Charles Watts dan Donny Afroni

Rating Pemain Arsenal Vs Chelsea: Sinar Ben White Bantu Viktor Gyokeres Jawab Kritikan

Gol Ben White, Viktor Gyokeres, dan Martin Zubimendi membuat Arsenal mengendalikan pertandingan yang penuh drama di Stamford Bridge.

Arsenal mengambil langkah besar menuju final Carabao Cup dengan mengalahkan Chelsea 3-2 dalam leg pertama semi-final yang dramatis antara dua tim London di Stamford Bridge, Kamis (15/1) dini hari WIB.

The Gunners mendominasi sebagian besar pertandingan, dan ketika Gyokeres mencetak menjebol gawang lawan dari jarak dekat tak lama setelah gol pembuka Ben White, mereka tampak akan meraih kemenangan yang nyaman.

Namun Alejandro Garnacho berhasil mencetak gol balasan secara tak terduga, dan setelah Zubimendi mencetak gol indah untuk mengembalikan keunggulan dua gol, pemain Argentina itu kembali menaklukkan Kepa Arrizabalaga untuk memberi Chelsea semangat menjelang leg kedua, dan membuat Arsenal menyesal karena tidak menyelesaikan pertandingan ini pada kesempatan pertama.

GOAL memberi penilaian kepada pemain Arsenal dari Stamford Bridge...

    Kiper & Pertahanan

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan cerdas, termasuk satu dari Estevao sebelum jeda. Agak lemah dalam mengantisipasi tendangan sudut yang menyebabkan gol kedua Chelsea.

    Ben White (8/10):

    Muncul dengan gol penting di awal pertandingan, gol pertamanya sejak April 2024, dan memberikan umpan yang menyebabkan Gyokeres menambah gol kedua The Gunners. Pertarungan yang bagus dengan Neto.

    William Saliba (7/10):

    Hampir mencetak gol indah, tetapi tendangan melengkungnya gagal masuk ke sudut atas gawang.

    Gabriel Magalhaes (8/10):

    Penampilann lluar biasa seperti biasanya. Menghasilkan beberapa sundulan hebat untuk menghalau bahaya.

    Jurrien Timber (7/10):

    Berpindah posisi menjadi bek kiri melawan Estevao. Sering maju ke depan, dan meninggalkan beberapa ruang di belakangnya yang coba dimanfaatkan Chelsea.

    Lini Tengah

    Martin Zubimendi (8/10):

    Melepaskan satu tembakan melambung, dan beberapa kali berkoordinasi baik dengan Trossard. Maju ke depan dengan sangat baik, dan mencetak gol ketiga yang indah.

    Declan Rice (8/10):

    Umpan brilian untuk menciptakan gol awal White. Penampilan penuh aksi seperti biasanya, berada di seluruh lapangan.

    Martin Odegaard (6/10):

    Membawa kendali yang cukup kacau. Bisa saja memanfaatkan bola lebih cepat dalam beberapa kesempatan. Hampir mencetak gol dengan satu tembakan keras.

    Penyerangan

    Bukayo Saka (7/10):

    Pertarungan sengit lainnya dengan Cucurella, yang cukup berhasil mengatasinya di babak pertama. Saka tampil lebih baik di babak kedua, dan terlibat dalam gol kedua dan ketiga.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Berhasil menciptakan peluang tembakan di babak pertama ketika tembakannya dibelokkan ke samping. Bangkit setelah jeda, mencetak gol untuk menjadikan skor 2-0, kemudian memberikan assist kepada Zubimendi untuk gol ketiga. Malam yang luar biasa baginya.

    Leandro Trossard (6/10):

    Beberapa momen berkualitas, tetapi gagal memanfaatkan sejumlah peluang di babak pertama.

    Pemain Pengganti & Manajer

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Melihat satu peluang bagusnya diblokir.

    Mikel Merino (6/10):

    Mendapat peluang mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-1, tetapi Sanchez entah bagaimana berhasil menepis tendangan volinya.

    Kai Havertz (N/A):

    Masuk di sepuluh menit terakhir.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Tidak memberikan dampak nyata setelah masuk di menit akhir.

    Mikel Arteta (6/10):

    Perubahan taktik menyerangnya malah terlalu membuka ruang yang bisa dimanfaatkan lawan.

