Rating Pemain Manchester City Vs Liverpool: Jeremy Doku CABIK-CABIK The Reds! Sang Winger Bikin Tim Arne Slot Mati Kutu, Erling Haaland & Nico Gonzalez Sumbang Gol

Aksi lincah Jeremy Doku menghadiahkan penalti untuk Manchester City setelah ia dijatuhkan Giorgi Mamardashvili di kotak terlarang. Sang kiper memang menebus kesalahannya dengan menepis eksekusi Erling Haaland, namun mesin gol Norwegia itu tak bisa dibendung selamanya. Ia tetap masuk papan skor pada menit ke-29 usai menanduk bola hasil umpan Matheus Nunes untuk membuka keunggulan. Liverpool sempat menyamakan kedudukan lewat tandukan Virgil van Dijk, tetapi gol dianulir karena Andy Robertson dianggap mengganggu permainan dari posisi offside.

Gol ilegal itu seolah membangunkan The Citizens, dan mereka merespons dengan menggandakan keunggulan tepat sebelum babak pertama berakhir lewat tembakan Nico Gonzalez yang terdefleksi Van Dijk sebelum masuk ke gawang. The Reds memang tampil lebih baik di babak kedua dan sempat memberi tekanan, tapi Doku mengubur perlawanan tim tamu dengan gol spektakuler yang menjadi pemanis dari performa kelas dunianya.

GOAL menilai performa para pemain Manchester City melawan Liverpool...