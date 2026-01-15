Barcelona RacingGetty
Richard Mills dan Donny Afroni

Rating Pemain Barcelona Vs Racing: Ferran Torres & Lamine Yamal Bawa Blaugrana Melaju Di Copa Del Rey

Barcelona berhasil mengatasi tim Segunda Division yang keras kepala untuk memastikan satu tempat di perempat-final Copa del Rey sehari setelah kegagalan Real Madrid.

Barcelona menghindari kekalahan mengejutkan di Copa del Rey berkat gol babak kedua dari Ferran Torres dan Lamine Yamal dalam kemenangan 2-0 atas Racing Santander di Estadio El Sardinero, Jumat (16/1) dini hari WIB, di babak 16 Besar Copa del Rey. Keberhasilan itu diraih sehari setelah rival bebuyutan Real Madrid disingkirkan tim divisi dua Albacete dari kompetisi ini, anak asuh Hansi Flick mengatasi ujian berat melawan lawan yang serupa. Juara bertahan berhutang budi kepada pemain pengganti Fermin Lopez saat mereka mencapai perempat final dengan penuh perjuangan.

Setelah pertandingan ditunda selama 15 menit karena 'alasan keamanan', pemimpin Segunda Division berhadapan langsung dengan tim nomor 1 LaLiga. Joan Garcia harus menepis umpan silang Aldasoro ke atas mistar gawang, sebelum Arana menyundul bola melewati mistar gawang padahal berada di posisi yang bagus. Di sisi lain, kans Marcus Rashford digagalkan kiper Jokin Ezkieta. Meski mendominasi penguasaan bola, Barcelona tidak menciptakan peluang emas di babak pertama.

Tim tamu memulai babak kedua dengan lebih bersemangat. Lamine Yamal melepaskan tembakan yang sedikit melenceng dari tiang gawang, dan kemudian Ezkieta berhasil menepis tendangan keras Rashford sedikit melebar. Pada menit ke-66, perlawanan gigih mereka berakhir saat Torres melewati kiper dan mencetak gol setelah menerima umpan terobosan yang apik dari Lopez. Para pendukung tuan rumah mengira mereka telah menyamakan kedudukan sepulu menit kemudian ketika Manex Lozano melepaskan tembakan melewati Garcia, tetapi pemain pengganti itu berada dalam posisi offside dalam proses terciptanya gol.

Ezkieta melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa dari Lopez dan Robert Lewandowski untuk menjaga Racing tetap dalam pertandingan, sebelum Lozano sekali lagi gagal mencetak gol karena offside. Kendati sempat bangkit di akhir pertandingan, termasuk penyelamatan krusial Garcia tepat sebelum peluit akhir berbunyi, Barca kembali menyerang, dan Yamal mencetak gol mudah untuk membantu Barca melaju lebih jauh.

GOAL memberi penilaian kepada para pemain Barcelona dari Campos de Sport de El Sardinero...

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Joan Garcia (8/10):

    Mengendalikan area gawangnya dengan cukup baik di awal pertandingan, dan melakukan beberapa penyelamatan cerdas. Melakukan penyelamatan penting di menit-menit terakhir untuk mempertahankan keunggulan mereka.

    Jules Kounde (7/10):

    Bertugas sebagai sweeper di lini belakang, dan melakukannya dengan baik di babak pertama. Sebagian besar kerja bagusnya adalah dalam kapasitas defensif.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Harus menghadapi serangan balik yang cepat, dan mampu bertahan dengan baik di 45 menit pertama, dan itu berlanjut di babak kedua.

    Gerard Martin (7/10):

    Bertahan dengan baik di jantung pertahanan Barca, dan melakukan pekerjaan yang cukup baik saat menghadapi kelincahan Suleiman Camara.

    Alejandro Balde (6/10):

    Beberapa kali tertekan, tetapi sebagian besar mampu bertahan dengan cukup baik menghadapi serangan lawan.

    • Iklan
  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Lini Tengah

    Marc Casado (6/10):

    Berkali-kali mematahkan serangan lawan dan bekerja keras untuk tim asuhan Flick.

    Dani Olmo (5/10):

    Meski memiliki kualitas yang tak diragukan, dia terlalu sering menghilang dalam pertandingan. Diganti setelah main satu jam.

    Marc Bernal (6/10):

    Memiliki beberapa peluang bagus, tetapi tidak banyak memberikan kreativitas untuk lini serangnya.

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Penyerangan

    Lamine Yamal (7/10):

    Awalnya tampak frustrasi, karena tidak banyak peluang yang berhasil dimanfaatkan, tetapi dia menunjukkan permainan yang lebih baik di babak kedua. Mencetak gol di menit-menit akhir untuk memastikan skor kemenangan.

    Ferran Torres (7/10):

    Kurang menonjol di 45 menit pertama, tetapi mencetak gol dengan baik tepat ketika Barca mungkin mulai gugup.

    Marcus Rashford (6/10):

    Secara konsisten mengirimkan umpan silang berbahaya, dan menciptakan peluang untuk dirinya sendiri tetapi sedikit kurang bersemangat.

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Fermin Lopez (7/10):

    Pemain muda ini telah berulang kali menunjukkan dia bisa menjadi pemain yang memberikan dampak besar dari bangku cadangan, dan visinya membuka jalan bagi gol pembuka Barca.

    Pedri (6/10):

    Tampil solid saat dimainkan dari bangku cadangan.

    Raphinha  (7/10):

    Tidak sepenuhnya tampil maksimal, tetapi tetap memberikan asis di menit-menit akhir.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Pemain Polandia ini hampir mencetak gol tak lama setelah dimasukkan, tetapi digagalkan kiper yang tampil gemilang.

    Eric Garcia (N/A):

    Terlalu sedikit waktu untuk memberikan dampak.

    Hansi Flick (7/10):

    Timnya tampil kurang maksimal di babak pertama, dan tidak menciptakan peluang besar. Namun mereka jauh lebih baik di babak kedua saat tim tuan rumah menurun performanya. Masuknya Lopez juga memberikan dampak positif.

Segunda Division
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Las Palmas crest
Las Palmas
LAS
LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
0