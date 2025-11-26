Rating Pemain Arsenal Vs Bayern Munich: Tim Terbaik Eropa?! Noni Madueke & Gabriel Martinelli Bersinar, Kedalaman Skuad The Gunners Hancurkan Raksasa Jerman

Pertengahan babak pertama, Arsenal memecah kebuntuan. Rekor buruk Bayern dalam mengantisipasi bola mati kembali terekspos, dan tuan rumah memanfaatkannya lewat sepak pojok. Timber berhasil mendahului Manuel Neuer untuk menyundul sepak pojok Bukayo Saka.

Keunggulan itu seharusnya bertambah tak lama kemudian ketika Eberechi Eze melakukan umpan satu-dua rapi dengan Mikel Merino, namun Joshua Kimmich melakukan tekel penyelamatan gemilang. Kegagalan itu menghantui Arsenal sebagaimana Bayern menyamakan kedudukan beberapa detik kemudian. Umpan indah Kimmich melewati kepala Myles Lewis-Skelly dan menemukan Serge Gnabry, yang umpan silang satu sentuhannya disambar remaja Lennart Karl dari jarak dekat.

Setelah jeda, Merino menyia-nyiakan sundulan bebas dari umpan silang Saka, sementara Karl di ujung lain gagal mencetak gol keduanya karena tembakannya ditahan David Raya. Merino kemudian menyundul melebar dari corner Declan Rice, dan Neuer menepis upaya jarak dekat Cristhian Mosquera dalam 15 menit yang gila setelah interval.

Terjadi kemelut di mana Rice memaksa Neuer melakukan penyelamatan rendah dengan kakinya, dan bola muntah tidak jatuh ke arah Saka untuk diselesaikan. Kiper Bayern itu berhasil mengamankan bola liar, membuat penonton tuan rumah frustrasi.

Dengan 20 menit tersisa, Arsenal kembali memimpin. Riccardo Calafiori, yang baru masuk sebagai pengganti, melepaskan umpan silang mendatar yang membelah kotak penalti Bayern. Madueke tiba lebih dulu dari Konrad Laimer untuk mencetak gol pertamanya bagi The Gunners.

Bayern hampir menyamakan kedudukan lagi ketika bola lambung menemukan mantan pemain Arsenal, Gnabry, namun upaya akrobatiknya gagal mengenai bola dan Arsenal selamat dari bahaya.

Tuan rumah mengunci poin penuh di 15 menit terakhir setelah blunder fatal lainnya dari Neuer. Umpan lambung Eze menemukan Martinelli, yang masih berjarak 50 yard dari gawang. Namun, kiper Jerman itu mencoba memotong bola di tengah jalan tetapi gagal menyapunya, membiarkan sang winger menggiring bola ke gawang kosong.

