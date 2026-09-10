Raphinha seperti Cristiano Ronaldo, apakah Barcelona tim terkuat di dunia?

Salah satu kunci awal musim Barcelona yang eksplosif jelas adalah Raphinha, pencetak 8 gol dalam 5 penampilan pertama musim ini. Dalam sejarah klub Catalan, hanya Kocsis, pada musim 1958-59, yang tampil lebih baik, dengan 9 gol. Mantan pemain Leeds itu berfungsi baik sebagai false 9, dan dengan dwigol kemarin ia naik ke angka 21 gol di Liga Champions bersama klub Catalan tersebut, menempati posisi kelima dalam klasemen khusus itu, hanya di belakang Messi, yang tak terkejar di angka 126, Suarez (25), Rivaldo (25), dan Lewandowski (23). Pemain Brasil itu, yang datang setelah Piala Dunia yang buruk, menjadi faktor pembeda bagi tim yang melaju dengan kecepatan berbeda. Menurut Giovanni van Bronckhorst, pelatih Feyenoord, "dari cara mereka bermain, mereka adalah tim terbaik di dunia saat ini".