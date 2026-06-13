Penilaian pemain USMNT melawan Paraguay: Dua gol Folarin Balogun menghadirkan kemenangan gemilang di laga pembuka, sementara tim Amerika Serikat memecahkan rekor gol mereka di Piala Dunia dan memberi para penggemar alasan untuk optimis

INGLEWOOD, California -- Setelah bertahun-tahun dinanti, Piala Dunia 2026 akhirnya tiba. Pada Jumat malam, sepak bola Amerika mungkin juga telah menandai kebangkitannya.

Begitulah tingkat dominasi Tim Nasional Pria AS, sebuah tim yang memasuki turnamen ini dengan berjuang di berbagai lini. Selama bertahun-tahun, mereka ingin mengubah perspektif sepak bola Amerika, baik di dalam maupun luar negeri. Di mana pun Anda menonton pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Paraguay ini, Anda melihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya: tim USMNT yang siap dan mampu memanfaatkan momen ini.

Pada akhirnya, laga pembuka Piala Dunia USMNT berakhir dengan skor 4-1. Sebenarnya, ini lebih dari sekadar angka. Bagi penggemar setia, ini adalah puncak perjalanan selama satu dekade bagi generasi emas. Bagi pendatang baru, ini adalah jenis penampilan yang menaklukkan hati dan pikiran, yang merupakan peluang yang dimiliki tim ini musim panas ini.

Pertandingan ini ditentukan oleh peluang, dan ada banyak bagi AS saat mereka menguasai lapangan dan membuat tim Paraguay tak berdaya. Itu dimulai sejak awal, dengan gol bunuh diri pada menit ketujuh yang melihat Christian Pulisic dan Weston McKennie bekerja sama untuk memberi USMNT awal yang sempurna.

Situasi semakin membaik dari sana. Keyakinan tim semakin meningkat, dan Paraguay tak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Mereka diekspos oleh Pulisic dan Balogun pada gol kedua USMNT, sebuah umpan dari yang pertama kepada yang kedua untuk penyelesaian pertama kali pada menit ke-31. Kemudian, pada masa injury time babak pertama, Balogun melakukannya lagi untuk mencetak brace, berlari mengejar umpan Malik Tillman sebelum mengelabui dua bek dan melepaskan tembakan ke sudut atas gawang. Malam yang sempurna itu tentu saja tidak sepenuhnya sempurna, karena AS kebobolan gol yang tidak bisa dimaafkan dari Mauricio melalui serangan langsung yang tidak masuk akal pada menit ke-73. Namun, masih ada waktu bagi Gio Reyna untuk menyeimbangkan suasana dengan gol keempat pada tendangan terakhir pertandingan. Penampilan empat gol ini menandai jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh USMNT dalam satu pertandingan Piala Dunia, memecahkan rekor yang telah bertahan sejak 1930, saat Amerika Serikat mengalahkan Belgia dan Paraguay dengan skor 3-0.

Itulah jenis momen yang membakar semangat Piala Dunia. Itu juga jenis momen yang membakar semangat sebuah tim dan sebuah negara. Hubungan antara tim dan negara berubah secara dramatis selama 90 menit sepak bola yang nyaris sempurna, dan pada suatu saat, 90 menit ini mungkin akan dilihat sebagai momen yang memicu semuanya bagi tim yang tampaknya lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan semacam itu.

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