Rating Pemain Arsenal Vs Sunderland: Blunder Gabriel Magalhaes Dihukum Aksi Brilian Brian Brobbey, Rekor Clean-Sheet Pun Hancur

Sunderland beri pukulan bagi Arsenal di perburuan gelar. Gol telat sensasional Brian Brobbey paksa hasil imbang 2-2. The Gunners yang sempat unggul, gagal raih poin penuh.

Di awal laga yang sulit, Declan Rice punya peluang nyata pertama lewat tendangan bebas jarak jauh yang menguji Robin Roefs. Eberechi Eze lalu coba memanfaatkan operan ceroboh Enzo Le Fee, tapi Sunderland-lah yang cetak gol pembuka di Stadium of Light. Umpan lambung ke kotak penalti Arsenal gagal diantisipasi, dan mantan bek The Gunners Dan Ballard menahan tekanan sebelum melepaskan tembakan keras menaklukkan David Raya.

Arsenal memulai babak kedua dengan kuat. Setelah Saka melepaskan tembakan mendatar yang melintas di depan gawang, sang winger tak membuat kesalahan untuk menaklukkan Roefs di tiang dekat, usai Rice merebut bola dari Le Fee di area Sunderland. Martin Zubimendi lalu dua kali nyaris mencetak gol, sebelum Leandro Trossard (yang sebelumnya mengenai mistar) melepaskan tembakan roket dari jarak jauh saat laga tersisa 15 menit.

Raya kemudian melakukan penyelamatan jarak dekat yang menakjubkan untuk mementahkan peluang Brobbey, yang tampak paling mungkin mencetak gol penyeimbang. Benar saja, pemain pengganti Sunderland itu tak bisa dihentikan sebelum peluit akhir. Mantan pemain Ajax itu secara akrobatik menceploskan bola di injury time babak kedua untuk memastikan berbagi poin di Stadium of Light.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Stadium of Light...

    Kiper & Bek

    David Raya (6/10):

    Tak berdaya menghentikan gol keras Ballard, gol pertama yang ia terima sejak September. Melakukan penyelamatan menakjubkan untuk mementahkan peluang Brobbey (meski offside). Namun, tak bisa berbuat banyak untuk gol akrobatik pemain Belanda itu di akhir laga.

    Jurrien Timber (7/10):

    Sempat mendapat benturan di babak pertama tetapi tidak mempengaruhi performa pemain Belanda ini, yang kembali tampil solid saat menguasai bola maupun tanpanya.

    William Saliba (6/10):

    Tembakannya melambung dari jarak 12 yard sesaat sebelum jeda, padahal itu peluang besar baginya. Distribusinya kembali menjadi kunci saat Arsenal mendominasi bola.

    Gabriel Magalhaes (5/10):

    Gagal menunjukkan magisnya dari situasi bola mati kali ini. Kesulitan menghadapi Brobbey yang lebih unggul secara fisik dan ia kecolongan saat pemain Belanda itu mendahuluinya untuk mencetak gol telat.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Rajin maju dari posisi bek kiri meski tidak terlihat terlalu mengancam.

    Gelandang

    Declan Rice (7/10):

    Memaksa Roefs beraksi pada menit ke-15 lewat tendangan bebas jarak jauh. Kalah adu fisik dengan Ballard saat gol Sunderland terjadi, tetapi menebusnya dengan merebut bola dari Le Fee dalam proses gol penyeimbang Saka.

    Martin Zubimendi (8/10):

    Diganjar kartu kuning karena pelanggaran terhadap Wilson Isidor yang berujung pada gol pembuka Sunderland. Terlihat berbahaya saat maju dan sempat mengguncang mistar gawang. Juga memberikan asis untuk gol Trossard.

    Eberechi Eze (6/10):

    Melepaskan tembakan melengkung dari tepi kotak penalti di pertengahan babak pertama. Mengirim tembakan lurus ke arah Roefs pada menit ke-60 sebelum ditarik keluar. Tampil 'tenang' (kurang berdampak).

    Penyerang

    Bukayo Saka (7/10):

    Memberi umpan matang kepada Saliba dengan sundulan bagus di injury time babak pertama. Sempat melepaskan tembakan melintas gawang di awal babak kedua sebelum akhirnya menaklukkan Roefs.

    Mikel Merino (6/10):

    Beroperasi sebagai striker dadakan karena absennya Gyokeres, Havertz, dan Jesus. Pemain Spanyol yang kekar ini memberikan asis untuk gol Saka, tapi hanya itu kontribusinya.

    Leandro Trossard (8/10):

    Setelah melempem di babak pertama, permainannya meningkat setelah jeda. Memberikan umpan bagus kepada Zubimendi dan melepaskan tembakan roket melewati Roefs dari jarak 20 yard.

    Pergantian & Manajer

    Cristian Mosquera (N/A):

    Menggantikan Eze di menit-menit akhir.

    Mikel Arteta (5/10):

    Tidak menekan tombol panik saat Arsenal tertinggal di babak pertama. Namun, ia juga tidak merespons masuknya Brobbey di babak kedua, dan itu terbukti harus dibayar mahal.

