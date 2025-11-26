Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Rating Pemain Arsenal Vs Bayern Munich: Tim Terbaik Eropa?! Noni Madueke & Gabriel Martinelli Bersinar, Kedalaman Skuad The Gunners Hancurkan Raksasa Jerman

Arsenal kini jadi satu-satunya tim dengan rekor sempurna di Liga Champions musim ini usai hajar Bayern Munich 3-1, Kamis dini hari. The Gunners raih lima kemenangan beruntun. Jurrien Timber bawa tuan rumah unggul, sebelum Noni Madueke dan Gabriel Martinelli mencetak gol dari bangku cadangan.

Pertengahan babak pertama, Arsenal memecah kebuntuan. Rekor buruk Bayern dalam mengantisipasi bola mati kembali terekspos, dan tuan rumah memanfaatkannya lewat sepak pojok. Timber berhasil mendahului Manuel Neuer untuk menyundul sepak pojok Bukayo Saka.

Keunggulan itu seharusnya bertambah tak lama kemudian ketika Eberechi Eze melakukan umpan satu-dua rapi dengan Mikel Merino, namun Joshua Kimmich melakukan tekel penyelamatan gemilang. Kegagalan itu menghantui Arsenal sebagaimana Bayern menyamakan kedudukan beberapa detik kemudian. Umpan indah Kimmich melewati kepala Myles Lewis-Skelly dan menemukan Serge Gnabry, yang umpan silang satu sentuhannya disambar remaja Lennart Karl dari jarak dekat.

Setelah jeda, Merino menyia-nyiakan sundulan bebas dari umpan silang Saka, sementara Karl di ujung lain gagal mencetak gol keduanya karena tembakannya ditahan David Raya. Merino kemudian menyundul melebar dari corner Declan Rice, dan Neuer menepis upaya jarak dekat Cristhian Mosquera dalam 15 menit yang gila setelah interval.

Terjadi kemelut di mana Rice memaksa Neuer melakukan penyelamatan rendah dengan kakinya, dan bola muntah tidak jatuh ke arah Saka untuk diselesaikan. Kiper Bayern itu berhasil mengamankan bola liar, membuat penonton tuan rumah frustrasi.

Dengan 20 menit tersisa, Arsenal kembali memimpin. Riccardo Calafiori, yang baru masuk sebagai pengganti, melepaskan umpan silang mendatar yang membelah kotak penalti Bayern. Madueke tiba lebih dulu dari Konrad Laimer untuk mencetak gol pertamanya bagi The Gunners.

Bayern hampir menyamakan kedudukan lagi ketika bola lambung menemukan mantan pemain Arsenal, Gnabry, namun upaya akrobatiknya gagal mengenai bola dan Arsenal selamat dari bahaya.

Tuan rumah mengunci poin penuh di 15 menit terakhir setelah blunder fatal lainnya dari Neuer. Umpan lambung Eze menemukan Martinelli, yang masih berjarak 50 yard dari gawang. Namun, kiper Jerman itu mencoba memotong bola di tengah jalan tetapi gagal menyapunya, membiarkan sang winger menggiring bola ke gawang kosong.

Berikut rating para pemain Arsenal versi GOAL dari Emirates Stadium...

    Kiper & Bek

    David Raya (6/10):

    Seperti yang terjadi hampir sepanjang musim, kiper Spanyol ini sangat minim pekerjaan.

    Jurrien Timber (8/10):

    Membuka keunggulan Arsenal dengan gol ketiganya musim ini, menyundul corner Saka. Jarang kesulitan dengan tugas defensifnya meskipun Gnabry tampil bagus (Gnabry harus pindah sisi untuk mencari celah). Diistirahatkan dan digantikan White.

    William Saliba (7/10):

    Nyaris membuat kesalahan saat sapuannya mengenai punggung Zubimendi, tapi Raya sigap membereskan kekacauan. Selebihnya menangani Harry Kane dengan baik, yang minim kontribusi.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Sama halnya, ia tidak membiarkan Kane berkutik, membuat fans tuan rumah dengan gembira meneriakkan, 'Harry, berapa skornya?'.

    Myles Lewis-Skelly (4/10):

    Malam yang sulit bagi remaja ini, yang terus-menerus menjadi incaran penyerang Bayern, termasuk dalam proses gol penyeimbang Karl. Untungnya ditarik keluar digantikan Calafiori.

    Gelandang

    Martin Zubimendi (7/10):

    Secara posisi dan teknis baik, meski kontribusinya tidak semencolok para pencetak gol dan mitra lini tengahnya.

    Declan Rice (8/10):

    Mengobrak-abrik Bayern di babak kedua seolah mereka tidak ada. Sial karena tidak mendapatkan asis dengan pengiriman bola matinya yang luar biasa.

    Eberechi Eze (7/10):

    Secara teknis memberi asis untuk Martinelli, meski Anda mungkin bisa mencatatnya sebagai asis Neuer. Terlihat nyaman dan tidak canggung di panggung Liga Champions ini. Digantikan oleh Odegaard yang baru pulih.

    Penyerang

    Bukayo Saka (7/10):

    Sebagian besar menjadi duri bagi sisi pertahanan Bayern, memberikan asis untuk Timber dari sepak pojok. Namun fans Arsenal mungkin khawatir dengan fisiknya yang terlihat agak kaku. Digantikan oleh Martinelli.

    Mikel Merino (6/10):

    Memimpin lini depan dengan baik dan memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol lewat sundulan, tetapi kurang sentuhan akhir kali ini.

    Leandro Trossard (5/10):

    Sudah berhadapan dengan gawang di awal laga tetapi gagal memanfaatkan peluang saat menghadapi Neuer yang maju. Diganti sebelum jeda karena cedera.

    Pergantian & Manajer

    Noni Madueke (8/10):

    Menggantikan Trossard yang cedera sebelum jeda. Berinisiatif untuk terus menekan bek Bayern dan akhirnya dihargai dengan sebuah gol.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    Juga mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan karena menunjukkan antusiasme dan kepribadian, berlari melewati Neuer untuk menambah gol ketiga Arsenal malam itu.

    Riccardo Calafiori (8/10):

    Memberikan dampak instan menggantikan Lewis-Skelly, mengirimkan umpan silang yang tidak mungkin dilewatkan oleh Madueke.

    Ben White (N/A):

    Pengganti untuk Timber di menit-menit akhir.

    Martin Odegaard (N/A):

    Kembali dari cedera menggantikan Eze.

    Mikel Arteta (8/10):

    Kredit untuk bos Arsenal lagi. Timnya sempat datar hingga akhir babak pertama sebelum mereka benar-benar menguasai permainan, dan pergantian pemainnya sangat krusial untuk itu.

