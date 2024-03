Rapor Pemain Chelsea Vs Newcastle: Cole Palmer Ajaib! Pemain Inggris Itu Jaga Harapan The Blues, Sementara Raheem Sterling Kesulitan

Dua pemain The Three Lions mengalami nasib yang kontras di Stamford Bridge.

Apa jadinya Chelsea tanpa Cole Palmer? Sekali lagi, rekrutan musim panas mereka senilai £42,5 juta ($52 juta) dari Manchester City terbukti menjadi pembeda saat melawan Newcastle, di mana ia mencatatkan kontribusi gol ke-18 dan ke-19 di Liga Primer musim ini dalam kemenangan 3-2 yang sangat dibutuhkan The Blues, Selasa (12/3) dini hari WIB.

Chelsea mengawali laga dengan indah ketika tendangan cerdas Nicolas Jackson meneruskan umpan Palmer melewati Martin Dubravka saat laga baru berjalan enam menit. Namun, setelah menyia-nyiakan beberapa peluang untuk memperkecil keunggulan, mereka harus membayar mahal. Sebuah kesalahan akhirnya mengakibatkan Alexander Isak memiliki cukup ruang di tepi kotak untuk mencetak gol penyeimbang yang indah.

Untungnya bagi Chelsea, Palmer memiliki sedikit keajaiban di babak kedua. Tepat sebelum satu jam berlalu, dia menerima umpan dari Enzo Fernandez di tepi kotak penalti, dengan sentuhan pertamanya yang sempurna, ia kemudian menendang bola melewati kaki Sven Botman dan masuk ke dalam gawang.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Saat Newcastle berusaha mengejar skor, pemain pengganti Mykhailo Mudryk kemudian memastikan kemenangan, menari melewati lini belakang The Magpies dan melewati Dubravka sebelum mencetak gol. Dengan hasil yang terjamin, para pendukung The Blues langsung membawakan lagu klasik Three Little Birds karya Bob Marley secara spontan, namun gol Jacob Murphy di menit-menit akhir menambah sedikit ketegangan dalam prosesnya.

Tentu saja, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Mauricio Pochettino, tapi setelah di tahun ini tidak mendapatkan hasil yang baik, penampilan ini akan bisa menghilangkan hal-hal negatif yang memenuhi Stamford Bridge musim ini.

GOAL menilai para pemain Chelsea dari Stamford Bridge...