Getty
Rasmus Hojlund: Jujur, Cristiano Ronaldo Sangat Keren
Hojlund penggemar berat Man Utd dan Ronaldo
Rasmus Hojlund mengakui dia merupakan salah satu penggemar berat Manchester United dan Cristiano Ronaldo. Menurut pemain pinjaman Napoli selama satu musim ini, ada dua alasan mengapa dia sangat ingin bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2023 dari Atalanta. Hojlund telah memenangkan Piala FA dan mencapai final Liga Europa di musim pertamanya di Old Trafford, tetapi kesulitan mencetak gol musim lalu, dan kemudian bergabung ke Napoli. Hojlund mengatakan dia 'merasa telah bermain bagus' di United, akhirnya pindah setelah diberitahu tidak lagi masuk dalam rencana klub, menyusul kedatangan pemain baru Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko di musim panas. Hojlund sekarang memainkan peran kunci untuk Napoli, dan bisa saja mempermanenkan transfernya, karena ada klausul dalam kontraknya yang berbunyi jika anak asuh Antonio Conte berhasil lolos ke Liga Champions.
- Getty Images Sport
Mengapa Hojlund mengagumi Ronaldo?
Hojlund kini telah mengungkapkan tentang pemain yang telah memberikan pengaruh terhadap karirnya, dan berbicara terkait kekagumannya pada Ronaldo. Dia mengatakan kepada Sports Illustrated: “Jelas Cristiano adalah idola terbesar saya. Saya pikir saya telah mencoba belajar sedikit darinya. Kami bukan tipe pemain yang sama, tetapi serupa dalam hal mentalitas dan rasa hausnya akan gol dan hal-hal semacam itu.”
“Saya hanya berpikir dia sangat keren, jujur
saja. Saya rasa sejak kecil saya dan teman-teman selalu mengaguminya, berdasarkan caranya bersikap, kepercayaan diri, dan mentalitasnya. Dia menganggap dirinya yang terbaik, meski beberapa orang mungkin tidak berpikir begitu. Dia tidak peduli dengan apa pun, dia hanya ingin terus meningkatkan diri, meningkatkan diri, dan meningkatkan diri. Saya sangat mengagumi hal itu darinya.”
“Saya pernah bertemu dengannya hanya sekali atau dua kali, yaitu ketika kami bermain melawan dia di tim nasional, dan saya meniru selebrasinya. Saya belum pernah benar-benar berbicara dengannya, tetapi saya ingin sekali suatu hari nanti.”
Hojlund menikmati kerja sama dengan Lukaku
Hojlund juga merupakan penggemar berat Romelu Lukaku, mantan pemain Manchester United lainnya yang kini bermain untuk Napoli, dan mengatakan penyerang asal Belgia itu juga telah memberikan pengaruh besar dengan menyatakan: “Rom adalah pria yang fantastis. Saya sebenarnya tidak mengenal dia sebelumnya, saya pernah beberapa kali mengobrol dengannya di lapangan. Saya bahkan punya kaus Romelu di rumah. Jadi dalam hal itu, dia selalu menjadi idola bagi saya, karena saya selalu mengaguminya. Akan menyenangkan, tetapi tentu saja saya ingin bermain! Jadi akan ada persaingan, tetapi saya pikir seperti yang telah saya bicarakan dengannya, saya juga ingin belajar darinya. Saya merasa dia bisa memberi banyak hal karena selalu mencetak gol, dan hebat dalam menghubungkan permainan. Hal-hal seperti itu. Saya pikir ada banyak hal yang bisa dia berikan. Dari perspektif itu, akan menyenangkan baginya.”
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Hojlund?
Hojlund telah mencetak tiga gol dalam tiga penampilan terakhirnya untuk Napoli, dan akan berupaya melanjutkan performa tersebut ketika tim asuhan Conte kembali beraksi pada 4 Januari melawan Lazio di Serie A. Striker tersebut kini menghadapi persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan tempat di starting eleven Napoli, karena Lukaku kini telah pulih setelah absen di paruh pertama musim akibat cedera di pramusim.
Iklan