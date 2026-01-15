Barcelona menghindari kekalahan mengejutkan di Copa del Rey berkat gol babak kedua dari Ferran Torres dan Lamine Yamal dalam kemenangan 2-0 atas Racing Santander di Estadio El Sardinero, Jumat (16/1) dini hari WIB, di babak 16 Besar Copa del Rey. Keberhasilan itu diraih sehari setelah rival bebuyutan Real Madrid disingkirkan tim divisi dua Albacete dari kompetisi ini, anak asuh Hansi Flick mengatasi ujian berat melawan lawan yang serupa. Juara bertahan berhutang budi kepada pemain pengganti Fermin Lopez saat mereka mencapai perempat final dengan penuh perjuangan.

Setelah pertandingan ditunda selama 15 menit karena 'alasan keamanan', pemimpin Segunda Division berhadapan langsung dengan tim nomor 1 LaLiga. Joan Garcia harus menepis umpan silang Aldasoro ke atas mistar gawang, sebelum Arana menyundul bola melewati mistar gawang padahal berada di posisi yang bagus. Di sisi lain, kans Marcus Rashford digagalkan kiper Jokin Ezkieta. Meski mendominasi penguasaan bola, Barcelona tidak menciptakan peluang emas di babak pertama.

Tim tamu memulai babak kedua dengan lebih bersemangat. Lamine Yamal melepaskan tembakan yang sedikit melenceng dari tiang gawang, dan kemudian Ezkieta berhasil menepis tendangan keras Rashford sedikit melebar. Pada menit ke-66, perlawanan gigih mereka berakhir saat Torres melewati kiper dan mencetak gol setelah menerima umpan terobosan yang apik dari Lopez. Para pendukung tuan rumah mengira mereka telah menyamakan kedudukan sepulu menit kemudian ketika Manex Lozano melepaskan tembakan melewati Garcia, tetapi pemain pengganti itu berada dalam posisi offside dalam proses terciptanya gol.

Ezkieta melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa dari Lopez dan Robert Lewandowski untuk menjaga Racing tetap dalam pertandingan, sebelum Lozano sekali lagi gagal mencetak gol karena offside. Kendati sempat bangkit di akhir pertandingan, termasuk penyelamatan krusial Garcia tepat sebelum peluit akhir berbunyi, Barca kembali menyerang, dan Yamal mencetak gol mudah untuk membantu Barca melaju lebih jauh.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Barcelona dari Campos de Sport de El Sardinero...