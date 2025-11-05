Rating Pemain Arsenal Vs Slavia Praha: Tak Ada Viktor Gyokeres, Mikel Merino Pun Jadi! 'Sang Striker Dadakan' Pastikan Meriam London Tetap Sempurna Di Liga Champions

Gabriel Magalhaes telah membuat namanya terkenal dalam beberapa musim terakhir sebagai kekuatan dengan kepalanya pada situasi bola mati, tetapi bek tengah ini hampir memberikan Arsenal keunggulan sangat awal dengan cara yang spektakuler – tendangan kaki kirinya setelah bola hanya dibersihkan sebagian oleh Slavia hampir saja mengenai sasaran.

Tekanan Slavia sebagai respons tidak menguji David Raya karena tembakan-tembakan mereka baik diblokir atau melesat jauh, sebelum The Gunners kembali menguasai kreatifitas dan Saka memiliki dua upaya yang diselamatkan oleh kiper Jakub Markovic di pertengahan babak pertama. Leandro Trossard juga gagal memanfaatkan kesempatan dalam tekanan yang pasti membuat Arteta senang di pinggir lapangan.

Arsenal juga menghujani kotak Slavia dengan tendangan sudut, yang langsung memimpin pada terobosan. Umpan dari Saka disambut di tiang dekat oleh Gabriel dan terdefleksi ke belakang, yang memicu intervensi VAR setelah mengenai lengan Lukas Provod sebelum keluar dari permainan. Wasit menunjuk titik putih setelah berkonsultasi dengan monitor di pinggir lapangan dan Saka tidak menunjukkan belas kasihan saat ia menghempaskan penalti tersebut ke dalam gawang.

Slavia, yang mengecewakan sejak awal sekali, tidak berhasil meminta penalti mereka sendiri beberapa kali, tetapi Arsenal dengan kuat mengendalikan permainan saat peluit babak pertama berbunyi. Gol kedua datang, sementara itu, tepat setelah babak kedua dimulai dan sesederhana yang Anda bayangkan ketika Trossard memberikan umpan silang dari kiri dan Merino, entah bagaimana tidak terjaga di tengah, membelokkan bola dalam jarak enam yard.

Gol kedua Merino malam itu, dan ketiga Arsenal, juga sederhana. Bola melayang dari Declan Rice ke dalam kotak terlihat seperti seharusnya bisa dijangkau oleh Markovic, tetapi kiper tersebut tidak berhasil menggapainya sebelum Merino mendapatkan kepalanya lebih dahulu, membelokkannya ke gawang kosong.

The Gunners selamat dari keputusan penalti di akhir ketika pemain pengganti Ben White tampaknya menjatuhkan Provod, tetapi terlihat keras pada pandangan kedua dan VAR menentukan itu bukan pelanggaran.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Fortuna Arena...