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Thomas Hindle

Rapor pemain Brasil vs Maroko: Vinicius Jr menyelamatkan Selecao, sementara penampilan Casemiro yang mengecewakan justru membuat Carlo Ancelotti dihadapkan pada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban

Player ratings
FEATURES
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Vinicius Junior
C. Ancelotti

EAST RUTHERFORD, N.J. -- Vinicius Jr mencetak gol indah yang menghidupkan kembali penampilan Brasil yang semula lesu, saat Selecao harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Maroko dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Brasil memulai pertandingan dengan lambat dan kebobolan lebih dulu, namun sentuhan ajaib dari bintang utama mereka berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Tampaknya kedua tim akan menerima hasil imbang ini, mengingat lawan-lawan mereka selanjutnya diperkirakan akan lebih mudah dihadapi.

Brasil gagal menemukan ritme permainan sejak awal dan harus membayar mahal. Gol Maroko sungguh indah. Brahim Diaz, yang tampil efektif sepanjang pertandingan, melepaskan umpan terobosan di antara dua bek tengah Selecao. Ismael Saibari—yang mencetak 15 gol untuk PSV musim ini—mengejar bola tersebut dan melepaskan tendangan lob yang melewati Alisson yang sudah terperangkap.

Tiba-tiba, Brasil membalas. Vinicius Jr memanfaatkan peluang pertama yang dia dapatkan. Maroko memberinya ruang yang terlalu luas. Pemain sayap Real Madrid itu memotong ke dalam dengan kaki kanannya dan melepaskan tendangan ke sudut atas gawang, menghidupkan sedikit suasana di stadion yang secara mengejutkan terasa sepi.

Babak kedua menjanjikan banyak hal, tapi nyatanya hanya sedikit yang terwujud. Brasil menarik Casemiro yang sedang tertekan di babak pertama dan mencoba menambah kualitas dengan memasukkan Matheus Cunha. Namun, pemain Man United itu tak pernah benar-benar tampil maksimal. Dan meski Vinicius terus tampil apik, gol kedua tak kunjung datang. Maroko, di sisi lain, puas bertahan. Kedua tim tampaknya akan puas dengan satu poin - mengingat lawan-lawan berikutnya yang lebih lemah.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain Brasil di Stadion New York/New Jersey...

  • Roger IbanezGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang bagus. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol tersebut.

    Roger Ibanez (4/10):

    Babak pertama yang mengerikan. Terus-menerus kebobolan.

    Marquinhos (5/10):

    Posisi yang salah saat gol Maroko, dan sedikit goyah di bagian lain.

    Gabriel (6/10):

    Sama-sama bersalah atas gol pertama Maroko, tapi mampu bangkit dengan baik.

    Douglas Santos (5/10):

    Penampilannya buruk hari ini. Terlihat tua dan kehabisan ide.

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  • Casemiro Brazil 2026Getty

    Lini tengah

    Casemiro (4/10):

    Benar-benar mengalami mimpi buruk di lini tengah. Tidak pernah bisa mengikuti tempo permainan, mendapat kartu kuning sebelum babak pertama berakhir, dan ditarik keluar saat jeda.

    Bruno Guimaraes (6/10):

    Yang lebih baik di antara dua gelandang. Memberikan assist kepada Vini dan bergerak lebih efektif di lapangan.

    Lucas Paqueta (5/10):

    Hampir tidak terlihat selama sebagian besar babak pertama, lalu memaksa Yassine Bounou melakukan penyelamatan gemilang. Menutup pertandingan dengan kontribusi pertahanan terbanyak di antara semua pemain Brasil.

  • Vinicius Jr BrazilGetty

    Serangan

    Raphinha (6/10):

    Sedikit ceroboh dalam menguasai bola di babak pertama, tapi menciptakan beberapa peluang di babak kedua. Penampilan yang lumayan, secara keseluruhan - meski sebenarnya dia bisa memberikan lebih.

    Igor Thiago (6/10):

    Mampu mengontrol bola dengan baik di beberapa momen. Melepaskan satu tembakan ke gawang, tetapi selain itu jarang terlibat.

    Vinicius Jr (8/10):

    Mencetak gol dari peluang di babak pertama, dan terlihat berbahaya setelahnya. Sayang sekali tidak bisa mencetak satu atau dua gol lagi.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Danilo (6/10):

    Penampilan yang cukup baik sebagai bek sayap - meskipun usianya sudah tidak muda lagi.

    Fabinho (6/10):

    Banyak melakukan pekerjaan kotor dan menutup ruang, tapi tidak banyak berkontribusi saat menguasai bola.

    Matheus Cunha (6/10):

    Memberikan tenaga ekstra, tapi kualitas serangannya kurang.

    Luiz Henrique (5/10):

    14 sentuhan dalam 30 menit yang cukup mengecewakan.

    Danilo (N/A):

    Danilo yang lain, yang bermain untuk Botafogo, tidak punya waktu untuk memberikan dampak.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Debut kepelatihan di Piala Dunia yang campur aduk. Maroko bukanlah tim yang buruk, tetapi Brasil pasti merasa seharusnya mereka bisa berbuat lebih banyak.

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