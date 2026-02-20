"Rasanya seperti surga!" - Bintang Nottingham Forest, Ola Aina, mengejek mantra "selamat datang di neraka" Fenerbahce setelah kemenangan di Liga Europa

Pereira memimpin pertandingan pertamanya sebagai manajer Forest di Liga Europa dan membawa timnya meraih kemenangan yang mengejutkan.

Setelah pertandingan, ia mengatakan: "Kami memiliki kesempatan untuk mencetak dua gol lagi. Ini adalah hasil yang sangat baik. Ini baru babak pertama, kita perlu konsisten, jadwalnya padat dan sulit.

"Semua orang harus siap membantu tim. Itulah yang saya minta dari mereka.

"Saya menyadari sebelum datang bahwa para pemain memiliki kualitas yang tinggi. Mereka membutuhkan hasil, tetapi mereka juga perlu menikmati permainan.

"Jika mereka menikmati cara bermain mereka, mereka bisa mencapai level tinggi. Mereka membutuhkan organisasi dan kepercayaan diri. Saya meminta mereka untuk mengekspresikan diri di lapangan. Mereka melakukannya."