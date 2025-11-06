Rating Pemain Barcelona Vs Club Brugge: Lamine Yamal Jadi Penyelamat! Sang Winger Bintangi Barca Di Liga Champions Saat Lini Pertahanan Hansi Flick Dirusak Habis-Habisan

Brugge unggul cepat saat Carlos Forbs lolos dari jebakan offside dan memberi Nicolo Tresoldi peluang mudah untuk menaklukkan Wojciech Szczesny. Namun, keunggulan itu hanya bertahan dua menit ketika Barcelona membalas melalui tendangan keras Ferran Torres, yang dengan mudah menaklukkan Nordin Jackers dari jarak dekat.

Barca kehilangan peluang untuk unggul di menit kesepuluh ketika upaya Fermin Lopez, yang memberikan assist untuk Torres, membentur tiang kiri gawang. Tuan rumah membuat sang juara Spanyol membayar lunas kegagalan mereka dengan kembali unggul di menit ke-17 melalui serangan balik cepat. Forbs dan Christos Tzolis bekerja sama dengan baik, dengan Forbs melanjutkan assist awalnya dengan tendangan keras yang melewati Szczesny.

Barcelona berusaha keras untuk menyamakan kedudukan di babak kedua ketika Fermin memaksa Jackers melakukan penyelamatan gemilang enam menit setelah jeda, dan tekanan mereka akhirnya membuahkan hasil di menit ke-60 ketika Lamine Yamal menerobos barisan pertahanan Brugge, memainkan umpan satu-dua yang apik dengan Fermin sebelum menyelesaikannya dengan gemilang melewati Jackers.

Namun, skor imbang hanya bertahan dua menit ketika Forbs kembali dengan gigih memanfaatkan lini pertahanan Barcelona yang tinggi untuk dengan cerdik melewati Szczesny dan mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga Brugge.

Barcelona kembali menyamakan kedudukan dengan sisa waktu sedikit lebih dari sepuluh menit ketika umpan silang Yamal dibelokkan melewati Jackers oleh Tzolis. Meskipun Barca mendominasi, mereka mengandalkan keberuntungan di akhir pertandingan ketika Szczesny nyaris melakukan kesalahan fatal di masa injury time dalam pertandingan yang berlangsung seru dan imbang.

GOAL menilai para pemain Barcelona dari Jan Breydelstadion...