangani beberapa bola berbahaya di belakang beknya tetapi hampir tidak banyak diuji sepanjang malam.

    Reece James (8/10):

    Periode panjangnya tanpa cedera mulai membuahkan hasil besar. Kapten Chelsea ini memimpin dengan memberi contoh seperti biasa, bahkan melepaskan umpan lambung yang luar biasa untuk gol Estevao.

    Wesley Fofana (6/10):

    Berduet dengan Chalobah dan terlihat nyaman pada malam di mana ia tidak banyak melakukan pekerjaan berat.

    Trevoh Chalobah (7/10):

    Meneriakkan semangat untuk penonton beberapa kali setelah melakukan sejumlah tekel keras. Menangani ancaman Robert Lewandowski dengan sangat baik dan terlihat bertekad menjaga clean sheet. Tugas selesai!

    Marc Cucurella (9/10):

    Berada di level yang sama dengan Moises Caicedo untuk penampilannya malam ini. Cucurella mematikan rekan setimnya di timnas, Yamal, dengan mudah, dan membuktikan sekali lagi mengapa ia adalah salah satu bek terbaik di Eropa.

    Gelandang

    Malo Gusto (7/10):

    Memburu pemain Barca dari lini tengah dan menyapu semua bola yang belum diamankan oleh Moises Caicedo. Digantikan oleh Andrey Santos saat jeda.

    Moises Caicedo (9/10):

    Satu lagi penampilan tanpa cela dari gelandang bintang The Blues. Setiap 30 detik, Caicedo muncul dengan tekel krusial dan menjaga Chelsea tetap menekan. Ia tak kenal lelah setiap detik berada di lapangan.

    Enzo Fernandez (8/10):

    Mengatur serangan dalam peran yang sedikit lebih maju dan bisa saja mencetak dua gol jika bukan karena keputusan offside tipis. Sebagai gantinya, pemain Argentina itu harus puas dengan satu asis manis, yang ia sajikan dengan matang untuk Liam Delap.

    Penyerang

    Estevao (8/10):

    Pemain muda Brasil ini membuktikan ada substansi nyata di balik perbandingan antara dirinya dan Lamine Yamal. Momen magisnya di babak kedua mencuri perhatian, menempatkan tuan rumah di posisi nyaman dan menambahkan gol fantastis lainnya ke koleksinya di Chelsea yang kian bertambah.

    Pedro Neto (6/10):

    Kurang efektif saat menguasai bola dibandingkan rekan-rekannya, tetapi melakukan banyak lari menusuk di belakang lini pertahanan Barcelona. Memiliki satu peluang besar di babak pertama yang melambung dan satu lagi dari aksi driving run di babak kedua.

    Alejandro Garnacho (4/10):

    Malam yang senyap bagi rekrutan musim panas dari Manchester United ini. Selain satu tembakan yang diblok di 45 menit pertama, Garnacho tidak efektif dan kemudian ditarik keluar sebelum menit ke-60.

    Pergantian & Manajer

    Andrey Santos (6/10):

    Dimasukkan saat jeda dan menjelajahi banyak area lapangan, meski sang gelandang jarang menguasai bola dan lebih memilih melakukan pekerjaan kotor bersama Caicedo dan Fernandez.

    Liam Delap (7/10):

    Masuk dan mengamuk, menyeruduk ke posisi berbahaya dan akhirnya dihargai dengan gol pertamanya di Stamford Bridge untuk mengunci kemenangan 3-0.

    Jamie Gittens (6/10):

    Terlihat tajam dalam menit bermain yang diberikan oleh Maresca dan membuat Kounde kewalahan, meski kakinya jauh lebih segar daripada bek Prancis itu.

    Tyrique George (N/A):

    Dimasukkan untuk beberapa menit terakhir menggantikan Estevao yang tampil luar biasa.

    Josh Acheampong (N/A):

    Masuk menggantikan kapten Reece James, yang mendapat standing ovation dari pendukung Chelsea.

    Enzo Maresca (9/10):

    Sang pelatih kepala menerapkan taktik dengan tepat dan benar-benar mengungguli Hansi Flick di bench lawan. Operan cepat dan lari di belakang pertahanan membuahkan hasil, meski pemainnya masih terperangkap offside beberapa kali. Maresca pantas mendapatkan kredit besar atas kemenangan ini.

