Rapor pemain Brasil vs Maroko: Vinicius Jr menyelamatkan Selecao, sementara penampilan Casemiro yang mengecewakan justru membuat Carlo Ancelotti dihadapkan pada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban

Brasil gagal menemukan ritme permainan sejak awal dan harus membayar mahal. Gol Maroko sungguh indah. Brahim Diaz, yang tampil efektif sepanjang pertandingan, melepaskan umpan terobosan di antara dua bek tengah Selecao. Ismael Saibari—yang mencetak 15 gol untuk PSV musim ini—mengejar bola tersebut dan melepaskan tendangan lob yang melewati Alisson yang sudah terperangkap.

Tiba-tiba, Brasil membalas. Vinicius Jr memanfaatkan peluang pertama yang dia dapatkan. Maroko memberinya ruang yang terlalu luas. Pemain sayap Real Madrid itu memotong ke dalam dengan kaki kanannya dan melepaskan tendangan ke sudut atas gawang, menghidupkan sedikit suasana di stadion yang secara mengejutkan terasa sepi.

Babak kedua menjanjikan banyak hal, tapi nyatanya hanya sedikit yang terwujud. Brasil menarik Casemiro yang sedang tertekan di babak pertama dan mencoba menambah kualitas dengan memasukkan Matheus Cunha. Namun, pemain Man United itu tak pernah benar-benar tampil maksimal. Dan meski Vinicius terus tampil apik, gol kedua tak kunjung datang. Maroko, di sisi lain, puas bertahan. Kedua tim tampaknya akan puas dengan satu poin - mengingat lawan-lawan berikutnya yang lebih lemah.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Brasil di Stadion New York/New Jersey...