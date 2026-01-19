Lamine Yamal kembali menjadi bintang bagi Barcelona di Anoeta, Senin (19/1) dini hari WIB, tetapi semuanya sia-sia, karena pemimpin La Liga itu kalah 2-1 dari Real Sociedad. Pemain muda Barca itu bersinar di sisi kanan tetapi tidak mampu menginspirasi Blaugrana untuk meraih kemenangan. Anak asuh Hansi Flick kini hanya unggul satu poin dari rival abadi Real Madrid di puncak klasemen.

Sociedad berhasil mencetak gol hanya dalam 30 detik, tetapi tendangan awal Carlos Soler dianulir karena offside. Barcelona dengan cepat membalas, namun tendangan rendah Fermin Lopez dianulir setelah tinjauan VAR karena Dani Olmo melakukan pelanggaran terhadap Takefusa Kubo dalam proses terjadinya gol.

Gol Frenkie de Jong dan Yamal kemudian dianulir karena off-side sebelum Mikel Oyarzabal membawa tim tuan rumah unggul pada menit ke-30, melepaskan tembakan keras melewati Joan Garcia dari jarak dekat. Barcelona kemudian mengira mereka memiliki peluang sempurna untuk menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama ketika wasit Jesus Gil Manzano menunjuk titik penalti setelah Igor Zubeldia menjegal Yamal. Namun, setelah tinjauan VAR lainnya, La Real diberikan tendangan bebas karena Yamal berada dalam posisi off-side dalam 45 menit pertama yang penuh aksi.

Sepakan Olmo membentur tiang gawang dua menit setelah babak kedua dimulai saat Barcelona berusaha untuk segera menyamakan kedudukan di Basque Country. Hansi Flick memasukkan pemain pengganti di pertengahan babak kedua, dengan Robert Lewandowski hampir menyamakan kedudukan untuk Barca melalui sundulan. Sundulan pemain Polandia itu ditepis Alex Remiro ke mistar gawang. Tetapi kiper Sociedad itu tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegah Marcus Rashford menyamakan kedudukan dengan sundulan jarak dekat setelah diberi umpan oleh Yamal pada menit ke-70.

Namun, semenit kemudian, tuan rumah kembali unggul melalui Goncalo Guedes setelah penampilan buruk kiper Garcia. La Real hampir menggandakan keunggulan mereka lima menit kemudian setelah kesalahan penilaian dari Garcia memberi Igor Zubeldia peluang yang berhasil diselamatkan Pau Cubarsi.

Sociedad menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Soler mendapat kartu merah di akhir pertandingan, karena pelanggaran keras terhadap Pedri, tetapi mereka berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir dalam pertandingan yang menghibur.

GOAL memberi penilaian kepada pemain Barcelona dari Anoeta...