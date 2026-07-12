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Rasisme memicu ledakan kemarahan di Prancis menjelang pertandingan melawan Spanyol

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France vs Spain
France
Spain
World Cup
K. Mbappe
Prancis
Spanyol

Sejumlah politisi senior Prancis menuduh mantan Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, bersikap rasis, setelah ia menyatakan bahwa tim nasional Prancis “tidak memiliki pemain Prancis sama sekali”.

Rajoy, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Spanyol antara tahun 2011 dan 2018, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh situs web Spanyol El Debate, di mana ia mengulas pertandingan semifinal Piala Dunia antara Spanyol dan Prancis yang dijadwalkan berlangsung lusa, Selasa.

Dalam artikelnya tertanggal 10 Juli, ia menulis, “Mereka saat ini memuncaki peringkat FIFA, dan memiliki skuad kelas atas. Namun, mereka tidak memiliki pemain Prancis sama sekali, dan meskipun demikian, mereka menampilkan permainan sepak bola yang luar biasa.”

Surat kabar “The Athletic” dalam laporannya menyoroti reaksi pihak Prancis, yang mengungkapkan kemarahan yang sangat besar terhadap Mariano Rajoy.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengatakan bahwa pernyataan Rajoy “sama sekali tidak dapat diterima.”

Saat menjadi tamu di saluran televisi Prancis BFM TV, pernyataan Rajoy disampaikan kepadanya, dan ia mengutuknya dengan mengatakan, “Ini sama sekali bukan yang diwakili oleh Prancis. Prancis adalah negara yang didasarkan pada keberagaman, di mana semua orang dapat berkembang dan menemukan tempatnya.”

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    Partai Sosialis Prancis Menanggapi

    Olivier Faure, pemimpin Partai Sosialis Prancis, menanggapi artikel Rajoy melalui media sosial dengan mengatakan, “Tim nasional Prancis hanya terdiri dari orang Prancis. Prancis bukanlah bangsa etnis, tidak memiliki warna kulit atau agama tertentu. Prancis adalah bangsa politik yang disatukan oleh prinsip-prinsip republik. Inilah yang mengganggu sayap kanan rasis.”

    Naima Mouchou, Menteri Prancis yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah seberang laut, juga mengkritik pernyataan Rajoy, dan menulis, “Setiap kali Prancis meraih kemenangan, kekhawatiran yang sama dan hinaan rasis yang sama kembali muncul. Ini bukan sekadar kelepasan lidah, melainkan kebencian yang sistematis dan terinstitusionalisasi terhadap Prancis dan apa yang diwakilinya.”

    Moucho juga mendesak Federasi Sepak Bola Prancis untuk mengambil tindakan hukum terhadap Rajoy terkait pernyataan tersebut.

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    Kritik di dalam negeri Spanyol

    Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada Prancis; Menteri Perhubungan Spanyol, Oscar Puente, juga menyerang Rajoy dan menyebutnya sebagai “orang bodoh pasca-Franco”.

    Ia juga meragukan citra Rajoy yang digambarkan sebagai politisi “moderat”.

    Sementara itu, Kedutaan Besar Prancis di Madrid menulis, “Tanpa bermaksud terlibat dalam perdebatan, perlu diingat fakta bahwa semua pemain tim nasional Prancis memiliki kewarganegaraan Prancis. Dari 26 pemain, 23 di antaranya lahir di Prancis, sedangkan tiga yang lahir di luar Prancis juga merupakan warga negara Prancis.”

    Surat kabar Prancis Le Monde, dalam editorialnya, menggambarkan pernyataan Rajoy sebagai “rasis”.

    Surat kabar tersebut menambahkan, “Sejak awal turnamen, tim nasional Prancis telah menjadi sasaran beberapa serangan bernuansa rasis.”

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Pernyataan rasis dari Paraguay

    Awal pekan ini, Senat Paraguay mengeluarkan resolusi yang mengecam “pernyataan diskriminatif dan rasis” yang dilontarkan Senator Celeste Amaria terhadap kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé.

    Pengacara berusia 61 tahun itu sebelumnya menyebut penyerang Prancis tersebut sebagai “orang Kamerun yang dijajah.”

    Hal itu terjadi setelah pertandingan antara Prancis dan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia, pada 4 Juli.

    Sebelumnya, Amaria telah menyerang Mbappé melalui media sosial, setelah ia membagikan ulang foto perayaan Mbappé di hadapan kiper Paraguay, Orlando Gil, dan menulis, “Si biadab itu bahkan tidak bisa menulis. Alih-alih menyusu, ia mengisap kelapa, dan makhluk paling beradab yang pernah ia dengarkan sepanjang hidupnya adalah simpanse.”

    Mbappé menggambarkan pernyataan tersebut sebagai “keji dan rasis.”

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  • dembele(C)Getty Images

    Partai Komunis Prancis mengecam... dan kasus rasisme dari Argentina

    Sementara itu, Fabien Roussel, pemimpin Partai Komunis Prancis, mengkritik apa yang ia gambarkan sebagai “rasisme kasar” yang ditujukan kepada tim nasional Prancis, sambil menegaskan bahwa pernyataan Amaria dan Rajoy termasuk dalam kategori tersebut.

    Ia mengatakan, “Kemarin seorang senator dari Paraguay, hari ini mantan Perdana Menteri Spanyol. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan rasisme kasar dalam upaya memprovokasi tim nasional Prancis kami yang luar biasa. Mariano Rajoy harus dikecam! Seluruh solidaritas untuk Les Bleus.”

    Rajoy dan Amaria bukanlah satu-satunya politisi yang meragukan identitas para pemain timnas Prancis. Epi Casado, Wakil Gubernur Provinsi Mendoza di Argentina, juga memposting melalui akun media sosialnya, “Bagus sekali, Paraguay. Tim Afrika itu tidak beretika. Saya tidak tahan dengan Mbappé.”

    Dia juga membagikan kembali pesan dari jurnalis Argentina, Damian de Pathi, yang mengatakan, “Jika Prancis memenangkan Piala Dunia, kita harus jujur dan menyerahkan trofi tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika.”

    Menanggapi pernyataan tersebut, Duta Besar Prancis untuk Argentina, Romain Nadal, menilai bahwa ucapan Casado “jelas-jelas bernuansa rasis,” dan menyatakan Casado sebagai “orang yang tidak diinginkan.”

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