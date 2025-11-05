Mikel Merino Slavia Prague vs ArsenalGetty/GOAL
Rating Pemain Arsenal Vs Slavia Praha: Tak Ada Viktor Gyokeres, Mikel Merino Pun Jadi! 'Sang Striker Dadakan' Pastikan Meriam London Tetap Sempurna Di Liga Champions

Kemenangan 3-0 Arsenal atas Slavia Praha membuat mereka meraih empat kemenangan dari empat pertandingan di Liga Champions sejauh ini. Bukayo Saka, kapten malam itu, membuka skor dari titik penalti, sebelum Mikel Merino mengambil alih dan pemain internasional Spanyol itu, yang bermain menggantikan Viktor Gyokeres, mencetak dua gol dalam penampilan klinis di ibu kota Ceko.

Gabriel Magalhaes telah membuat namanya terkenal dalam beberapa musim terakhir sebagai kekuatan dengan kepalanya pada situasi bola mati, tetapi bek tengah ini hampir memberikan Arsenal keunggulan sangat awal dengan cara yang spektakuler – tendangan kaki kirinya setelah bola hanya dibersihkan sebagian oleh Slavia hampir saja mengenai sasaran.

Tekanan Slavia sebagai respons tidak menguji David Raya karena tembakan-tembakan mereka baik diblokir atau melesat jauh, sebelum The Gunners kembali menguasai kreatifitas dan Saka memiliki dua upaya yang diselamatkan oleh kiper Jakub Markovic di pertengahan babak pertama. Leandro Trossard juga gagal memanfaatkan kesempatan dalam tekanan yang pasti membuat Arteta senang di pinggir lapangan.

Arsenal juga menghujani kotak Slavia dengan tendangan sudut, yang langsung memimpin pada terobosan. Umpan dari Saka disambut di tiang dekat oleh Gabriel dan terdefleksi ke belakang, yang memicu intervensi VAR setelah mengenai lengan Lukas Provod sebelum keluar dari permainan. Wasit menunjuk titik putih setelah berkonsultasi dengan monitor di pinggir lapangan dan Saka tidak menunjukkan belas kasihan saat ia menghempaskan penalti tersebut ke dalam gawang.

Slavia, yang mengecewakan sejak awal sekali, tidak berhasil meminta penalti mereka sendiri beberapa kali, tetapi Arsenal dengan kuat mengendalikan permainan saat peluit babak pertama berbunyi. Gol kedua datang, sementara itu, tepat setelah babak kedua dimulai dan sesederhana yang Anda bayangkan ketika Trossard memberikan umpan silang dari kiri dan Merino, entah bagaimana tidak terjaga di tengah, membelokkan bola dalam jarak enam yard.

Gol kedua Merino malam itu, dan ketiga Arsenal, juga sederhana. Bola melayang dari Declan Rice ke dalam kotak terlihat seperti seharusnya bisa dijangkau oleh Markovic, tetapi kiper tersebut tidak berhasil menggapainya sebelum Merino mendapatkan kepalanya lebih dahulu, membelokkannya ke gawang kosong.

The Gunners selamat dari keputusan penalti di akhir ketika pemain pengganti Ben White tampaknya menjatuhkan Provod, tetapi terlihat keras pada pandangan kedua dan VAR menentukan itu bukan pelanggaran.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Fortuna Arena...

    Kiper & Belakang

    David Raya (6/10):

    Slavia tidak berhasil melakukan tembakan tepat sasaran hingga menjelang waktu tambahan, sehingga gawangnya hampir tidak mendapat tantangan. Menguasai area dengan baik.

    Jurrien Timber (6/10):

    Cukup sedikit menguasai bola, dengan hanya 35 sentuhan sebelum ditarik keluar setelah 73 menit.

    William Saliba (6/10):

    Salah satu malam yang lebih mudah baginya setelah dorongan awal Slavia tampaknya memudar usai 15 menit pertama.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Seperti biasa, menjadi ancaman dalam serangan sekaligus kekuatan dalam bertahan dan terlibat langsung dalam memenangkan penalti yang memecah kebuntuan.

    Piero Hincapie (6/10):

    Melakukan debut penuh di Liga Champions untuk Meriam London. Meninggalkan lapangan tak lama setelah terjatuh, tetapi tampaknya itu adalah pergantian yang direncanakan.

    Tengah

    Ethan Nwaneri (6/10):

    Menguasai bola dengan rapi di lini tengah tetapi kesulitan untuk memaksakan diri secara fisik.

    Christian Norgaard (5/10):

    Sering kehilangan bola lebih mudah daripada yang diharapkan Arteta. Hanya memenangkan tiga dari sembilan duel di darat dan di udara.

    Declan Rice (8/10):

    Melakukan lebih banyak umpan daripada pemain lain dan di lapangan, dan juga menciptakan peluang terbanyak. Memberikan assist untuk gol kedua Merino.

    Depan

    Bukayo Saka (8/10):

    Terus tampil gemilang dan kini menjadi pemain Arsenal pertama yang mencetak gol dalam empat pertandingan tandang Liga Champions berturut-turut.

    Mikel Merino (9/10):

    Kembali ke posisi No.9 setelah Gyokeres dinyatakan absen karena cedera dan membalas kepercayaan dari manajernya. Mungkin tidak percaya dengan banyaknya ruang yang diberikan ketika menggandakan keunggulan Arsenal, tetapi yang penting dia memastikan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Gol keduanya menunjukkan naluri penyerang yang hebat. Bola tidak terlalu tepat sasaran saat diarahkan kepadanya, tetapi dengan dua gol, apa gunanya?

    Leandro Trossard (7/10):

    Selain assist untuk gol Merino, pemain Belgia ini secara konsisten terlibat dalam serangan-serangan Arsenal yang menjanjikan, termasuk umpan silang sebelumnya ke arah striker pengganti yang hanya sedikit terpotong sebelum mencapai sasaran.

    Pengganti & Manajer

    Eberechi Eze (5/10):

    Hampir tidak terlibat dari bangku cadangan.

    Max Dowman (6/10):

    Musim yang monumental ini terus menjadi lebih baik untuk pemain berusia 15 tahun, yang sekarang menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Champions.

    Myles Lewis-Skelly (6/10):

    Masuk sebagai bek kiri ketika Arteta berusaha menyegarkan permainan di tahap akhir.

    Ben White (5/10):

    Kedua full-back diganti secara bersamaan, dengan White berpindah ke kanan. VAR menyelamatkannya dari memberikan penalti.

    Andre Harriman-Annous (6/10):

    Melakoni debutnya di Liga Champions.

    Mikel Arteta (9/10):

    Gyokeres menambah jumlah pemain yang cedera menjadi tujuh, ditambah skorsing Zubimendi, sehingga sang manajer harus benar-benar mengandalkan kedalaman skuadnya untuk pertandingan ini. Ia juga melakukan beberapa perubahan, memilih untuk mengistirahatkan Calafiori dan Eze sejak awal. Semuanya berjalan sesuai harapan dan ia kemudian bisa kembali merotasi pemain setelah unggul 3-0.

