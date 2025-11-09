Man City Liv ratings dokuGetty/GOAL
Rating Pemain Manchester City Vs Liverpool: Jeremy Doku CABIK-CABIK The Reds! Sang Winger Bikin Tim Arne Slot Mati Kutu, Erling Haaland & Nico Gonzalez Sumbang Gol

Jeremy Doku tampil luar biasa dalam salah satu performa individu terbaik sepanjang sejarah partai ini, saat Manchester City menghancurkan Liverpool dengan kemenangan telak 3-0. Winger asal Belgia itu membuat Conor Bradley mati kutu sepanjang laga di Etihad, dan tak ada satu pun pemain tamu yang luput dari terornya. Setelah mengacak-acak pertahanan The Reds, Doku menutup penampilannya dengan gol indah yang layak jadi penegas dominasi The Citizens.

Aksi lincah Jeremy Doku menghadiahkan penalti untuk Manchester City setelah ia dijatuhkan Giorgi Mamardashvili di kotak terlarang. Sang kiper memang menebus kesalahannya dengan menepis eksekusi Erling Haaland, namun mesin gol Norwegia itu tak bisa dibendung selamanya. Ia tetap masuk papan skor pada menit ke-29 usai menanduk bola hasil umpan Matheus Nunes untuk membuka keunggulan. Liverpool sempat menyamakan kedudukan lewat tandukan Virgil van Dijk, tetapi gol dianulir karena Andy Robertson dianggap mengganggu permainan dari posisi offside.

Gol ilegal itu seolah membangunkan The Citizens, dan mereka merespons dengan menggandakan keunggulan tepat sebelum babak pertama berakhir lewat tembakan Nico Gonzalez yang terdefleksi Van Dijk sebelum masuk ke gawang. The Reds memang tampil lebih baik di babak kedua dan sempat memberi tekanan, tapi Doku mengubur perlawanan tim tamu dengan gol spektakuler yang menjadi pemanis dari performa kelas dunianya.

GOAL menilai performa para pemain Manchester City melawan Liverpool...

    Kiper & Bek

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Kadang bagus, kadang buruk. Hampir diganjar kartu merah setelah nekat keluar dari kotak penalti untuk menghadang Mohamed Salah, namun diselamatkan Ruben Dias. Membuat penyelamatan bagus atas sepakan jarak jauh Dominik Szoboszlai dan cepat bereaksi saat menghalau bola liar di depan Van Dijk.

    Matheus Nunes (7/10):

    Salah satu performa terbaiknya bersama Man City. Memberi umpan silang sempurna untuk gol pembuka Haaland dan tampil solid di lini belakang, termasuk tekel krusial pada Andy Robertson.

    Ruben Dias (8/10):

    Komandan di jantung pertahanan. Entah seberapa banyak ia memotong umpan berbahaya, menyalip Szoboszlai saat berebut bola, dan yang terpenting—menyelamatkan Donnarumma dari kebodohan dengan tekel penting terhadap Salah.

    Josko Gvardiol (5/10):

    Membuat terlalu banyak kesalahan di babak kedua yang memberi Liverpool momentum untuk bangkit.

    Nico O'Reilly (7/10):

    Tak kenal lelah sepanjang laga, bahkan setelah sempat cedera ringan di babak pertama. Membentuk duet maut di sisi kiri bersama Doku yang terus merepotkan Bradley.

    Gelandang

    Bernardo Silva (8/10):

    Tampil seperti maestro. Mengendalikan tempo dengan visi dan akurasi umpannya, selalu jadi pusat kendali permainan City.

    Nico Gonzalez (8/10):

    Menunjukkan bahwa ia sudah benar-benar mempelajari gaya Man City. Sigap dalam bertahan, banyak intersep penting, dan aktif mendukung serangan. Golnya memang berbau keberuntungan, tapi keberanian menembak dari jarak jauh pantas diganjar hasil memuaskan.

    Phil Foden (6/10):

    Tampak sedikit kelelahan setelah laga Liga Champions. Perannya dalam kreativitas berkurang, tapi ia tetap berkontribusi lewat kerja keras di fase bertahan.

    Penyerang

    Rayan Cherki (5/10):

    Penurunan tajam dari performa gemilangnya kontra Bournemouth. Membuang satu peluang bagus dan gagal memberi dampak berarti, hingga akhirnya ditarik keluar untuk Savinho di awal babak kedua.

    Erling Haaland (7/10):

    Menjawab kegagalan penalti dengan sempurna lewat gol sundulan terarah yang tak bisa dihentikan Konate. Selain itu, ia juga berperan penting dalam membangun serangan cepat lewat kombinasi satu-dua dengan rekan satu timnya.

    Jeremy Doku (9/10):

    Fenomenal dari awal hingga akhir. Bermain bebas di lini depan tapi paling berbahaya dari sisi kiri. Membuat Bradley kelimpungan, memaksakan penalti, jadi sumber serangan nonstop lewat gocekan-gocekannya, dan menutup malam gemilangnya dengan gol melengkung fantastis. Laga terbaiknya sejauh ini di seragam Man City.

    Pengganti & Manajer

    Savinho (5/10):

    Kurang memberi dampak setelah masuk di menit ke-52. Justru setelah masuknya dia, Liverpool sempat lebih menguasai permainan.

    Omar Marmoush (6/10):

    Tampil penuh semangat dan bernafsu menambah gol, tapi masih terlihat sedikit kaku setelah lama menepi karena cedera.

    Pep Guardiola (9/10):

    Pertunjukan nyaris sempurna di laga ke-1.000-nya sebagai pelatih. Strategi serta pilihan pemain tepat sasaran dan ia tahu persis cara melukai Liverpool. Hanya butuh dua pergantian pemain karena hampir tak ada yang perlu diubah dari performa dominan timnya.

