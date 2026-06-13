Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
USMNT WC GFXGOAL
Ryan Tolmich

Penilaian pemain USMNT melawan Paraguay: Dua gol Folarin Balogun menghadirkan kemenangan gemilang di laga pembuka, sementara tim Amerika Serikat memecahkan rekor gol mereka di Piala Dunia dan memberi para penggemar alasan untuk optimis

Player ratings
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
F. Balogun
C. Pulisic
G. Reyna

Itu adalah laga pembuka Piala Dunia yang nyaris sempurna bagi tim asuhan Mauricio Pochettino, yang menghancurkan lawan-lawannya dengan cara yang akan dikenang dalam waktu yang sangat lama.

INGLEWOOD, California -- Setelah bertahun-tahun dinanti, Piala Dunia 2026 akhirnya tiba. Pada Jumat malam, sepak bola Amerika mungkin juga telah menandai kebangkitannya.

Begitulah tingkat dominasi Tim Nasional Pria AS, sebuah tim yang memasuki turnamen ini dengan berjuang di berbagai lini. Selama bertahun-tahun, mereka ingin mengubah perspektif sepak bola Amerika, baik di dalam maupun luar negeri. Di mana pun Anda menonton pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Paraguay ini, Anda melihat sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya: tim USMNT yang siap dan mampu memanfaatkan momen ini.

Pada akhirnya, laga pembuka Piala Dunia USMNT berakhir dengan skor 4-1. Sebenarnya, ini lebih dari sekadar angka. Bagi penggemar setia, ini adalah puncak perjalanan selama satu dekade bagi generasi emas. Bagi pendatang baru, ini adalah jenis penampilan yang menaklukkan hati dan pikiran, yang merupakan peluang yang dimiliki tim ini musim panas ini.

Pertandingan ini ditentukan oleh peluang, dan ada banyak bagi AS saat mereka menguasai lapangan dan membuat tim Paraguay tak berdaya. Itu dimulai sejak awal, dengan gol bunuh diri pada menit ketujuh yang melihat Christian Pulisic dan Weston McKennie bekerja sama untuk memberi USMNT awal yang sempurna.

Situasi semakin membaik dari sana. Keyakinan tim semakin meningkat, dan Paraguay tak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Mereka diekspos oleh Pulisic dan Balogun pada gol kedua USMNT, sebuah umpan dari yang pertama kepada yang kedua untuk penyelesaian pertama kali pada menit ke-31. Kemudian, pada masa injury time babak pertama, Balogun melakukannya lagi untuk mencetak brace, berlari mengejar umpan Malik Tillman sebelum mengelabui dua bek dan melepaskan tembakan ke sudut atas gawang. Malam yang sempurna itu tentu saja tidak sepenuhnya sempurna, karena AS kebobolan gol yang tidak bisa dimaafkan dari Mauricio melalui serangan langsung yang tidak masuk akal pada menit ke-73. Namun, masih ada waktu bagi Gio Reyna untuk menyeimbangkan suasana dengan gol keempat pada tendangan terakhir pertandingan. Penampilan empat gol ini menandai jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh USMNT dalam satu pertandingan Piala Dunia, memecahkan rekor yang telah bertahan sejak 1930, saat Amerika Serikat mengalahkan Belgia dan Paraguay dengan skor 3-0.

Itulah jenis momen yang membakar semangat Piala Dunia. Itu juga jenis momen yang membakar semangat sebuah tim dan sebuah negara. Hubungan antara tim dan negara berubah secara dramatis selama 90 menit sepak bola yang nyaris sempurna, dan pada suatu saat, 90 menit ini mungkin akan dilihat sebagai momen yang memicu semuanya bagi tim yang tampaknya lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan semacam itu.

GOAL memberikan penilaian terhadap USMNT dari Los Angeles...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Freese (6/10):

    Diuji sejak awal, tapi setelah itu tidak terlalu banyak yang harus dilakukannya. Hal itu berkat kontribusi rekan-rekannya di lini depan.

    Antonee Robinson (7/10):

    Melakukan tugasnya dengan baik di sisi kiri. Tugasnya sebagian besar adalah "membantu Pulisic mendapatkan bola". Misi tercapai.

    Tim Ream (8/10):

    Umpan-umpannya kelas dunia. Paraguay nyaris lolos setelah satu kesalahan umpan, memaksa Ream berlari kencang, tapi dia berhasil kembali dengan baik.

    Chris Richards (7/10):

    Memiliki dua peluang untuk mencetak gol tetapi tendangannya melebar. Setelah berminggu-minggu cemas, pergelangan kakinya terlihat sangat sehat.

    Alex Freeman (7/10):

    Melakukan satu kesalahan umpan, tetapi selain itu tampil sangat mengesankan. Bermain baik secara defensif dan memiliki beberapa momen bagus saat ikut menyerang.

    • Iklan
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Tyler Adams (7/10):

    Penampilan yang sudah diperkirakan dari pemain bernomor punggung 6 timnas AS. Namun, kartu kuning itu bisa jadi bumerang baginya.

    Weston McKennie (8/10):

    Benar-benar menguasai lini tengah, terutama di babak pertama, dan hal itu sedikit banyak terbayar dengan gol bunuh diri tersebut.

    Malik Tillman (7/10):

    Sangat, sangat mulus. Bermain dengan tingkat kepercayaan diri yang mungkin belum pernah kita lihat darinya, dan kepercayaan diri itu berbuah assist untuk gol kedua Balogun. Namun, dia seharusnya bisa memanfaatkan salah satu dari banyak peluangnya.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Christian Pulisic (9/10):

    Sungguh tak kenal lelah. Menciptakan gol bunuh diri lawan dan kemudian memberikan umpan untuk gol kedua, memimpin serangan USMNT sepanjang penampilan dominan di babak pertama. Ditarik keluar pada babak pertama, namun pada saat itu, pengaruhnya terhadap gol pembuka sudah tak terbantahkan.

    Sergino Dest (7/10):

    Ancaman total yang akan membuat beberapa pemain belakang Paraguay menjadi bahan olok-olok di cuplikan-cuplikan pertandingan. Memang sedikit kurang dalam hal penyelesaian akhir, tetapi ia menyenangkan untuk ditonton, dan itu berarti sesuatu, bukan?

    Folarin Balogun (9/10):

    Inilah yang bisa dilakukan oleh seorang penyerang nomor 9 elit. Penyelesaian akhir, dribel, timing - semuanya tepat sasaran bagi Balogun, yang langsung menjadi sorotan untuk memimpin lini depan.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Masuk pada babak kedua untuk menggantikan Pulisic. Tidak mengherankan jika tempo permainan USMNT sedikit melambat mengingat performa Pulisic, tetapi pilihan Pochettino terhadap Berhalter menunjukkan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal itu.

    Timothy Weah (6/10):

    Masuk menggantikan Dest dan langsung mengancam gawang, tetapi tendangannya melenceng.

    Ricardo Pepi (6/10):

    Penampilan singkat, tetapi menunjukkan lebih banyak kemampuannya dalam beberapa minggu terakhir: kemampuan untuk melibatkan rekan-rekannya dalam permainan.

    Gio Reyna (9/10):

    Masuk di akhir pertandingan, tetapi tidak terlambat untuk mencetak gol spektakuler di waktu tambahan yang menjadi penutup yang sempurna.

    Mauricio Pochettino (9/10):

    Malam yang sempurna bagi seorang pelatih yang telah memberi semua orang alasan untuk percaya. Secara taktis, dia tepat sasaran, yang menjaga semangat tetap tinggi dalam penampilan USMNT di Piala Dunia yang paling mengesankan dalam sejarah baru-baru ini.

World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS
World Cup
Turkiye crest
Turkiye
TUR
Paraguay crest
Paraguay
PAR