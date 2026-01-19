FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-BARCELONAAFP
Rating Pemain Barcelona Vs Real Sociedad: Magis Lamine Yamal Sia-sia Saat Pemimpin La Liga Menelan Kekalahan Mengejutkan

Barcelona mendominasi permainan di tengah kegagalan mereka mencetak gol akibat dijauhi keberuntungan dengan penampilan buruk yang diperlihatkan Joan Garcia.

Lamine Yamal kembali menjadi bintang bagi Barcelona di Anoeta, Senin (19/1) dini hari WIB, tetapi semuanya sia-sia, karena pemimpin La Liga itu kalah 2-1 dari Real Sociedad. Pemain muda Barca itu bersinar di sisi kanan tetapi tidak mampu menginspirasi Blaugrana untuk meraih kemenangan. Anak asuh Hansi Flick kini hanya unggul satu poin dari rival abadi Real Madrid di puncak klasemen.

Sociedad berhasil mencetak gol hanya dalam 30 detik, tetapi tendangan awal Carlos Soler dianulir karena offside. Barcelona dengan cepat membalas, namun tendangan rendah Fermin Lopez dianulir setelah tinjauan VAR karena Dani Olmo melakukan pelanggaran terhadap Takefusa Kubo dalam proses terjadinya gol.

Gol Frenkie de Jong dan Yamal kemudian dianulir karena off-side sebelum Mikel Oyarzabal membawa tim tuan rumah unggul pada menit ke-30, melepaskan tembakan keras melewati Joan Garcia dari jarak dekat. Barcelona kemudian mengira mereka memiliki peluang sempurna untuk menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama ketika wasit Jesus Gil Manzano menunjuk titik penalti setelah Igor Zubeldia menjegal Yamal. Namun, setelah tinjauan VAR lainnya, La Real diberikan tendangan bebas karena Yamal berada dalam posisi off-side dalam 45 menit pertama yang penuh aksi.

Sepakan Olmo membentur tiang gawang dua menit setelah babak kedua dimulai saat Barcelona berusaha untuk segera menyamakan kedudukan di Basque Country. Hansi Flick memasukkan pemain pengganti di pertengahan babak kedua, dengan Robert Lewandowski hampir menyamakan kedudukan untuk Barca melalui sundulan. Sundulan pemain Polandia itu ditepis Alex Remiro ke mistar gawang. Tetapi kiper Sociedad itu tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegah Marcus Rashford menyamakan kedudukan dengan sundulan jarak dekat setelah diberi umpan oleh Yamal pada menit ke-70.

Namun, semenit kemudian, tuan rumah kembali unggul melalui Goncalo Guedes setelah penampilan buruk kiper Garcia. La Real hampir menggandakan keunggulan mereka lima menit kemudian setelah kesalahan penilaian dari Garcia memberi Igor Zubeldia peluang yang berhasil diselamatkan Pau Cubarsi.

Sociedad menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Soler mendapat kartu merah di akhir pertandingan, karena pelanggaran keras terhadap Pedri, tetapi mereka berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir dalam pertandingan yang menghibur.

GOAL memberi penilaian kepada pemain Barcelona dari Anoeta...

    Kiper & Pertahanan

    Joan Garcia (4/10):

    Terperangkap di tiang dekat untuk gol pembuka Oyarzabal. Bersalah atas gol kedua La Real karena menepis sundulan Soler kembali ke area berbahaya, dan gagal mengantisipasi tendangan Guedes. Terjebak di posisi yang tidak menguntungkan pada menit ke-75, dan harus berterima kasih kepada Cubarsi karena berhasil menghalau bola dari garis gawang.

    Jules Kounde (5/10):

    Memberi Guedes terlalu banyak ruang untuk melambungkan bola ke dalam kotak penalti dalam 30 detik pertama. Untungnya bagi bek kanan tersebut, gol yang dihasilkan dianulir karena off-side. Terlihat lengah saat gol Oyarzabal. Membiarkan umpan silang masuk untuk gol kedua La Real. Sundulannya membentur mistar gawang sebelum ditarik keluar menjelang akhir pertandingan.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Terpanggil untuk beraksi mencegah gol La Real dengan sundulan yang menghalau bola dari garis gawang dengan 15 menit tersisa. Ditarik keluar lima menit sebelum pertandingan berakhir.

    Eric Garcia (6/10):

    Mendapat kartu kuning karena protes dengan 15 menit tersisa. Namun, tetap berperan penting karena Barcelona mendominasi penguasaan bola.

    Alejandro Balde (6/10):

    Rapi dalam penguasaan bola. Namun, dia tidak banyak berbuat hal penting sebelum digantikan Cancelo.

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Lini tengah

    Pedri (7/10):

    Semua hal baik tentang permainan menyerang Barcelona datang dari sisi kanan dengan Pedri kembali bersinar.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Sungguh disayangkan tidak mencetak gol di babak pertama.

    Fermin Lopez (6/10):

    Gol rendahnya yang bagus dianulir setelah tinjauan VAR di awal pertandingan. Selain itu, malam yang relatif tenang.

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penyerangan

    Lamine Yamal (9/10):

    Memulai dengan baik, menerobos dari sisi kanan, dan memberikan umpan kepada Pedri untuk menembak langsung ke arah Remiro. Mempermalukan empat pemain bertahan La Real. Golnya dianulir, karena off-side, dan keputusan penalti dibatalkan di babak pertama yang menegangkan. Memberikan umpan silang yang sangat akurat kepada Lewandowski di pertengahan babak kedua, namun sundulan sang striker membentur mistar gawang. Memberikan asis untuk gol penyeimbang Rashford dengan 20 menit tersisa.

    Ferran Torres (5/10):

    Saat para pemain pendukung melakukan yang terbaik di sepertiga akhir lapangan, Torres kesulitan untuk menguasai permainan sebelum ditarik keluar saat laaga berjalan satu jam.

    Dani Olmo (7/10):

    Menguji Remiro sesaat sebelum jeda dengan tendangan keras. Membentur tiang gawang di awal babak kedua, dan melihat tembakan lainnya ditepis Remiro beberapa saat kemudian. Sebuah momen cerah di sisi kiri saat Raphinha absen.

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Joao Cancelo (5/10):

    Masuk untuk debut keduanya bersama Barcelona pada menit ke-60.

    Marcus Rashford (7/10):

    Memberikan dampak instan dengan mencetak gol liga ketiganya musim ini.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Pasti mengira dia telah menyamakan kedudukan untuk Barcelona setelah menerima umpan brilian dari Yamal. Remiro menepis sundulan sang striker ke mistar gawang.

    Roony Bardghji (N/A):

    Masuk sebagai pemain pengganti lima menit sebelum pertandingan berakhir.

    Gerard Martin (N/A):

    Menggantikan Cubarsi di menit-menit akhir.

    Hansi Flick (7/10):

    Absennya Raphinha karena cedera tidak membantu, tetapi pelatih Barcelona akhirnya membuat pilihan yang tepat. Memang, mereka melakukan segalanya, kecuali mencetak gol yang cukup untuk meraih kemenangan.

