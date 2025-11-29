Lamine Yamal mencetak satu gol dan asis saat Barcelona bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Alaves 3-1 di Camp Nou, Sabtu (29/11) malam WIB, sehingga naik ke puncak klasemen LaLiga. Tim asuhan Hansi Flick bangkit dari kekalahan dari Chelsea di tengah pekan dengan kemenangan tipis melawan tim tamu yang bersemangat menjelang laga tandang rival mereka, Real Madrid, ke Girona.

Dalam pertandingan kedua mereka di Camp Nou yang telah direnovasi, Barcelona tertinggal 1-0 di menit pertama ketika gelandang Marc Casado gagal menghalau tendangan sudut sebelum berhasil menahan Pablo Ibanez dari Alaves yang berada dalam posisi onside, dan kemudian menceploskan bola dari jarak dekat. Namun, tuan rumah segera menyamakan kedudukan ketika Yamal membobol gawang lawan melalui umpan tarik Raphinha yang apik, sebelum bintang Brasil itu segera memberikan umpan kepada Dani Olmo untuk mengubah skor menjadi 2-1 dalam babak pertama yang berlangsung sengit.

Mendominasi penguasaan bola tanpa menciptakan terlalu banyak peluang di babak kedua yang tersendat-sendat, Barcelona segera mengandalkan pemain pengganti Pedri, yang kembali bermain setelah pulih dari cedera kaki yang didapatnya saat kalah di El Clasico bulan lalu melawan Real Madrid. Pemain berusia 23 tahun itu dengan cepat memanfaatkan pengaruhnya, memberikan umpan kepada Yamal yang hampir mencetak gol melalui tendangan keras dari jarak jauh.

Tampil gemilang di area pertahanan mereka sendiri, Alaves memiliki beberapa peluang langka untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 ketika tendangan rendah striker Lucas Boye memaksa bek Barcelona Pau Cubarsi melakukan blok penting, sebelum penyelamatan gemilang kiper Joan Garcia untuk menggagalkan upaya pemain pengganti Jon Guridi. Namun, Blaugrana membayar lunas tim tamu di menit-menit akhir ketika Olmo bermain apik dengan Yamal sebelum menceploskan bola ke gawang untuk memastikan tiga poin penuh bagi pasukan Flick.

GOAL menilai para pemain Barcelona dari Camp Nou...