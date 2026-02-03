Goal.com
Rapor Transfer Bursa Januari 2026: Man City Juaranya Berkat Marc Guehi, Crystal Palace 'Bakar Duit' Demi Jorgen Strand Larsen

Januari dikenal sebagai waktu yang sulit bagi pembeli karena jarang ada klub yang mau melepas talenta terbaik mereka di tengah musim. Namun, selalu ada pengecualian. Beberapa klub terpaksa menjual pemain untuk menyeimbangkan neraca keuangan, sementara yang lain tidak punya pilihan selain melepas pemain bintang yang sudah tidak betah dan ngebet pindah ke klub yang lebih besar.

Pada umumnya, mendapatkan pemain berkualitas dengan harga yang masuk akal itu sulit, seperti yang kita lihat pada bursa transfer musim dingin 2025. Kala itu, Manchester City menggelontorkan hampir £180 juta untuk enam pemain, namun tak satu pun dari mereka yang bisa dibilang sukses besar.

Tentu saja, hal itu tidak menyurutkan ambisi klub-klub lain untuk tetap jor-joran belanja tahun ini, demi menjaga momentum atau demi menyelamatkan musim mereka. Oleh karena itu, GOAL kembali hadir untuk memberikan penilaian (rapor) terhadap kesepakatan-kesepakatan terbesar di bulan Januari, dilihat dari sudut pandang kedua klub yang terlibat, serta dari sisi sang pemain sendiri.

  • Jeremy Jacquet Rennes 2025-26Getty Images

    2 Februari: Jeremy Jacquet (Rennes ke Liverpool, £60 juta)

    Untuk Rennes: Kemenangan besar lainnya bagi pabrik bakat Rennes yang sering diremehkan! Jeremy Jacquet akan bergabung dengan daftar bintang lulusan akademi klub Ligue 1 yang diubah menjadi bintang global, yang mencakup Raphinha, Eduardo Camavinga, Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Jeremy Doku. Chelsea dan Manchester United termasuk di antara yang mengejar tanda tangan pemain berusia 20 tahun ini bulan ini, tetapi Liverpool telah memenangkan perlombaan, menyetujui kesepakatan senilai £60 juta untuk membawa pemain muda ini ke Anfield pada musim panas. Itu adalah biaya besar mengingat kurangnya pengalaman Jacquet di tingkat tertinggi, dan Rennes telah melakukan dengan baik untuk mempertahankan jasanya hingga akhir musim saat mereka mengejar kualifikasi Eropa. Pemain Prancis ini sekarang siap untuk pergi dengan catatan tinggi sebagai salah satu cerita sukses terbesar klub. Nilai: A

    Untuk Liverpool: Arne Slot sangat membutuhkan bala bantuan di jantung pertahanan, dengan Ibrahima Konate akan pergi di musim panas sebagai agen bebas dan rekrutan 2025 Giovanni Leoni menghadapi jalan panjang kembali dari operasi ACL. Mencari dukungan tambahan untuk Virgil van Dijk dan Joe Gomez adalah prioritas bagi Liverpool, dan Jacquet adalah orang yang ideal untuk pekerjaan itu, meskipun usianya masih muda. The Reds membayar biaya besar untuk pemain internasional Prancis U21 ini, tetapi dia memiliki potensi untuk membayarnya dengan cepat dan menjadi pahlawan jangka panjang baru di Anfield. Jacquet memiliki semua penanda sebagai bek tengah kelas atas, dengan kecepatan dan kekuatan untuk mendominasi lawan serta jangkauan umpan untuk membuat perbedaan besar dalam permainan pembangunan Liverpool. Nilai: B-

    Untuk Jacquet: Ini adalah langkah impian yang tidak diragukan lagi bagi Jacquet, tetapi yang datang dengan banyak tekanan. Tidak jelas apakah dia siap untuk itu mengingat bahwa dia baru saja muncul sebagai starter reguler untuk Rennes musim ini. Dia mungkin akan mendapatkan manfaat dari satu tahun lagi di tanah airnya untuk mengasah kemampuannya sebelum naik ke tingkat berikutnya. Namun demikian, kesempatan untuk bergabung dengan salah satu klub elit Eropa tidak datang setiap hari, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya untuk melompat lebih awal. Jacquet juga menunjukkan kedewasaan dengan memilih Liverpool daripada Chelsea, dilaporkan khawatir tentang waktu bermain di skuad yang padat di Stamford Bridge. Slot akan memberikan menit bermain yang dibutuhkan Jacquet untuk terus berkembang dan menempatkan dirinya di kerangka untuk panggilan tim senior Prancis. Nilai: B+

  • Jorgen Strand Larsen Crystal Palace GFXGetty/GOAL

    2 Februari: Jorgen Strand Larsen (Wolves ke Crystal Palace, £48 juta)

    Untuk Wolves: Pekerjaan luar biasa! Strand Larsen adalah penemuan bagi Wolves musim lalu, itulah sebabnya Newcastle menawarkan £55 juta untuk penyerang tersebut selama musim panas. Setelah kehilangan Matheus Cunha ke Manchester United, pihak berwenang di Molineux merasa bahwa mereka tidak mampu kehilangan Strand Larsen juga - yang ternyata menjadi kesalahan, mengingat betapa buruknya penampilannya musim ini (hanya satu gol dalam 19 penampilan Liga Premier). Jadi, bagi Wolves yang masih berhasil mendapatkan £48 juta untuk seorang penyerang yang nilai sebenarnya mungkin setengah dari biaya itu benar-benar mengagumkan. Selama uang yang diperoleh diinvestasikan dalam skuad, Strand Larsen tidak akan dirindukan - dan tentu tidak oleh para penggemar yang telah merasa sangat frustrasi dengan penampilannya musim ini. Penilaian: A-

    Untuk Palace: Sebuah pertaruhan besar. Palace jelas perlu merekrut seorang penyerang, dengan Jean-Philippe Mateta ingin meninggalkan Selhurst Park sebelum hari batas waktu, dan Strand Larsen telah menunjukkan bahwa dia bisa mencetak gol di Liga Premier - atau, setidaknya, dia melakukannya selama musim 2024-25. Namun, hampir £50 juta adalah jumlah uang yang berlebihan untuk potensi pemain satu musim. Lagi pula, meskipun Strand Larsen telah mencetak enam kali di semua kompetisi musim ini, setengah dari gol tersebut dicetak melawan tim League Two Shrewsbury Town. Tentu saja, pada usia 25 tahun, dia masih memiliki ruang untuk berkembang dan Oliver Glasner bisa membantunya mewujudkan potensi penuhnya, tetapi jangan lupa bahwa pelatih asal Austria itu akan pergi pada akhir musim - jika tidak lebih cepat. Palace jelas melakukan apa yang mereka bisa untuk menyelamatkan musim yang dalam bahaya besar keluar jalur dan Strand Larsen bisa mulai mencetak gol lagi dalam tim yang jauh lebih kuat daripada Wolves - tetapi mereka jelas membayar lebih di sini. Penilaian: C

    Untuk Strand Larsen: Sebuah perubahan suasana yang disambut baik. Setelah musim debut yang brilian di Wolves, Strand Larsen mendapat banyak kritik selama paruh pertama musim yang sangat buruk dalam sejarah timnya. Perasaannya adalah bahwa dia tidak lagi tampil dengan baik setelah merasa kecewa dengan penolakan klub untuk menjualnya ke Newcastle musim panas lalu. Sulit membayangkan bahwa dia sengaja menurunkan alat, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia bisa saja secara tidak sadar membiarkan levelnya menurun. Bagaimanapun kenyataannya, Strand Larsen sekarang memiliki kesempatan yang sangat baik untuk kembali mencetak gol dengan tim yang umumnya menciptakan cukup banyak peluang. Palace mungkin bukan klub sebesar Newcastle tetapi ini tetap jenis perpindahan yang dia butuhkan untuk membuat dirinya berada dalam kerangka berpikir - dan performa - yang tepat menjelang kampanye Piala Dunia Norwegia. Penilaian: B+

  • Ademola Lookman Atletico Madrid GFXGetty/GOAL

    2 Februari: Ademola Lookman (Atalanta ke Atletico Madrid, €35 juta)

    Untuk Atalanta: Ini bukan cara yang diharapkan Atalanta untuk berpisah dengan seseorang yang akan dikenang sebagai legenda modern di Bergamo. Mereka seharusnya mengambil keuntungan dari Lookman ketika Atletico pertama kali menunjukkan minat musim panas lalu, karena nilai pemain depan Nigeria itu masih sangat tinggi setelah musim dengan 20 gol. Sebaliknya, mereka menjual dengan harga hanya €35 juta, yang mencerminkan penurunan signifikan dalam performa Lookman selama enam bulan terakhir. Tidak ada yang lebih penting bagi kesuksesan Atalanta di Liga Europa 2024 atau perjalanan mereka ke posisi ketiga di Serie A musim lalu selain Lookman, dan mereka berutang kepadanya untuk membantunya berkembang lebih awal, dengan kegigihan mereka sekarang menjadi boomerang. Nilai: D-

    Untuk Atletico: Diego Simeone akhirnya mendapatkan pemain yang diinginkan, dan dengan harga yang terjangkau. Lookman dapat memberikan sesuatu yang berbeda di sepertiga akhir dengan dribblingnya yang memukau dan kemampuan finishing yang mematikan dengan kedua kaki, yang sangat mereka butuhkan setelah hasil imbang 0-0 yang membosankan dengan Levante terakhir kali di La Liga, dan rekornya yang mengesankan dalam pertandingan di Eropa bisa menjadi kunci jika tim Simeone ingin mencapai tahap akhir Liga Champions. Ada saran bahwa Lookman menunjukkan tanda-tanda penurunan musim ini, tetapi penampilannya yang luar biasa untuk Nigeria di Piala Afrika sangat mengurangi kekhawatiran tersebut, dan Simeone akan yakin dia bisa membantu pemain berusia 28 tahun tersebut menemukan kembali performa terbaiknya di level klub. Nilai: B+

    Untuk Lookman: Mendapatkan kepindahan ke tim dengan ambisi realistis untuk meraih trofi besar setelah awal musim yang mengecewakan merupakan keberuntungan bagi Lookman. Dia meninggalkan Atalanta dengan hanya dua gol Serie A atas namanya di 2025-26, dan akan sangat lega bahwa Atletico tidak mendinginkan minat mereka terhadap jasanya. Selalu ada keraguan ketika penyerang berbakat bergabung dengan Atletico karena gaya permainan defensif Simeone, tetapi Lookman bisa menjadi sukses seperti Julian Alvarez daripada gagal seperti Thomas Lemar atau Jackson Martinez. Mantan bintang Fulham dan RB Leipzig ini telah mendapatkan peluang bagus dan sekarang harus membuktikan bahwa dia pantas berada di puncak. Akan sangat mengejutkan jika dia tidak tiba di Madrid dengan motivasi penuh untuk langsung tampil mengesankan. Nilai: A-

  • Douglas Luiz Aston Villa 2025-26Getty Images

    27 Januari: Douglas Luiz (Juventus ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Juventus: Sebuah dorongan besar. Luiz dianggap sebagai salah satu pembelian terburuk dalam sejarah Juve, pemborosan uang yang mengerikan yang memainkan peran utama dalam keputusan dewan Bianconeri untuk memecat Cristiano Guintoli sebagai direktur olahraga klub Juni lalu. Pada tahap itu, mereka juga melakukan segalanya untuk menyingkirkan gelandang tersebut, yang gagal mencetak atau membantu satu gol pun dalam 27 penampilan selama kampanye 2024-25. Akhirnya, Nottingham Forest setuju untuk meminjam Luiz Agustus lalu dengan kewajiban bersyarat untuk membuat kesepakatan permanen di akhir musim. Namun, Luiz tidak memberikan dampak di City Ground, yang berarti ada risiko nyata Juve harus membawa pemain Brasil itu kembali hingga mantan klubnya datang memanggil. Si Nyonya Tua sekarang akan berdoa agar Luiz berhasil meyakinkan Villa - atau seseorang lainnya - untuk mengambilnya dari tangan mereka musim panas ini. Nilai: C

    Untuk Villa: Tanda jelas dari keputusasaan mereka. Villa berada di urutan ketiga di Liga Premier dan hanya empat poin di belakang pemimpin Arsenal, yang berarti mereka memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan Inggris pertama mereka sejak 1981. Masalahnya, mereka baru saja kehilangan tiga gelandang kunci - Boubacar Kamara, Youri Tielemans, dan John McGinn - karena cedera dengan berbagai tingkat keparahan. Situasi ini semakin diperumit oleh masalah ongoing klub dengan Peraturan Profit & Sustainability (PSR) Liga Premier, yang berarti mereka tidak dalam posisi untuk menghabiskan banyak uang di pasar transfer. Oleh karena itu, keputusan untuk meminjam Luiz. Kabar yang ada adalah bahwa pemain 27 tahun itu lebih menyukai kembali ke Villa daripada bergabung dengan Chelsea dan tentu saja ada kemungkinan dia bisa kembali ke performa terbaik di bawah Unai Emery. Sayangnya, kami telah melihat sedikit bukti selama 18 bulan terakhir untuk menunjukkan bahwa kembali ke Villa akan menghasilkan kembali ke performa terbaik. Nilai: D+

    Untuk Luiz: Sebuah langkah yang bagus mengingat dia tidak melakukan apa-apa untuk memerolehnya. Karir Luiz telah menurun sejak meninggalkan klub pada musim panas 2024. Masalah cedera yang terus-menerus tidak membantu tetapi bahkan ketika dia sepenuhnya fit, dia tampil buruk di Juve dan kehilangan tempatnya di skuad Brasil sebagai hasilnya. Masalah kebugarannya juga tidak hilang di Forest, yang berarti tampaknya kecil kemungkinan dia akan langsung tampil baik dalam periode keduanya di Villa. Namun, Luiz memiliki banyak hal untuk dimainkan antara sekarang dan akhir musim. Dia sangat membutuhkan kepindahan ini untuk berhasil dan tidak hanya dalam hal harapan Piala Dunia yang tipis. Kariernya di liga atas hampir saja dipertaruhkan. Namun, dia pasti merasa bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Emery untuk membantunya menyelamatkannya. Nilai: A

  • Dro Fernandez PSG 2025-26Getty Images

    27 Januari: Dro Fernandez (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €8m)

    Untuk Barcelona: Sangat menjengkelkan. Fernandez sudah menjadi bagian dari Barca sejak 2022 dan mereka memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pemain yang baru berusia 18 tahun awal bulan ini. Hansi Flick sangat berinvestasi dalam masa depan Fernandez, setelah memasukkannya dalam tur pramusim tim utama ke Jepang dan Korea Selatan sebelum memberinya debut kompetitif dalam laga Liga melawan Real Sociedad pada 28 September. Pelatih Barca tersebut dibuat terkejut ketika Fernandez memberitahunya bahwa dia merasa perkembangannya akan lebih baik jika pindah ke Paris Saint-Germain. Sementara itu, presiden klub Joan Laporta menyebut situasi ini "tidak menyenangkan", terutama karena klub Catalan hanya akan menerima €8 juta untuk lulusan La Masia yang sangat berpotensi ini. Tentu saja, ini adalah sifat dari permainan ini, dan Barca sebelumnya juga telah mendapatkan pemain berbakat dengan harga murah, tetapi itu tidak membuat kenyataan pahit ini lebih mudah diterima. Nilai: F

    Untuk PSG: Pencurian yang memuaskan. PSG telah cukup sering menarik pemain berprofil tinggi dari Barcelona dalam beberapa tahun terakhir, sementara mereka juga menandatangani Lionel Messi setelah kontraknya dengan klub Catalan berakhir pada 2021. Kesepakatan ini, meskipun, lebih mengingatkan pada perekrutan Xavi Simons yang berusia 16 tahun pada 2019. Tentu saja, Simons tidak menjadi bintang di Parc des Princes tetapi akhirnya, pemain Belanda ini menghasilkan banyak uang untuk PSG melalui biaya transfer. Fernandez bisa berakhir dengan cara yang sama, terutama karena ada keraguan besar apakah dia akan lebih mudah mendapatkan waktu bermain di Paris dibandingkan di Barcelona. Nilai: B+

    Untuk Fernandez: Sebuah langkah yang berani. Fernandez telah tampil lima kali musim ini untuk tim yang mungkin paling menarik di dunia sepakbola, dan dengan janji lebih banyak penampilan di minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun mendatang. Sebagai hasilnya, keputusannya untuk meninggalkan PSG telah mengejutkan Camp Nou. Tentu saja kita bisa memahami mengapa Fernandez merasa akan sulit baginya untuk masuk ke starting line-up Flick, mengingat banyak pemain di depannya dalam urutan permainan tidak jauh lebih tua darinya. Tetapi mengapa harus menuju PSG dari semua klub? Klub Paris tersebut memiliki kelompok penyerang yang bahkan lebih muda - dan mungkin lebih berbakat - daripada Barca. Memang, PSG bukan lagi klub yang terobsesi dengan bintang ketika Simons bergabung tujuh tahun lalu. Strategi transfer baru mereka hampir sepenuhnya berfokus pada merekrut talenta-talenta muda yang sedang berkembang, dan mereka sama sekali tidak takut memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk bermain, bahkan dalam pertandingan yang paling penting sekalipun. Namun, jika pemain seperti Bradley Barcola harus puas dengan peran rotasi di PSG, seberapa banyak waktu bermain yang akan didapat Fernandez pada tahap perkembangan yang sangat penting ini? Remaja tersebut jelas memiliki kepercayaan yang sangat besar pada kemampuannya sendiri, tetapi kami tidak dapat tidak merasa bahwa dia telah menerima nasihat yang salah di sini. Nilai: C-

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    21 Januari: Ethan Nwaneri (Arsenal ke Marseille, pinjaman)

    Untuk Arsenal: Sebuah langkah cerdas. Mikel Arteta sangat menyadari bakat Nwaneri, tetapi faktanya adalah bahwa pelatih asal Spanyol tersebut tidak benar-benar membutuhkan remaja tersebut saat ini. Skuad Arsenal sangat kuat musim ini bahkan pemain berpengalaman dengan nilai jutaan pound sekalipun kesulitan untuk mendapatkan tempat di bangku cadangan, apalagi masuk ke dalam starting line-up. Jadi, membiarkan Nwaneri pergi dengan status pinjaman untuk sisa musim ini sangat masuk akal - terutama karena pemain muda tersebut bisa mendapatkan manfaat besar dari bekerja dengan Roberto De Zerbi. The Gunners juga bisa mendapatkan sekitar £3 juta jika target penampilan tertentu tercapai, yang tidak buruk sama sekali untuk kesepakatan pinjaman. Nilai: B+

    Untuk Marseille: Penambahan menarik untuk tim yang menarik. Marseille mungkin hanya berada di urutan ketiga di Ligue 1 musim ini - di belakang Paris Saint-Germain dan, yang lebih mengejutkan, Lens - tetapi mereka adalah pencetak gol terbanyak dalam kompetisi tersebut, dengan 41 gol dalam 18 pertandingan. Dalam hal ini, mereka tidak benar-benar perlu menambahkan penyerang lagi. Namun, Nwaneri yang berusia 18 tahun adalah bakat luar biasa - ia membuktikannya musim lalu dengan mencetak sembilan gol di semua kompetisi untuk Arsenal - dan kabarnya De Zerbi merasa pemain internasional Inggris U-21 ini bisa menambahkan dimensi baru pada serangan timnya. Satu hal yang disayangkan adalah tidak ada opsi untuk membeli yang disertakan dalam perjanjian pinjaman. Nilai: B

    Untuk Nwaneri: Transfer yang sangat menarik, meskipun hanya sementara. Marseille adalah kota yang luar biasa, Stade Velodrome adalah arena yang menakjubkan dan tim De Zerbi sangat menyenangkan untuk ditonton. Ada setiap kemungkinan, kemudian, bahwa Nwaneri akan mengalami masa yang sangat menyenangkan di pesisir selatan Prancis - terutama karena dia akan bermain bersama dengan pemain seperti Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao dan Mason Greenwood. Tentu saja, kehadiran begitu banyak penyerang berbakat di Velodrome berarti Nwaneri tidak akan langsung masuk ke dalam tim, tetapi dia pasti akan mendapatkan waktu bermain lebih banyak di Marseille daripada yang dia dapatkan di Arsenal antara sekarang dan akhir musim. Nwaneri juga pantas mendapat pujian karena membuat keputusan berani pada usia begitu muda dan, apa pun yang terjadi, ini seharusnya menjadi pengalaman belajar yang sangat berguna yang kemungkinan akan meningkatkan kesempatan dia menjadi pemain reguler di Emirates suatu hari nanti. Nilai: A

  • Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20 Januari: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona ke Girona, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah pertama yang signifikan untuk menghapus Ter Stegen dari daftar gaji. Mengingat upaya mereka yang sedang berlangsung untuk menyeimbangkan buku keuangan, Blaugrana tentunya lebih suka menjual kapten mereka selama jendela musim dingin untuk membawa mereka lebih dekat ke kepatuhan penuh dengan peraturan keuangan La Liga, jadi mereka akan kecewa bahwa minat yang dilaporkan dari West Ham tidak pernah terwujud menjadi tawaran konkret. Namun, Girona setidaknya telah setuju untuk menutupi sebagian gaji Ter Stegen dan harapannya adalah jika pemain internasional Jerman itu tampil baik untuk pesaing Catalan, itu akan mengarah pada kepindahan permanen musim panas ini - dan jika bukan ke Estadi Montilivi, maka ke tempat lain. Nilai: C-  

    Untuk Girona: Waktu yang aneh jika dilihat dari luarnya. Setelah paruh pertama musim yang sulit, Girona akhirnya menemukan bentuk permainan dengan memenangkan tiga pertandingan liga berturut-turut - dan menjaga clean sheet dalam dua pertandingan terakhir mereka. Namun, meskipun Catalan telah naik ke posisi ke-11 di klasemen, mereka masih hanya lima poin di atas zona degradasi dan, yang paling signifikan dari semuanya, tetap memiliki catatan pertahanan terburuk di Divisi Primera. Ter Stegen pasti bisa membantu dalam hal itu. Dia memiliki banyak masalah cedera dalam beberapa tahun terakhir tetapi dia tetap penjaga gawang yang luar biasa dengan kualitas organisasi yang luar biasa. Jika dia benar-benar fit, Ter Stegen harus menjadi peningkatan dari Paulo Gazzaniga. Nilai: B

    Untuk Ter Stegen: Sungguh jatuh dari kemuliaan. Hanya 18 bulan yang lalu, Ter Stegen adalah kapten Barcelona dan tidak terbantahkan sebagai No.1. Namun, dia melewatkan hampir seluruh musim 2024-25 karena ruptur tendon patellar dan segalanya berubah baginya selama absen yang sayangnya panjang itu. Perekrutan darurat Wojciech Szczesny cukup mengesankan dalam ketidakhadiran Ter Stegen untuk mendapatkan perpanjangan kontrak, sementara Barca memanfaatkan klausul pelepasan yang sangat rendah dalam kontrak Espanyol Joan Garcia untuk membawa kiper terbaik di La Liga musim panas lalu. Akibatnya, Ter Stegen turun dari pilihan pertama menjadi ketiga dan, setelah dikesampingkan oleh cedera lain (kali ini di punggungnya), dia semakin jauh dari favor di Barca selama perselisihan terkait pendaftaran pemain yang melihatnya sementara kehilangan kapten. Hansi Flick memang memberinya satu pertandingan di Copa del Rey tepat sebelum akhir tahun, tetapi sudah jelas bahwa jika Ter Stegen ingin memiliki kesempatan untuk masuk dalam skuad Piala Dunia Jerman, dia perlu menemukan klub baru bulan ini. Kepindahan ke Girona yang dekat, oleh karena itu, masuk akal bagi pemain yang sebenarnya tidak pernah ingin meninggalkan Barcelona. Dia harus melakukannya pada akhirnya, tentu saja, tetapi setidaknya sekarang dia telah menempatkan dirinya dalam posisi untuk mengingatkan dunia luas tentang nilainya. Nilai: B

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    19 Januari: Marc Guehi (Crystal Palace ke Manchester City, £20 juta)

    Untuk Crystal Palace: Keluar dengan mengecewakan namun tak terelakkan. Palace bersedia membiarkan Guehi pergi ke Liverpool musim panas lalu, tetapi manajer Oliver Glasner efektif memblokir kesepakatan di hari terakhir karena klub gagal menemukan pengganti yang memadai. Mengingat bek tersebut masih menolak memperpanjang kontrak yang telah memasuki enam bulan terakhir, Eagles praktis tidak punya pilihan lain selain menjual salah satu aset berharga mereka sebelum kehilangannya secara gratis di akhir musim. Namun, ini tetap merupakan kemunduran besar bagi Palace. Satu hal positif adalah bahwa setidaknya kali ini mereka memiliki beberapa minggu untuk mencari pengganti yang pantas, tetapi Guehi lebih dari sekadar bek tengah. Dia adalah pemimpin tim dan kepergiannya di tengah musim (dan untuk harga murah dalam skema besar) mungkin membunuh apa pun harapan Palace untuk lolos ke Eropa lagi musim ini. Nilai: D

    Untuk Manchester City: Pembelian murah lainnya! Setahun lalu, City menghabiskan banyak uang untuk potensi - dan itu tidak berjalan baik sama sekali bagi mereka. Kali ini, mereka mendatangkan beberapa pemain Liga Premier yang sudah terbukti performanya dengan harga kurang dari £100 juta, dan Guehi diperkirakan akan memberikan dampak instan di Etihad seperti Antoine Semenyo - terutama karena Pep Guardiola kekurangan bek tengah (meskipun hanya untuk sementara waktu!). Selain menjadi bek yang hebat, Guehi juga seorang profesional yang luar biasa, yang berarti dia akan menjadi tambahan yang baik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pasar transfer mungkin masih terbuka selama dua minggu lagi, tetapi kami menyatakannya sekarang: City sudah memenangkan jendela musim dingin - dan fakta bahwa mereka mengalahkan rival lama Liverpool untuk dua target transfer hanya akan membuat kesuksesan mereka semakin manis bagi penggemar klub. Nilai: A+

    Untuk Guehi: Peningkatan kelas yang sudah lama diharapkan. Guehi mungkin telah melalui jalur pemuda di Chelsea, tetapi dia tidak pernah tampil di level senior untuk The Blues dan baru setelah peminjaman yang sukses di Swansea City dia merasakan pertama kalinya bermain di Liga Premier dengan Palace. Pemain internasional Inggris ini menulis namanya dalam sejarah di Selhurst Park dengan menjadi kapten klub meraih kehormatan besar pertama mereka dan pantas dipuji atas cara dia terus memberikan segalanya untuk Palace - bahkan setelah kegagalan bencana dari kepindahannya yang diusulkan ke Liverpool musim panas lalu. Guehi memang mengambil sedikit risiko dengan bergabung dengan City di tahun Piala Dunia - dan jangan lupa bahwa kita masih menunggu putusan dalam kasus regulasi keuangan Premier League klub. Namun, dia akan langsung masuk ke dalam skuat inti dengan Ruben Dias, Josko Gvardiol, dan John Stones yang saat ini cedera, dan kemungkinan besar diperlukan sesuatu yang istimewa untuk menggantikannya. Guehi menunjukkan pada Euro 2024 bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu bek tengah terbaik dalam permainan dan Guardiola telah memberikannya platform yang sempurna untuk mewujudkan potensi penuhnya. Nilai: A

  • Tottenham Hotspur v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    14 Januari: Conor Gallagher (Atletico Madrid ke Tottenham, £35 juta)

    Untuk Atletico: Hasil yang ideal. Atletico dengan enggan bersedia menerima tawaran Aston Villa untuk meminjam Gallagher dengan opsi transfer permanen, sehingga tawaran Tottenham sebesar €40 juta di muka terasa seperti rejeki nomplok, karena uang itu dapat segera diinvestasikan kembali ke dalam skuad Diego Simeone. Gallagher tentu saja tidak gagal di Metropolitano. Seperti yang diharapkan, dia bermain dengan intensitas dan semangat yang membuatnya disukai oleh pelatih Argentina yang terkenal agresif tersebut. Namun, dia tidak lebih dari sekadar pemain rotasi bermanfaat musim ini, opsi yang layak dari bangku cadangan - seperti yang diperlihatkan dengan hanya empat kali menjadi starter di La Liga. Jadi, bagi Atleti untuk mendapatkan kembali apa yang mereka bayarkan ke Chelsea untuknya 18 bulan yang lalu tidak dapat dianggap sebagai bisnis yang buruk. Nilai: B

    Untuk Tottenham: Tambahan yang tepat waktu. Spurs sudah kekurangan pemain di lini tengah bahkan sebelum Rodrigo Bentancur mengalami masalah hamstring yang diperkirakan akan membuatnya absen setidaknya dua bulan, sehingga mendapatkan Gallagher merupakan dorongan besar bagi Thomas Frank yang sedang dalam tekanan. Pemain internasional Inggris ini sudah terbukti di Premier League dan seharusnya bisa langsung masuk ke dalam susunan pemain awal. Spurs juga pantas mendapatkan pujian karena berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan cepat, mengingat mereka telah melihat beberapa transfer yang direbut tim lain dalam beberapa musim terakhir karena ketidakberanian dan kebijakan hemat mereka yang terkenal. Nilai: B

    Untuk Gallagher: Kembali ke London yang dinanti-nantikan. Bahwa Gallagher tidak pernah ingin meninggalkan Chelsea sudah menjadi pengetahuan umum. Dia terpaksa keluar dari klub dengan pendekatan pasar transfer yang secara jujur ​​dapat dianggap konyol dan para penggemar sangat menyesal melihatnya pergi. Mereka sekarang akan sangat frustrasi melihatnya bermain untuk rival sekota, terutama karena Gallagher memiliki setiap kesempatan untuk membuat dampak besar di Tottenham. Lagipula, dia masih berusia 25 tahun, yang berarti tahun-tahun terbaiknya masih di depannya - dan dia akan sangat bertekad untuk langsung tampil baik dengan Piala Dunia yang sekarang kurang dari lima bulan lagi. Memang, kembali ke skuad Inggris tidak akan mudah mengingat suasana beracun di Tottenham saat ini, tetapi kesempatannya untuk melakukannya telah meningkat secara dramatis dengan menukar bangku cadangan Atleti untuk susunan pemain awal Spurs. Nilai: A-

  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty Images

    13 Januari: Joao Cancelo (Al-Hilal ke Barcelona, pinjaman)

    Untuk Al-Hilal: Bukan seperti yang mereka harapkan setelah menginvestasikan begitu banyak uang untuk Cancelo. Ingat, Al-Hilal membayar Manchester City €25 juta untuk bek Portugal ini lebih dari 18 bulan yang lalu, sambil juga memberinya kontrak tiga tahun senilai €15 juta per tahun. Sayangnya, Cancelo terbukti menjadi pemborosan besar uang, dengan waktunya di Riyadh ditandai oleh masalah cedera dan penampilan yang buruk. Memang, tidak butuh waktu lama bagi pelatih baru Simone Inzaghi untuk menyadari bahwa dia tidak bisa mengandalkan pemain berusia 31 tahun itu sama sekali - itulah sebabnya Cancelo tidak tampil di Pro Liga Saudi sejak September. Sebuah keluar jendela musim dingin, dengan demikian, adalah suatu formalitas, dan meskipun Inzaghi pasti lebih suka melihatnya bergabung dengan Inter, mengingat Nerazzurri menawarkan untuk mengirim salah satu pemain mereka ke arah sebaliknya, Al-Hilal mungkin senang bahwa Barca telah setuju untuk menutupi sebagian gaji Cancelo. Nilai: D

    Untuk Barcelona: Bukan solusi sementara yang buruk untuk dilema pertahanan mereka. Pelatih Hansi Flick berharap Barca akan membawa bek tengah berkualitas bulan ini, tetapi masalah arus kas Catalan yang berkelanjutan membuat itu sulit. Namun, penandatanganan Cancelo membantu dengan cara tidak langsung, karena ini berarti Flick memiliki cadangan di bek kanan jika dia perlu memindahkan Jules Kounde ke tengah. Tentu saja, produk akademi Benfica ini juga bisa bermain di sisi kiri pertahanan, jadi meskipun ada kekhawatiran tentang kebugarannya (serta kecenderungannya untuk sering kali tertangkap keluar dari posisi!), Cancelo setidaknya menawarkan Flick cadangan berharga di belakang, sementara dia juga lebih dari cukup baik dengan bola untuk bermain lebih ke depan jika diperlukan. Nilai: C

    Untuk Cancelo: Kembali yang tidak terduga ke 'waktu besar' untuk pesepakbola yang memiliki cacat namun sangat berbakat. Karir klub Cancelo di level tertinggi tampak berakhir ketika dia pindah ke Timur Tengah setelah masa pinjaman sebelumnya di Barca gagal terwujud menjadi kepindahan permanen. Dan, selain dari beberapa penampilan positif untuk Portugal, dia tidak banyak berbuat sejak bergabung dengan Al-Hilal untuk menunjukkan bahwa dia mampu mengembalikan performa fantastis yang membuatnya begitu populer di Etihad sebelum tidak disukai oleh Pep Guardiola. Cancelo, dengan demikian, akan senang bahwa dia berhasil mengamankan kembali ke Catalunya, mengingat dia sangat menikmati musim sebelumnya di Barca. Nilai: A

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-EXETERAFP

    9 Januari: Antoine Semenyo (Bournemouth ke Manchester City, £65m)

    Untuk Bournemouth: Akhir dari apapun peluang tipis yang dimiliki Cherries untuk lolos ke kompetisi Eropa. Bournemouth memulai musim dengan brilian - berkat, tidak sedikit, pada performa sensasional Semenyo - tetapi rangkaian 11 pertandingan tanpa kemenangan membuat mereka jatuh di klasemen. Juga, jika bukan karena Semenyo, rangkaian buruk itu tidak akan berakhir melawan Tottenham pada hari Rabu. Jadi, sekarang ada sedikit peluang bagi tim Andoni Iraola untuk kembali bersaing untuk finis enam besar, atau bahkan menikmati perjalanan bagus di piala, tanpa pemain terbaik mereka - terutama karena pengganti yang paling jelas, Brennan Johnson, memutuskan untuk bergabung dengan Crystal Palace. Tentu saja, melihat kesepakatan ini dari perspektif finansial semata, orang tidak bisa tidak kembali memuji model bisnis Bournemouth. Memang, akan lebih baik jika klausul pelepasan sedikit lebih mencerminkan nilai pasar sebenarnya dari Semenyo, tetapi klub tetap menghasilkan keuntungan besar dari pemain lain yang direkrut dengan harga murah (£10m tepatnya). Namun, kehilangan Semenyo di tengah musim adalah pukulan pahit bagi Iraola, yang sekarang akan melihat dengan cemas tim-tim di bawah Bournemouth daripada di atas mereka. Nilai: B

    Untuk City: Sebuah perekrutan yang sangat memuaskan, mengingat hampir setiap anggota lain dari 'Enam Besar' Liga Premier tertarik pada Semenyo. Beberapa orang mempertanyakan di mana tepatnya pemain 25 tahun ini akan cocok dalam tim Pep Guardiola, dengan Rayan Cherki, Phil Foden, dan Jeremy Doku di antara mereka yang bersaing untuk tempat utama. Namun meskipun pelatih asal Catalan itu memiliki banyak pilihan menyerang, dia tidak memiliki pemain sayap lain yang diberkati dengan campuran kecepatan, keterampilan, dan, yang paling penting, fisik seperti Semenyo. Kedatangan pemain asal Ghana ini juga kemungkinan akan menyebabkan kepergian Oscar Bobb, dan mungkin Savinho selama musim panas. Bahkan jika City tidak mendapatkan kembali uang dari penjualan pemain, Semenyo tetap bisa menjadi pembelian yang murah, sebagai pemain Liga Premier yang serbaguna dan terbukti dengan tahun-tahun terbaik di depannya. Nilai: A

    Untuk Semenyo: Sebuah langkah maju yang sepenuhnya pantas. Semenyo mengalami serangkaian kemunduran selama masa remajanya, tetapi selalu percaya dirinya mampu mencapai puncak, dan sekarang dia telah mencapainya berkat bakat alaminya dan etos kerja yang luar biasa. Memang, fakta bahwa dia meninggalkan Bournemouth dengan doa terbaik dari semua orang di klub itu mengatakan segalanya yang perlu Anda ketahui tentang pria ini. Sudah jelas ada peluang bahwa dia bisa memenangkan trofi besar dalam enam bulan pertamanya di Etihad (meskipun kami menduga gelar Liga Premier sudah lepas!), tetapi kami tidak sepenuhnya yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk Semenyo. Sebagai permulaan, Liverpool tampak seperti cocok yang lebih baik untuk penerus jangka panjang yang jelas bagi Mohamed Salah, tetapi kekhawatiran sebenarnya terletak pada ketidakpastian seputar City. Ada spekulasi yang meningkat bahwa Guardiola - tanpa diragukan lagi faktor utama dalam keputusan Semenyo - akan mundur sebagai manajer sebelum kontraknya berakhir pada 2027, sementara ada juga kemungkinan bahwa klub akan dikenai sanksi berat untuk dugaan 115 pelanggaran peraturan keuangan Liga Premier. Jadi, meskipun Semenyo tidak diragukan lagi memiliki bakat untuk bersinar di City, ini jauh dari sebuah langkah tanpa risiko. Nilai: B+

  • Crystal Palace v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    2 Januari: Brennan Johnson (Tottenham ke Crystal Palace, £35 juta)

    Untuk Spurs: Penjualan yang aneh dalam satu sisi. Johnson adalah pencetak gol terbanyak Tottenham musim lalu, satu-satunya pemain mereka yang mencetak dua digit gol di Liga Premier dan penentu kemenangan mereka dalam kemenangan final Liga Europa yang bersejarah melawan Manchester United. Namun, hanya lebih dari enam bulan setelah malam yang terkenal itu di Bilbao, Johnson telah ditunjukkan pintu keluar - meskipun faktanya ia telah menyumbangkan lebih banyak gol di semua kompetisi musim ini (empat) dibandingkan dengan orang yang secara efektif menggantikannya di tim Spurs, Mohammed Kudus (tiga). Faktanya adalah, klub benar-benar tidak punya pilihan lain selain menguangkan salah satu aset paling berharga mereka karena Thomas Frank jelas tidak menilai pemain asal Wales tersebut setinggi pendahulunya, Ange Postecoglou. Sejujurnya, pemain Denmark ini memang memiliki kekurangan: untuk seorang pemain sayap, dia tidak hebat dalam duel satu lawan satu dan sering kali menghilang selama pertandingan. Uang yang didapat juga bagus (penjualan tertinggi keempat dalam sejarah Spurs), tetapi tidak diragukan lagi bahwa klub bisa menyesali penjualan Johnson - terutama jika Frank tidak menyelesaikan musim... Nilai: B-

    Untuk Palace: Langkah yang cerdas. Palace memulai musim dengan sensasional tetapi bersaing di tiga ajang hingga keluar dari Carabao Cup pada 23 Desember mengambil beban berat pada skuad yang manajer Oliver Glasner katakan sejak awal kekurangan kedalaman. Johnson seharusnya bisa membantu dalam hal itu. Pemain berusia 24 tahun ini tidak diragukan lagi memiliki kualitas untuk memaksa masuk ke dalam starting line-up, karena dia menawarkan ancaman gol yang sangat kurang dimiliki Palace musim ini. Memang, £35 juta merupakan investasi yang serius bagi klub dengan sumber daya terbatas seperti Palace, tetapi kemungkinan besar Glasner akan memanfaatkan dengan baik seorang penyerang yang diberkati dengan kecepatan luar biasa. Nilai: B+

    Untuk Johnson: Keputusan yang tepat dalam keadaan ini. Johnson tidak diragukan lagi akan lebih suka bertahan di Spurs, tetapi hanya jika dia bermain sepak bola secara reguler - yang tidak terjadi, dan itu menjadi masalah besar bagi pemain internasional Wales yang berniat untuk berada dalam keadaan fit sepenuhnya dan siap tempur saat playoff Piala Dunia bergulir pada bulan Maret. Tentu, tidak ada jaminan bahwa dia akan langsung masuk ke tim Palace - sementara dia akan langsung mengambil tempat Antoine Semenyo di Bournemouth jika dia memilih untuk pindah ke Vitality Stadium. Namun, Glasner menawarkan dia kesempatan untuk bermain di tim yang menarik yang biasanya menciptakan banyak peluang melalui transisi - serta peluang nyata untuk mengangkat trofi Eropa untuk musim kedua berturut-turut. Ketika juga mempertimbangkan bahwa dia bahkan tidak perlu meninggalkan London, Johnson tampaknya sangat siap untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya di Selhurst Park dengan lancar. Nilai: A

  • Niclas Fullkrug AC Milan 2025-26Getty Images

    2 Januari: Niclas Fullkrug (West Ham ke AC Milan, pinjaman)

    Untuk West Ham: Langkah pertama menuju harapan untuk mendapatkan kembali sebagian dari £27 juta yang mereka buang untuk Fullkrug 18 bulan yang lalu. Sejujurnya untuk Hammers, itu tampak seperti ide yang bagus saat itu. Fullkrug adalah pemain internasional Jerman yang baru saja berperan besar dalam membawa Borussia Dortmund mencapai final Liga Champions. Namun, dia terus-menerus terganggu oleh masalah cedera dan bahkan ketika dia fit, dia terlihat jauh dari performa dan, dengan demikian, terbukti sangat tidak efektif. Harapannya sekarang adalah Fullkrug tetap fit cukup lama di Milan untuk meyakinkan klub Italia tersebut untuk mengambil opsi untuk mengontraknya secara permanen selama musim panas. Nilai: C

    Untuk Milan: Langkah yang membingungkan tetapi menunjukkan situasi saat ini di San Siro. Memang, Milan sedang kekurangan uang. Mereka juga kekurangan jumlah pemain di lini serang, dengan Santiago Gimenez absen selama tiga hingga empat bulan lagi, sementara ada juga pembicaraan tentang penjualan Christopher Nkunku yang tidak tampil baik selama jendela transfer musim dingin. - itulah sebabnya pelatih Massimiliano Allegri telah memanfaatkan Christian Pulisic dan Rafael Leao di lini depan musim ini (ketika yang terakhir tersedia untuk dipilih). Namun, Fullkrug sepertinya bukan solusi sama sekali, mengingat masalah cederanya sendiri dan rekor mencetak golnya yang buruk di Liga Premier (tiga gol dalam 26 penampilan). Tetap saja, Allegri mungkin akan berargumen bahwa dia setidaknya bisa memberikan opsi petarung yang layak dari bangku cadangan. Nilai: D+

    Untuk Fullkrug: Natal datang terlambat! Tidak mungkin Fullkrug bahkan bermimpi akan berakhir di pemimpin liga Italia saat sekali lagi berjuang sangat keras di West Ham selama paruh pertama musim yang terfragmentasi untuk penyerang yang rapuh ini - sehingga agennya mungkin pantas mendapatkan kenaikan gaji. Tentu saja, Fullkrug berhak menunjukkan fakta bahwa dia bukan striker pertama yang gagal di West Ham - dan dia mungkin juga tidak akan menjadi yang terakhir. Dia juga tentu saja percaya dirinya mampu kembali ke performa terbaiknya di Bundesliga jika dia bisa tetap fit selama enam bulan ke depan. Berapa banyak waktu bermain yang benar-benar dia peroleh masih bisa diperdebatkan - terutama karena Milan sudah keluar dari Coppa Italia dan tidak memiliki komitmen Eropa musim ini - tetapi dia mungkin tidak terlalu memikirkannya saat ini. Di usia 32 tahun, dia ditawari kesempatan seumur hidup dari tempat yang tak terduga. Nilai: A

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PRESSERAFP

    1 Januari: Endrick (Real Madrid ke Lyon, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Langkah yang cerdas. Jelas ada kemungkinan bahwa Madrid akan menyesali keputusan melepas Endrick selama paruh kedua musim, ketika pertandingan datang bertubi-tubi dan risiko cedera pada pemain kunci meningkat. Namun, dalam kepentingan klub, mereka memutuskan untuk mengirim striker yang frustrasi ini dengan status pinjaman. Endrick telah menjadi pilihan ketiga bagi Xabi Alonso setelah kalah bersaing dengan Gonzalo Garcia di Bernabeu dan tampil hanya tiga kali di semua kompetisi. Pemain Brasil ini seharusnya mendapatkan manfaat besar dari bermain secara reguler di tim utama di Lyon, yang tidak hanya setuju untuk membayar biaya pinjaman sebesar €1 juta, tetapi juga menanggung setengah dari gaji Endrick. Ketika juga dipertimbangkan bahwa bahkan tidak ada opsi untuk membeli yang termasuk dalam kesepakatan ini, ini tidak dapat dianggap sebagai sesuatu selain keputusan yang mudah bagi Los Blancos karena ini terlihat seperti salah satu langkah yang masuk akal bagi semua pihak yang terlibat. Nilai: B+

    Untuk Lyon: Tanda tangan yang berpotensi mengubah musim. Lyon tidak berada di posisi yang terlalu buruk menjelang libur musim dingin di Prancis, duduk di peringkat kelima di Ligue 1, dan hanya lima poin dari zona Liga Champions. Namun, kehilangan Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, dan Georges Mikautadze selama bursa transfer musim panas menghancurkan serangan mereka. Faktanya, Angers yang berada di posisi ke-10 (17) adalah satu-satunya tim di paruh atas tabel yang mencetak gol lebih sedikit daripada Lyon (22) selama 16 putaran pertama musim, dengan penyerang baru Martin Satriano yang kesulitan menemukan jalan ke gawang. Karena itu, kedatangan Endrick, salah satu remaja paling berbakat di dunia sepak bola, dianggap sebagai kemenangan besar bagi Lyon - meski hanya selama enam bulan. Seperti yang disoroti oleh saluran media klub, dengan transfer yang dikonfirmasi pada 23 Desember, benar-benar terasa seperti Natal datang lebih awal bagi para penggemar. Nilai: A

    Untuk Endrick: Peluang yang sangat baik untuk memulai karier yang terhenti di Spanyol. Penunjukan Alonso sebagai bos Madrid tidak hanya menjadi berita buruk bagi Vinicius Jr - itu juga menghentikan kemajuan Endrick setelah musim debut yang menjanjikan di Bernabeu di bawah Carlo Ancelotti. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tidak ada yang akan berubah untuk Endrick selama Alonso tetap memimpin - tetapi itu tidak benar. Dia masih berusia 19 tahun dan memiliki potensi yang sangat tinggi. Masa produktif di Ligue 1 dengan tim yang seharusnya juga masuk jauh di Liga Europa bisa menjadi pembentukan Endrick, yang telah diberikan jersey No.9 di Lyon. Dia pasti tidak akan kekurangan motivasi, itu pasti. Endrick mungkin belum dipanggil oleh Brasil sejak Maret tahun lalu, tetapi jika dia mulai mencetak gol dengan bebas di Prancis, dia memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam skuad Seleccao menjelang Piala Dunia, dengan persaingan untuk peran penyerang tengah di starting line-up Ancelotti terbuka lebar saat ini. Nilai: A

