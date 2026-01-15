Chelsea tampil mengesankan di pertandingan pertama mereka di bawah manajer baru Liam Rosenior saat mengalahkan Charlton Athletic 5-1 pada akhir pekan, tetapi The Blues memulai laga dengan buruk, Kamis (15/1) dini hari WIB, ketika Robert Sanchez gagal menjangkau sepakpojok Declan Rice, sehingga memberikan Ben White peluang sundulan termudah untuk membuka skor hanya di menit ketujuh.

Arsenal yang bertandang ke Stamford Bridge memberikan tekanan besar pada gawang tuan rumah, tetapi The Blues setidaknya hanya tertinggal satu gol hingga babak pertama berakhir. Namun, kesalahan Sanches lainnya memungkinkan Gyokeres mencetak gol dari jarak dekat untuk memberikan Arsenal keunggulan dalam pertandingan tersebut.

Pemain pengganti Alejandro Garnacho kemudian membawa tuan rumah kembali ke pertandingan dengan mencetak gol melewati kaki Kepa Arrizabalaga sebelum tendangan keras dari Zubimendi mengembalikan keunggulan dua gol Arsenal. Garnacho kemudian mencetak gol keduanya malam itu, meskipun itu masih berarti Chelsea harus membalikkan defisit untuk mencapai final Carabao Cup di Wembley.

GOAL memberi nilai pemain Chelsea dari Stamford Bridge...