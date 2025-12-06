Aston Villa Arsenal 2025-26Getty Images
Yosua Arya dan Charles Watts

Rating Pemain Arsenal Vs Aston Villa: Betapa Kejamnya Itu?! Meriam London Dibungkam Gol Emi Buendia Di Detik-Detik Terakhir

Emi Buendia mencetak gol di menit-menit akhir untuk membawa Aston Villa menang 2-1 atas Arsenal dan membuat pasukan Mikel Arteta menelan kekalahan pertama dalam 19 pertandingan di semua kompetisi. Meriam London tampak telah bangkit untuk meraih satu poin yang susah payah diraih ketika Leandro Trossard masuk dari bangku cadangan untuk menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Matty Cash di babak pertama. Tapi, Buendia berhasil mencetak gol kemenangan dramatis di masa injury time, membawa The Villans mendekat ke puncak klasemen dengan selisih tiga poin.

Ini benar-benar pukulan telak bagi Arsenal, yang tertinggal di babak pertama setelah Cash menyelinap di belakang Eberechi Eze dan melepaskan tembakan melewati kaki David Raya dan masuk ke gawang.

Arteta yang tampak frustrasi melakukan pergantian ganda di babak kedua, dengan Trossard dan Viktor Gyokeres menggantikan Eze dan Mikel Merino, dan pergantian tersebut langsung berdampak, dengan Trossard mencetak gol dari jarak dekat, memanfaatkan bola muntah tembakan Bukayo Saka yang ditepis Martinez.

Kemudian, kedua tim memiliki peluang untuk unggul, dengan satu tendangan Saka dihalau di garis gawang dan sepakan Donyell Malen melebar di sisi gawang. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya kedua tim harus puas dengan satu poin sebelum aksi heroik Buendia di menit-menit akhir membuat suporter tuan rumah bersorak.

GOAL menilai para pemain Arsenal dari Villa Park...

    Kiper & Belakang

    David Raya (7/10):

    Melakukan satu penyelamatan gemilang saat Watkins tampak yakin akan mencetak gol. Terkcoh dengan gol Cash, yang meluncur deras di antara kakinya dari jarak dekat. Sangat disayangkan kebobolan di menit-menit akhir.

    Ben White (7/10):

    Penampilannya cemerlang. Mungkin tidak semenarik saat melawan Brentford, tetapi menjadi pertanda positif karena ia mendapatkan lebih banyak menit bermain.

    Jurrien Timber (7/10):

    Anda bisa melihat ia beradaptasi dengan peran bek tengah. Terkadang ia cenderung bergeser ke posisi bek kanan, tetapi tetap menunjukkan performa yang luar biasa.

    Piero Hincapie (6/10):

    Pertarungan yang apik dengan Watkins. Ia bermain agresif. Seharusnya dia bisa menyapu bola ke area yang lebih 'aman' di menit-menit akhir, yang terbukti merugikan karena Villa mencetak gol tak lama kemudian.

    Riccardo Calafiori (7/10):

    Pemain terbaik Arsenal, bahkan di babak pertama ketika tim benar-benar buruk. Bagus dalam bertahan dan mengesankan saat maju. Terlihat kelelahan saat babak kedua berjalan.

    Tengah

    Martin Zubimendi (7/10):

    Solid seperti biasanya. Bermain baik di jantung lini tengah dalam pertandingan yang cukup kacau.

    Declan Rice (7/10):

    Melakukan satu blok luar biasa di babak pertama ketika skor masih 0-0. Melepaskan satu tembakan tepat sasaran sebelum jeda yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih baik. Berlari tanpa kenal lelah seperti biasa.

    Martin Odegaard (6/10):

    Memiliki peluang bagus di awal yang langsung ia arahkan ke Martinez. Ia banyak menguasai bola, tetapi seringkali dari posisi yang dalam. Pergerakan dan umpan yang bagus untuk Saka dalam proses gol Trossard.

    Depan

    Bukayo Saka (7/10):

    Memiliki beberapa momen bagus, tetapi terkadang penguasaan bolanya sangat buruk. Jauh dari performa terbaiknya, tetapi muncul dengan permainan krusial untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya ia tidak mencetak golnya sendiri, dengan tembakannya berhasil dihalau tepat di garis gawang.

    Mikel Merino (5/10):

    Akhir-akhir ini bermain sangat baik, tetapi kali ini tidak efektif. Tidak pernah terlihat mengancam dan kombinasi dengan rekan-rekannya kurang efektif. Digantikan di babak kedua.

    Eberechi Eze (4/10):

    Seperti penonton sepanjang pertandingan. Tidak benar-benar masuk dalam permainan dan bertanggung jawab untuk gol Cash. Mengecewakan. Diganti saat jeda.

    Pengganti & Manajer

    Leandro Trossard (7/10):

    Dampak langsung. Dimasukkan di babak kedua dan mencetak gol penyeimbang. Pemain yang sangat krusial bagi Arteta.

    Viktor Gyokeres (6/10):

    Masuk di babak kedua yang memicu peningkatan performa. Memberi pertahanan Villa fokus kepadanya dan melonggarakan mereka dengan pergerakannya.

    Gabriel Martinelli (N/A):

    Masuk untuk beberapa menit terakhir.

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Menggantikan Calafiori di menit-menit akhir.

    Mikel Arteta (6/10):

    Pergantian pemain di babak kedua berhasil dan akan sangat kecewa dengan gol telat yang menghancurkan itu.

