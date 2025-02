Rating Pemain Manchester United Vs Ipswich Town: Patrick Dorgu & Andre Onana UTANG BUDI Ke Harry Maguire Selamatkan Setan Merah Dari Ancaman Degradasi

Manchester United vs Ipswich Town

Maguire perkasa di depan maupun belakang, menjadi penentu kemenangan meski Manchester United bertanding dengan 10 pemain.

Harry Maguire dan Bruno Fernandes menyelamatkan Manchester United dari buruknya penampilan rekan-rekan mereka sendiri. Berkat keduanya, Setan Merah menang 3-2 atas Ipswich Town, Kamis (27/2) dini hari WIB, meredam kekhawatiran soal ancaman degradasi. Namun, performa individu yang mengecewakan, terutama dari Andre Onana dan Patrick Dorgu, masih menyisakan banyak tanda tanya besar.

Man United belum pernah kalah di kandang ketika menjamu Ipswich sejak 1984 - yang sekaligus menjadi kali terakhir Man United kalah di Old Trafford meski memimpin saat paruh waktu - tapi anak-anak asuh Ruben Amorim seolah mengusahakan segala cara untuk merusak rekor historis tersebut. Usia pertandingan belum genap 40 detik ketika Liam Delap berlari bebas ke depan gawang sebelum melepaskan tendangan yang melebar. Pada menit keempat, gawang The Red Devils akhirnya jebol lewat sebuah gol yang sangat memalukan. Patrick Dorgu mengejar bola lambung Ipswich dengan dibuntuti Jaden Philogene, posisinya tidak terlalu tertekan dan ia punya banyak opsi termasuk membuangnya jauh-jauh. Tapi, ia malah abai melihat Andre Onana yang berlari ke arahnya, dan mengoper bola melewati sang kiper sehingga bergulir ke depan gawang kosong. Philogene menceploskannya dengan senang hati & mungkin sembari membatin, "Wah, orang-orang di Old Trafford murah hati sekali ya!".

Ini adalah kali ke-21 dari 41 laga Man United kebobolan duluan musim ini dan, selama beberapa waktu, seluruh pemain Setan Merah seperti ikut terinfeksi oleh blunder fatal tersebut. Butuh bola mati terukur dari Fernandes untuk membangunkan mereka dari keterpurukan, karena perekik sang kapten ditanduk oleh Sam Morsy ke gawangnya sendiri pada menit ke-21. Empat menit kemudian, Man United membalikkan keadaan hasil sepak pojok Fernandes. Matthijs de Ligt yang berhasil masuk papan skor setelah tembakan Maguire dan Diogo Dalot bisa ditepis kiper Ipswich Alex Palmer.

Tapi bukan Old Trafford namanya jika laga berjalan lempeng-lempeng saja. Lagi-lagi, Man United menzalimi diri sendiri dua kali tepat sebelum turun minum. Dorgu dikartu merah langsung gara-gara pelanggaran sembrono terhadap Omari Hutchinson, dan tak lama kemudian Onana kembali blunder ketika terkecoh crossing mendatar Philogene. Bola tersebut nampak terarah untuk Delap, tapi ternyata berbelok dan masuk ke gawang.

Untungnya kali ini Man United menunjukkan bahwa mereka masih punya semangat juang dan kebersamaan dan pada awal babak kedua Maguire menanduk sepak pojok Fernandes untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah. Kalah jumlah, Man United harus bertahan dari berondongan Ipswich. Tapi The Red Devils bermain gigih dan menolak takluk untuk akhirnya memetik kemenangan kandang pertama di Liga Primer Inggris dalam sebulan lebih.

GOAL menilai rating para pemain Manchester United yang hampir dipermalukan Ipswich di Old Trafford...