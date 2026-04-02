FC Barcelona berupaya memperkuat lini serangnya pada musim panas mendatang, sebagai antisipasi jika tidak dapat mempertahankan jasa Marcus Rashford.

Rashford saat ini bermain untuk Barcelona dengan status pinjaman dari Manchester United.

Menurut ESPN, Barcelona telah memasukkan pemain Maroko Abdel Samad Al-Zalzuli, bintang Real Betis, ke dalam daftar target mereka untuk musim panas mendatang.

Al-Zalzuli berusia 24 tahun dan telah bermain dalam 14 pertandingan bersama Barcelona, sebelum pindah ke Real Betis pada 2023.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Barcelona masih memegang 20% dari nilai transfer di masa depan, jika pemain internasional Maroko itu memutuskan untuk meninggalkan Real Betis.