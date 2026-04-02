Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1

Rashford memegang kunci kembalinya bintang Maroko ke Barcelona

Barcelona mempertimbangkan untuk mendatangkan kembali mantan bintangnya

FC Barcelona berupaya memperkuat lini serangnya pada musim panas mendatang, sebagai antisipasi jika tidak dapat mempertahankan jasa Marcus Rashford.

Rashford saat ini bermain untuk Barcelona dengan status pinjaman dari Manchester United.

Menurut ESPN, Barcelona telah memasukkan pemain Maroko Abdel Samad Al-Zalzuli, bintang Real Betis, ke dalam daftar target mereka untuk musim panas mendatang.

Al-Zalzuli berusia 24 tahun dan telah bermain dalam 14 pertandingan bersama Barcelona, sebelum pindah ke Real Betis pada 2023.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Barcelona masih memegang 20% dari nilai transfer di masa depan, jika pemain internasional Maroko itu memutuskan untuk meninggalkan Real Betis.

  RCD Mallorca v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports

    Zalazoli Masuk dalam Agenda Musim Panas Barcelona

    ESPN baru-baru ini mengungkap bahwa Barcelona bertekad untuk merekrut dua pemain, sebagai bagian dari perombakan lini serang menjelang musim depan.

    Barcelona sedang mencari sayap yang berkualitas untuk menambah kedalaman di belakang Lamine Yamal dan Raphinha, serta ingin merekrut penyerang utama, sementara mereka menunggu perkembangan terkait Robert Lewandowski dan Ferran Torres.

    Jaringan tersebut mencatat bahwa El Zalzouli, yang mencetak 23 gol dalam 117 pertandingan bersama Real Betis, sangat cocok dengan apa yang dicari Barcelona di posisi sayap, sebagai pemain cepat yang memiliki keterampilan dan kemampuan menggiring bola untuk melewati lawan.

    Banyak hal akan bergantung pada apa yang akan terjadi dengan masa depan Rashford, di mana Barcelona memiliki opsi untuk mengubah status pinjamannya menjadi transfer permanen senilai 30 juta euro, dan keputusan harus diambil sebelum 15 Juni.

    Selain Zalzuli, ada opsi lain termasuk Jan Vergili yang meninggalkan Barcelona ke Mallorca musim panas lalu, dan Victor Muñoz dari Osasuna, yang pernah bermain untuk Real Madrid dan Barcelona.

    Selain pemain sayap, pilihan utama untuk posisi penyerang di Barcelona adalah Julian Alvarez dari Atletico Madrid. 

