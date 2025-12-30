Hojlund kini telah mengungkapkan tentang pemain yang telah memberikan pengaruh terhadap karirnya, dan berbicara terkait kekagumannya pada Ronaldo. Dia mengatakan kepada Sports Illustrated: “Jelas Cristiano adalah idola terbesar saya. Saya pikir saya telah mencoba belajar sedikit darinya. Kami bukan tipe pemain yang sama, tetapi serupa dalam hal mentalitas dan rasa hausnya akan gol dan hal-hal semacam itu.”

“Saya hanya berpikir dia sangat keren, jujur saja. Saya rasa sejak kecil saya dan teman-teman selalu mengaguminya, berdasarkan caranya bersikap, kepercayaan diri, dan mentalitasnya. Dia menganggap dirinya yang terbaik, meski beberapa orang mungkin tidak berpikir begitu. Dia tidak peduli dengan apa pun, dia hanya ingin terus meningkatkan diri, meningkatkan diri, dan meningkatkan diri. Saya sangat mengagumi hal itu darinya.”

“Saya pernah bertemu dengannya hanya sekali atau dua kali, yaitu ketika kami bermain melawan dia di tim nasional, dan saya meniru selebrasinya. Saya belum pernah benar-benar berbicara dengannya, tetapi saya ingin sekali suatu hari nanti.”