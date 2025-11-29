Barcelona 3-1 AlavesGOAL
Rating Pemain Barcelona Vs Alaves: Lamine Yamal & Dani Olmo Cemerlang, Kreativitas Berkelas Bangkitkan Blaugarana

Barcelona tidak membutuhkan waktu lama untuk bangkit dari ketertinggalan gol cepat Alaves guna mengemas empat kemenangan beruntun di LaLiga.

Lamine Yamal mencetak satu gol dan asis saat Barcelona bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Alaves 3-1 di Camp Nou, Sabtu (29/11) malam WIB, sehingga naik ke puncak klasemen LaLiga. Tim asuhan Hansi Flick bangkit dari kekalahan dari Chelsea di tengah pekan dengan kemenangan tipis melawan tim tamu yang bersemangat menjelang laga tandang rival mereka, Real Madrid, ke Girona.

Dalam pertandingan kedua mereka di Camp Nou yang telah direnovasi, Barcelona tertinggal 1-0 di menit pertama ketika gelandang Marc Casado gagal menghalau tendangan sudut sebelum berhasil menahan Pablo Ibanez dari Alaves yang berada dalam posisi onside, dan kemudian menceploskan bola dari jarak dekat. Namun, tuan rumah segera menyamakan kedudukan ketika Yamal membobol gawang lawan melalui umpan tarik Raphinha yang apik, sebelum bintang Brasil itu segera memberikan umpan kepada Dani Olmo untuk mengubah skor menjadi 2-1 dalam babak pertama yang berlangsung sengit.

Mendominasi penguasaan bola tanpa menciptakan terlalu banyak peluang di babak kedua yang tersendat-sendat, Barcelona segera mengandalkan pemain pengganti Pedri, yang kembali bermain setelah pulih dari cedera kaki yang didapatnya saat kalah di El Clasico bulan lalu melawan Real Madrid. Pemain berusia 23 tahun itu dengan cepat memanfaatkan pengaruhnya, memberikan umpan kepada Yamal yang hampir mencetak gol melalui tendangan keras dari jarak jauh.

Tampil gemilang di area pertahanan mereka sendiri, Alaves memiliki beberapa peluang langka untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 ketika tendangan rendah striker Lucas Boye memaksa bek Barcelona Pau Cubarsi melakukan blok penting, sebelum penyelamatan gemilang kiper Joan Garcia untuk menggagalkan upaya pemain pengganti Jon Guridi. Namun, Blaugrana membayar lunas tim tamu di menit-menit akhir ketika Olmo bermain apik dengan Yamal sebelum menceploskan bola ke gawang untuk memastikan tiga poin penuh bagi pasukan Flick.

GOAL menilai para pemain Barcelona dari Camp Nou...

    Kiper & Pertahanan

    Joan Garcia (7/10):

    Terjebak di kotaknya dan dalam berbagai kesulitan, sang kiper melakukan pemulihan yang luar biasa untuk bangkit, dan menggagalkan upaya Jonny Otto di babak pertama.

    Eric Garcia (5/10):

    Pemain serba bisa ini kesulitan menahan pemain sayap Alaves, Abderrahman Rebbach, di babak pertama, sebelum digantikan Jules Kounde setelah jeda.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Dalam penampilan yang tenang dan kalem, pemain muda ini melakukan intersepsi krusial saat Boye hampir menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di penghujung laga.

    Gerard Martin (6/10):

    Bermain di posisi bek tengah yang kurang ideal, dia bangkit dari awal yang kurang meyakinkan dengan mengawali gol Olmo di babak pertama.

    Alejandro Balde (7/10):

    Merangsek maju di setiap kesempatan, bek kiri berpengaruh ini mengoper kepada Raphinha menjelang gol penyeimbang Yamal.

    Lini Tengah

    Marc Bernal (5/10):

    Berusaha tampil impresif selepas berjuang selama beberapa menit setelah kembali dari cedera, sang gelandang tampak tenang sebelum digantikan di babak kedua.

    Marc Casado (5/10):

    Gelandang ini menjadi penyebab gol Alaves di babak pertama, gagal menghalau tendangan sudut sebelum membiarkan gelandang Ibanez tetap onside. Namun, dia mulai beradaptasi dengan permainan, menunjukkan ketenangan yang baik saat menguasai bola.

    Dani Olmo (8/10):

    Bermain sebagai pemain nomor 10, sang gelandang menerobos masuk ke kotak penalti untuk memanfaatkan umpan silang Raphinha yang indah, dan melengkapi kebangkitan Barcelona di babak pertama. Pemain internasional Spanyol itu mengubah skor menjadi 3-1 di menit-menit akhir, dengan menceploskan bola melewati kiper sekaligus kapten Alaves, Antonio Sivera.

    Penyerangan

    Lamine Yamal (8/10):

    Berkali-kali menggiring bola melewati bek kiri Alaves, Victor Parada, sang pemain sayap menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dengan penyelesaian apik, tetapi dia seharusnya mencetak gol beberapa saat kemudian, namun bola membentur tiang gawang setelah terlalu banyak bergerak. Di menit-menit akhir pertandingan, sang wonderkid membantu Barcelona memastikan kemenangan mereka saat dia memberikan umpan terobosan yang tajam kepada Olmo.

    Robert Lewandowski (6/10):

    Meski peluang mencetak gol sangat sedikit, sang striker tampil apik dalam permainan bertahannya, memberikan ruang bagi pemain seperti Yamal dan Raphinha.

    Raphinha (8/10):

    Dalam penampilan gemilang sang kapten pengganti, sang penyerang memberikan dua umpan silang yang menghasilkan gol Yamal dan Olmo di babak pertama. Dia kemudian memiliki peluang emas untuk mencetak gol, tetapi digagalkan Sivera.

    Pemain Pengganti & Manajer

    Jules Kounde (6/10):

    Dimasukkan di babak kedua menggantikan Eric Garcia, pemain Prancis itu hampir memberikan asis, tetapi Olmo gagal memanfaatkan umpan silang berbahayanya.

    Andreas Christensen (N/A):

    Sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir, bek tengah ini tidak mampu memberikan dampak yang cukup.

    Pedri (7/10):

    Dalam penampilan pertamanya sejak El Clasico bulan lalu, sang gelandang tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, memberikan umpan kepada Yamal yang hampir mencetak gol melalui tendangan jarak jauh.

    Ferran Torres (6/10):

    Sebagai pemain pengganti di babak kedua, mantan penggawa Manchester City ini hanya menerima sedikit umpan, meski Barcelona sedang menguasai bola.

    Marcus Rashford (6/10):

    Menggantikan Marc Bernal di babak kedua, sang penyerang tampil lincah, meliuk-liuk, dan melewati Otto dalam beberapa kesempatan.

    Hansi Flick (6/10):

    Dengan skor yang ketat, pelatih asal Jerman itu proaktif dalam melakukan pergantian pemain, menyaksikan Pedri tampil mengesankan setelah kembali dari cedera.

