Garnacho Sanchez Rosenior Chelsea GFXGetty/GOAL
Donny Afroni

Rating Pemain Chelsea Vs Arsenal: Kesalahan Robert Sanchez Yang Merugikan Ditutup Aksi Heroik Alejandro Garnacho

Chelsea menghadapi tantangan berat untuk mencapai final Carabao Cup setelah penampilan buruk Robert Sanchez yang memberikan Arsenal kemenangan 3-2 di leg pertama.

Chelsea tampil mengesankan di pertandingan pertama mereka di bawah manajer baru Liam Rosenior saat mengalahkan Charlton Athletic 5-1 pada akhir pekan, tetapi The Blues memulai laga dengan buruk, Kamis (15/1) dini hari WIB, ketika Robert Sanchez gagal menjangkau sepakpojok Declan Rice, sehingga memberikan Ben White peluang sundulan termudah untuk membuka skor hanya di menit ketujuh.

Arsenal yang bertandang ke Stamford Bridge memberikan tekanan besar pada gawang tuan rumah, tetapi The Blues setidaknya hanya tertinggal satu gol hingga babak pertama berakhir. Namun, kesalahan Sanches lainnya memungkinkan Gyokeres mencetak gol dari jarak dekat untuk memberikan Arsenal keunggulan dalam pertandingan tersebut.

Pemain pengganti Alejandro Garnacho kemudian membawa tuan rumah kembali ke pertandingan dengan mencetak gol melewati kaki Kepa Arrizabalaga sebelum tendangan keras dari Zubimendi mengembalikan keunggulan dua gol Arsenal. Garnacho kemudian mencetak gol keduanya malam itu, meskipun itu masih berarti Chelsea harus membalikkan defisit untuk mencapai final Carabao Cup di Wembley.

GOAL memberi nilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Robert Sanchez (2/10):

    Penampilan yang benar-benar merugikan. Terbang dengan buruk saat sepak pojok awal untuk memberikan White peluang melakukan sundulan termudah, dan kemudian tidak mampu menahan umpan silang rendah yang langsung disambar Gyokeres. Melakukan satu penyelamatan luar biasa dari ancaman Merino di babak kedua, tetapi secara keseluruhan penampilannya tidak dapat ditebus.

    Josh Acheampong (4/10):

    Tidak terlihat sepenuhnya nyaman di sisi sayap dengan Trossard mendapatkan beberapa peluang bagus dari bek muda tersebut.

    Wesley Fofana (4/10):

    Tidak memberikan banyak kepemimpinan di lini belakang, sesuatu yang sangat kurang dalam pertahanan Chelsea.

    Trevoh Chalobah (3/10):

    Kesulitan meladeni fisik Gyokeres dan cukup boros dalam umpannya.

    Marc Cucurella (3/10):

    Mendapat kartu kuning karena pelanggaran yang cukup jelas terhadap Saka saat keduanya kembali berduel. Sangat kalah dalam pertarungan itu.

    • Iklan
  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-ARSENALAFP

    Lini Tengah

    Andrey Santos (5/10):

    Menggantikan Caicedo yang diskors, tetapi tidak mampu memberikan kontrol yang sama di lini tengah, terutama dengan penampilan gemilang duo Arsenal, Rice dan Zubimendi.

    Enzo Fernandez (6/10):

    Menciptakan beberapa peluang tetapi sebagian besar kalah kelas dari gelandang Arsenal.

    Joao Pedro (5/10):

    Kesulitan menguasai bola di area yang bagus dan tidak banyak melepaskan tembakan sebelum ditarik keluar di akhir pertandingan.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Penyerangan

    Estevao (7/10):

    Sepertinya membuat dirinya sendiri mendapat kartu kuning setelah berselisih dengan Trossard. Namun, dia cukup mengancam ketika mampu berlari ke arah Timber.

    Marc Guiu (4/10):

    Benar-benar tidak mampu memberikan dampak besar, dan digantikan Garnacho saat Rosenior mencari jalan untuk kembali ke permainan.

    Pedro Neto (7/10):

    Lebih bersemangat di babak kedua dengan memberikan asis untuk gol pertama Garnacho, dan terlihat berbahaya setiap kali Chelsea menyerang sejak saat itu.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Menunjukkan ketenangan di depan gawang untuk memperkecil selisih dan membawa timnya kembali ke permainan, kemudian mencetak gol lagi untuk menjadikan skor 3-2. Chelsea hanya masih bertahan di ajang ini berkat pemain Argentina tersebut.

    Benoit Badiashile (5/10):

    Masuk menggantikan Acheampong, dan mendapat kartu kuning karena pelanggaran terhadap Saka tak lama kemudian.

    Jorrel Hato (4/10):

    Masuk untuk memperkuat pertahanan, tetapi masih terlihat agak rapuh.

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Seperti halnya Hato, menambah tenaga yang lebih segar di lini belakang, tetapi Chelsea masih terlihat rentan.

    Shumaira Mheuka (N/A):

    Pemain berusia 18 tahun itu dimasukkan menjelang akhir pertandingan saat Chelsea mengejar gol penyeimbang.

    Liam Rosenior (6/10):

    Apa yang harus dilakukan seorang manajer ketika seorang kiper melakukan dua kesalahan fatal seperti yang dilakukan Sanchez di Stamford Bridge? Manajer baru setidaknya akan senang dengan respons yang diberikan, dan berhasil mencetak dua gol berkat Garnacho.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Brentford crest
Brentford
BRE
0