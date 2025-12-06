Rating Pemain Arsenal Vs Aston Villa: Betapa Kejamnya Itu?! Meriam London Dibungkam Gol Emi Buendia Di Detik-Detik Terakhir

Ini benar-benar pukulan telak bagi Arsenal, yang tertinggal di babak pertama setelah Cash menyelinap di belakang Eberechi Eze dan melepaskan tembakan melewati kaki David Raya dan masuk ke gawang.

Arteta yang tampak frustrasi melakukan pergantian ganda di babak kedua, dengan Trossard dan Viktor Gyokeres menggantikan Eze dan Mikel Merino, dan pergantian tersebut langsung berdampak, dengan Trossard mencetak gol dari jarak dekat, memanfaatkan bola muntah tembakan Bukayo Saka yang ditepis Martinez.

Kemudian, kedua tim memiliki peluang untuk unggul, dengan satu tendangan Saka dihalau di garis gawang dan sepakan Donyell Malen melebar di sisi gawang. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya kedua tim harus puas dengan satu poin sebelum aksi heroik Buendia di menit-menit akhir membuat suporter tuan rumah bersorak.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Villa Park...