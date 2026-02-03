Rapor Transfer Bursa Januari 2026: Man City Juaranya Berkat Marc Guehi, Crystal Palace 'Bakar Duit' Demi Jorgen Strand Larsen

Untuk Bournemouth: Akhir dari apapun peluang tipis yang dimiliki Cherries untuk lolos ke kompetisi Eropa. Bournemouth memulai musim dengan brilian - berkat, tidak sedikit, pada performa sensasional Semenyo - tetapi rangkaian 11 pertandingan tanpa kemenangan membuat mereka jatuh di klasemen. Juga, jika bukan karena Semenyo, rangkaian buruk itu tidak akan berakhir melawan Tottenham pada hari Rabu. Jadi, sekarang ada sedikit peluang bagi tim Andoni Iraola untuk kembali bersaing untuk finis enam besar, atau bahkan menikmati perjalanan bagus di piala, tanpa pemain terbaik mereka - terutama karena pengganti yang paling jelas, Brennan Johnson, memutuskan untuk bergabung dengan Crystal Palace. Tentu saja, melihat kesepakatan ini dari perspektif finansial semata, orang tidak bisa tidak kembali memuji model bisnis Bournemouth. Memang, akan lebih baik jika klausul pelepasan sedikit lebih mencerminkan nilai pasar sebenarnya dari Semenyo, tetapi klub tetap menghasilkan keuntungan besar dari pemain lain yang direkrut dengan harga murah (£10m tepatnya). Namun, kehilangan Semenyo di tengah musim adalah pukulan pahit bagi Iraola, yang sekarang akan melihat dengan cemas tim-tim di bawah Bournemouth daripada di atas mereka. Nilai: B

Untuk City: Sebuah perekrutan yang sangat memuaskan, mengingat hampir setiap anggota lain dari 'Enam Besar' Liga Premier tertarik pada Semenyo. Beberapa orang mempertanyakan di mana tepatnya pemain 25 tahun ini akan cocok dalam tim Pep Guardiola, dengan Rayan Cherki, Phil Foden, dan Jeremy Doku di antara mereka yang bersaing untuk tempat utama. Namun meskipun pelatih asal Catalan itu memiliki banyak pilihan menyerang, dia tidak memiliki pemain sayap lain yang diberkati dengan campuran kecepatan, keterampilan, dan, yang paling penting, fisik seperti Semenyo. Kedatangan pemain asal Ghana ini juga kemungkinan akan menyebabkan kepergian Oscar Bobb, dan mungkin Savinho selama musim panas. Bahkan jika City tidak mendapatkan kembali uang dari penjualan pemain, Semenyo tetap bisa menjadi pembelian yang murah, sebagai pemain Liga Premier yang serbaguna dan terbukti dengan tahun-tahun terbaik di depannya. Nilai: A

Untuk Semenyo: Sebuah langkah maju yang sepenuhnya pantas. Semenyo mengalami serangkaian kemunduran selama masa remajanya, tetapi selalu percaya dirinya mampu mencapai puncak, dan sekarang dia telah mencapainya berkat bakat alaminya dan etos kerja yang luar biasa. Memang, fakta bahwa dia meninggalkan Bournemouth dengan doa terbaik dari semua orang di klub itu mengatakan segalanya yang perlu Anda ketahui tentang pria ini. Sudah jelas ada peluang bahwa dia bisa memenangkan trofi besar dalam enam bulan pertamanya di Etihad (meskipun kami menduga gelar Liga Premier sudah lepas!), tetapi kami tidak sepenuhnya yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk Semenyo. Sebagai permulaan, Liverpool tampak seperti cocok yang lebih baik untuk penerus jangka panjang yang jelas bagi Mohamed Salah, tetapi kekhawatiran sebenarnya terletak pada ketidakpastian seputar City. Ada spekulasi yang meningkat bahwa Guardiola - tanpa diragukan lagi faktor utama dalam keputusan Semenyo - akan mundur sebagai manajer sebelum kontraknya berakhir pada 2027, sementara ada juga kemungkinan bahwa klub akan dikenai sanksi berat untuk dugaan 115 pelanggaran peraturan keuangan Liga Premier. Jadi, meskipun Semenyo tidak diragukan lagi memiliki bakat untuk bersinar di City, ini jauh dari sebuah langkah tanpa risiko. Nilai: B+