Marcus Rashford memberi Barcelona alasan lain untuk mengontraknya secara permanen lewat kontribusi satu golnya dalam kemenangan 3-1 atas Elche, Senin (3/11) dini hari WIB. Selepas sepasang gol awal dari Lamine Yamal dan Ferran Torres, penyerang Inggris itu mencetak gol impresif untuk menggagalkan kebangkitan tim tamu. Rafa Mir telah memberi harapan bagi tim yang kurang diunggulkan dalam pertandingan La Liga yang sangat kompetitif ini.

Tuan rumah memimpin pada menit kesembilan ketika Alejandro Balde mencegat umpan yang gagal, sebelum memberikan asis kepada Yamal yang melepaskan tendangan melengkung luar biasa dari jarak sekitar sepuluh meter. Skor menjadi 2-0 tiga menit kemudian ketika Torres memanfaatkan umpan sempurna Fermin Lopez.

Elche, yang berhutang budi kepada kiper pinjaman Barca, Inaki Pena, yang berhasil menjaga mereka tetap bertahan, memperkecil ketertinggalan pada menit ke-42 ketika Rafa Mir melepaskan tembakan keras ke sudut gawang. Mir kemudian melepaskan tembakan keras yang membentur mistar gawang di awal babak kedua.

Namun Rashford, yang ingin mempermanenkan status pinjamannya, meredakan ketegangan Barcelona ketika dia melepaskan tembakan yang sempat membentur mistar gawang tepat setelah satu jam pertandingan untuk mencetak gol keduanya di La Liga. Hasil ini membuat klub Catalan tersebut memangkas keunggulan pemuncak klasemen Real Madrid menjadi lima poin setelah 11 pertandingan.

