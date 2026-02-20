Getty
"Rasanya seperti surga!" - Bintang Nottingham Forest, Ola Aina, mengejek mantra "selamat datang di neraka" Fenerbahce setelah kemenangan di Liga Europa
Aina di Fener
Forest menang 3-0 di kandang Fenerbahce yang dikenal sebagai "cauldron", tetapi Aina tidak yakin dengan klaim mereka bahwa mereka disambut ke neraka.
Dia menulis di X: "Datang ke Istanbul, mereka bilang 'selamat datang di neraka', aku bilang sial... tapi rasanya seperti surga."
Gol dari Jesus, Murillo, dan Gibbs-White telah memberikan keunggulan besar bagi tim Vitor Pereira menjelang leg kedua, meskipun tentu saja ini baru babak pertama dalam pertandingan ini.
Awal yang baik dari Pereira
Pereira memimpin pertandingan pertamanya sebagai manajer Forest di Liga Europa dan membawa timnya meraih kemenangan yang mengejutkan.
Setelah pertandingan, ia mengatakan: "Kami memiliki kesempatan untuk mencetak dua gol lagi. Ini adalah hasil yang sangat baik. Ini baru babak pertama, kita perlu konsisten, jadwalnya padat dan sulit.
"Semua orang harus siap membantu tim. Itulah yang saya minta dari mereka.
"Saya menyadari sebelum datang bahwa para pemain memiliki kualitas yang tinggi. Mereka membutuhkan hasil, tetapi mereka juga perlu menikmati permainan.
"Jika mereka menikmati cara bermain mereka, mereka bisa mencapai level tinggi. Mereka membutuhkan organisasi dan kepercayaan diri. Saya meminta mereka untuk mengekspresikan diri di lapangan. Mereka melakukannya."
Pereira memberikan pengaruh pada para pemain.
Gibbs-White sangat puas dengan penampilan Forest, menambahkan: "Saya merasa kami memiliki identitas yang jelas di lapangan. Kami bertahan dengan baik dan menciptakan begitu banyak peluang," kata gelandang Inggris tersebut.
"Pesannya kepada kami adalah bahwa kami akan memiliki identitas yang jelas dalam cara kami bermain dan bertahan sebagai tim. Kami semua langsung menerima apa yang dia inginkan.
"Ini tentang belajar satu sama lain dan mengambilnya pertandingan demi pertandingan. Kami membutuhkan clean sheet dan kemenangan, dan hari ini terasa seperti momen yang sempurna.
"Kami sedang melewati masa sulit, kepercayaan diri adalah hal utama, dan malam ini akan meningkatkan kepercayaan diri. Kami hanya perlu tetap bersatu dan menjadi tim yang paling lengkap."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Forest saat ini berada di peringkat ke-17 di klasemen Premier League menjelang pertandingan sulit melawan Liverpool akhir pekan ini.
