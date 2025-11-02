Barcelona beat ElcheGetty Images/GOAL
Richard Mills dan Donny Afroni

Rating pemain Barcelona Vs Elche: Marcus Rashford Kembali Cetak Gol, Lamine Yamal Pulih Dari Patah Hati

Marcus Rashford meredakan ketegangan Barcelona ketika menggagalkan kebangkitan Elche, dan turut membantu Blaugrana memangkas selisih poin dengan Real Madrid di saat Lamine Yamal mengatasi patah hati.

Marcus Rashford memberi Barcelona alasan lain untuk mengontraknya secara permanen lewat kontribusi satu golnya dalam kemenangan 3-1 atas Elche, Senin (3/11) dini hari WIB. Selepas sepasang gol awal dari Lamine Yamal dan Ferran Torres, penyerang Inggris itu mencetak gol impresif untuk menggagalkan kebangkitan tim tamu. Rafa Mir telah memberi harapan bagi tim yang kurang diunggulkan dalam pertandingan La Liga yang sangat kompetitif ini.

Tuan rumah memimpin pada menit kesembilan ketika Alejandro Balde mencegat umpan yang gagal, sebelum memberikan asis kepada Yamal yang melepaskan tendangan melengkung luar biasa dari jarak sekitar sepuluh meter. Skor menjadi 2-0 tiga menit kemudian ketika Torres memanfaatkan umpan sempurna Fermin Lopez.

Elche, yang berhutang budi kepada kiper pinjaman Barca, Inaki Pena, yang berhasil menjaga mereka tetap bertahan, memperkecil ketertinggalan pada menit ke-42 ketika Rafa Mir melepaskan tembakan keras ke sudut gawang. Mir kemudian melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang di awal babak kedua.

Namun Rashford, yang ingin mempermanenkan status pinjamannya, meredakan ketegangan Barcelona ketika dia melepaskan tembakan yang sempat membentur mistar gawang tepat setelah satu jam pertandingan untuk mencetak gol keduanya di La Liga. Hasil ini membuat klub Catalan tersebut memangkas keunggulan pemuncak klasemen Real Madrid menjadi lima poin setelah 11 pertandingan.

GOAL menilai para pemain Barcelona dari Estadi Olimpic Lluis Companys...

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kiper & Pertahanan

    Wojciech Szczesny (7/10):

    Melanjutkan penampilan impresif di bawah mistar gawang menggantikan Joan Garcia yang cedera. Melakukan beberapa penyelamatan refleks yang apik di momen-momen penting pertandingan.

    Jules Kounde (6/10):

    Pemain Prancis itu kewalahan menghadapi Mir, tetapi dia berhasil melakukan beberapa intersepsi penting di lini belakang saat dibutuhkan.

    Ronald Araujo (5/10):

    Peran Mir dalam gol Elche patut dipertanyakan. Dia membiarkan Mir berada dalam posisi onside di garis tengah lapangan, tetapi kemudian tidak cukup cepat menutupnya, sehingga keunggulan Barca terpangkas.

    Eric Garcia (6/10):

    Beberapa aksi yang dia lakukan berhasil membawa timnya keluar dari masalah dalam beberapa kesempatan. Namun, dia juga terkadang terjebak di posisi yang salah.

    Alejandro Balde (7/10):

    Menunjukkan kecepatan yang luar biasa untuk memanfaatkan bola lepas, dan kemudian menerobos pertahanan Elche sebelum dengan sempurna memberikan umpan kepada rekan setimnya, Yamal, guna gol pembuka Barcelona. Dia mengandalkan kecepatannya untuk membantu rekan setimnya, Yamal, keluar dari masalah saat berada di posisi yang salah.

    • Iklan
  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Lini Tengah

    Frenkie de Jong (6/10):

    Pemain asal Belanda ini tidak menunjukkan kualitas yang dia tunjukkan di awal musim, tetapi membantu menjaga lini tengah Barca tetap berjalan.

    Marc Casado (6/10):

    Bekerja keras, tetapi tidak memberikan semangat dan kepercayaan diri seperti Pedri yang sedang dibekap cedera.

    Fermin Lopez (8/10):

    Gelandang serang yang sedang dalam performa terbaiknya ini berperan penting dalam gol kedua Barca saat dia menerobos pertahanan Elche sebelum melepaskan umpan silang ke kotak penalti untuk Torres. Dia juga memberikan assist brilian lainnya untuk Rashford di babak kedua.

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penyerangan

    Lamine Yamal (7/10):

    Remaja ini, yang mengonfirmasi perpisahannya dengan sang kekasih Nicki Nicole, mencetak gol dengan brilian. Meski menunjukkan sedikit kualitas, pemain sayap ini tampil cukup tenang untuk timnya.

    Ferran Torres (7/10):

    Berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk gol kelimanya di La Liga musim ini. Seharusnya bisa lebih baik, tetapi kiper Pena mampu mengimbangi mantan pemain Manchester City tersebut.

    Marcus Rashford (7/10):

    Pemain pinjaman Manchester United ini layak mendapat tempat di starting XI Barca saat ini, terutama karena Raphinha cedera. Meski terkadang terlalu sering menyentuh bola, dia mencetak gol berkelas untuk mengubah skor menjadi 3-1.

  • FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pemain Pengganti & Manajer

    Robert Lewandowski (5/10):

    Pemain veteran ini tidak banyak bermain saat menggantikan Rashford.

    Gerard Martin (6/10):

    Solid, meski tidak spektakuler saat diturunkan.

    Dani Olmo (6/10):

    Harus bermain keras untuk menggeser Lopez saat ini.

    Dro Fernandez (N/A):

    Terlalu sedikit waktu untuk memberikan dampak

    Roony Bardghji (N/A):

    Masuk di saat-saat terakhir pertandingan.

    Hansi Flick (7/10):

    Timnya memang pantas menang, walau mereka tidak sepenuhnya mampu mengalahkan tim tamu yang bersemangat. Para pemain inti mereka memang tampil gemilang, tetapi para pemain penggantinya tidak memberikan kontribusi yang signifikan.

LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Copa del Rey
CD Quintanar del Rey crest
CD Quintanar del Rey
QDR
Elche crest
Elche
ELC