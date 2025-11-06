Club Brugge vs Barcelona player ratings
Rating Pemain Barcelona Vs Club Brugge: Lamine Yamal Jadi Penyelamat! Sang Winger Bintangi Barca Di Liga Champions Saat Lini Pertahanan Hansi Flick Dirusak Habis-Habisan

Club Brugge dan Barcelona bermain sengit dengan enam gol, berbagi poin dalam hasil imbang 3-3 yang menghibur. Tim Belgia itu membalas kekalahan beruntun di Liga Champions dengan raihan satu poin yang solid. Sementara itu, Barcelona bangkit dari ketertinggalan tiga kali untuk mengamankan hasil yang bisa menjadi penentu dalam upaya mereka mengamankan tempat di babak 16 besar kompetisi ini.

Brugge unggul cepat saat Carlos Forbs lolos dari jebakan offside dan memberi Nicolo Tresoldi peluang mudah untuk menaklukkan Wojciech Szczesny. Namun, keunggulan itu hanya bertahan dua menit ketika Barcelona membalas melalui tendangan keras Ferran Torres, yang dengan mudah menaklukkan Nordin Jackers dari jarak dekat.

Barca kehilangan peluang untuk unggul di menit kesepuluh ketika upaya Fermin Lopez, yang memberikan assist untuk Torres, membentur tiang kiri gawang. Tuan rumah membuat sang juara Spanyol membayar lunas kegagalan mereka dengan kembali unggul di menit ke-17 melalui serangan balik cepat. Forbs dan Christos Tzolis bekerja sama dengan baik, dengan Forbs melanjutkan assist awalnya dengan tendangan keras yang melewati Szczesny.

Barcelona berusaha keras untuk menyamakan kedudukan di babak kedua ketika Fermin memaksa Jackers melakukan penyelamatan gemilang enam menit setelah jeda, dan tekanan mereka akhirnya membuahkan hasil di menit ke-60 ketika Lamine Yamal menerobos barisan pertahanan Brugge, memainkan umpan satu-dua yang apik dengan Fermin sebelum menyelesaikannya dengan gemilang melewati Jackers.

Namun, skor imbang hanya bertahan dua menit ketika Forbs kembali dengan gigih memanfaatkan lini pertahanan Barcelona yang tinggi untuk dengan cerdik melewati Szczesny dan mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga Brugge.

Barcelona kembali menyamakan kedudukan dengan sisa waktu sedikit lebih dari sepuluh menit ketika umpan silang Yamal dibelokkan melewati Jackers oleh Tzolis. Meskipun Barca mendominasi, mereka mengandalkan keberuntungan di akhir pertandingan ketika Szczesny nyaris melakukan kesalahan fatal di masa injury time dalam pertandingan yang berlangsung seru dan imbang.

GOAL menilai para pemain Barcelona dari Jan Breydelstadion...

    Kiper & Belakang

    Wojciech Szczesny (4/10):

    Terekspos oleh lini pertahanan tinggi Barcelona untuk ketiga gol tersebut. Ia berhasil menggagalkan upaya Seys di tiang dekat beberapa menit setelah jeda. Melakukan blunder berbahaya di masa injury time babak kedua, beruntung tidak disahkan menjadi gol.

    Jules Kounde (6/10):

    Memberikan umpan kepada Forbs untuk gol pembuka Tresoldi. Tendangannya membentur mistar gawang di pertengahan babak pertama.

    Ronald Araujo (5/10):

    Menjadi kapten Barcelona malam itu, tetapi kesulitan mengatur lini belakang Blaugrana melawan serangan cepat Brugge.

    Eric Garcia (5/10):

    Membuat sapuan penting di awal pertandingan dari umpan silang Tzolis. Tendangannya membentur mistar gawang di babak kedua, tetapi tampak kehilangan arah di lini belakang setiap kali tim Belgia menekan.

    Alejandro Balde (4/10):

    Sangat kesulitan melawan Forbs. Ketiga gol Brugge datang dari sisinya dan hampir membuat mereka mendapat penalti di babak kedua.

    Tengah

    Frenkie de Jong (7/10):

    Menentukan tempo di lini tengah dan menghubungkan pertahanan serta serangan dengan baik.

    Marc Casado (6/10):

    Rapi saat menguasai bola tetapi kurang memberikan peluang untuk menyerang. Ditarik keluar lapangan setelah satu jam.

    Depan

    Lamine Yamal (9/10):

    Menyamakan kedudukan Barcelona pada menit ke-60 dengan penyelesaian apik setelah kerja sama apik dengan Fermin dan memaksa terciptanya gol ketiga dengan umpan silang dari sisi kanan yang secara tidak sengaja dibelokkan oleh Tzolis melewati Jackers. Menyelamatkan Tim Catalan di Belgia.

    Fermin Lopez (8/10):

    Memberikan assist untuk gol penyeimbang Ferran dan sepakannya menghantam tiang gawang tak lama kemudian. Memaksa Jackers melakukan penyelamatan gemilang setelah jeda dan bekerja sama apik dengan Yamal untuk gol sang winger.

    Marcus Rashford (6/10):

    Memiliki beberapa peluang di babak pertama, yang terbaik memaksa Jackers melakukan penyelamatan rendah sesaat sebelum babak pertama berakhir.

    Ferran Torres (7/10):

    Mencetak gol penyeimbang cepat setelah Barcelona tertinggal lebih dulu dengan penyelesaian apik. Hampir mencetak gol kedua menjelang akhir babak pertama setelah mengecoh Jackers. Digantikan setelah satu jam.

    Pengganti & Manajer

    Robert Lewandowski (5/10):

    Tendangan mendatarnya diblok Ordonez dengan 15 menit tersisa. Terlihat masih belum fit untuk bertanding.

    Dani Olmo (6/10):

    Memberi Barcelona lebih banyak peluang dari lini tengah setelah menggantikan Casado pada menit ke-60.

    Pau Cubarsi (N/A):

    Masuk menggantikan Garcia di waktu tambahan.

    Gerard Martin (N/A):

    Menggantikan Balde di detik-detik terakhir.

    Hansi Flick (5/10):

    Taktiknya benar-benar salah karena pertahanan Barcelona tampak terekspos setiap kali Brugge menyerang.

