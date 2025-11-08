Rating Pemain Arsenal Vs Sunderland: Blunder Gabriel Magalhaes Dihukum Aksi Brilian Brian Brobbey, Rekor Clean-Sheet Pun Hancur

Di awal laga yang sulit, Declan Rice punya peluang nyata pertama lewat tendangan bebas jarak jauh yang menguji Robin Roefs. Eberechi Eze lalu coba memanfaatkan operan ceroboh Enzo Le Fee, tapi Sunderland-lah yang cetak gol pembuka di Stadium of Light. Umpan lambung ke kotak penalti Arsenal gagal diantisipasi, dan mantan bek The Gunners Dan Ballard menahan tekanan sebelum melepaskan tembakan keras menaklukkan David Raya.

Arsenal memulai babak kedua dengan kuat. Setelah Saka melepaskan tembakan mendatar yang melintas di depan gawang, sang winger tak membuat kesalahan untuk menaklukkan Roefs di tiang dekat, usai Rice merebut bola dari Le Fee di area Sunderland. Martin Zubimendi lalu dua kali nyaris mencetak gol, sebelum Leandro Trossard (yang sebelumnya mengenai mistar) melepaskan tembakan roket dari jarak jauh saat laga tersisa 15 menit.

Raya kemudian melakukan penyelamatan jarak dekat yang menakjubkan untuk mementahkan peluang Brobbey, yang tampak paling mungkin mencetak gol penyeimbang. Benar saja, pemain pengganti Sunderland itu tak bisa dihentikan sebelum peluit akhir. Mantan pemain Ajax itu secara akrobatik menceploskan bola di injury time babak kedua untuk memastikan berbagi poin di Stadium of Light.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Stadium of Light...