Ranocchia: "Saya menolak tawaran Juventus demi Inter, Bastoni tidak membunuh siapa pun"

Andrea Ranocchia mengungkap kisah di balik layar bursa transfer. Mantan bek Interitu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Antonio Conte di Juventus ingin kembali membentuk duet bek tengah bersama saya dan Bonucci, tapi saya menolak tawaran Bianconeri karena sudah terjalin ikatan khusus dengan Inter. Saya tetap di Milan dan mengalami masa-masa sulit, tapi saya hampir melupakan kisah Icardi. Masalah ban kapten tidak pernah terlalu membebani saya; saat itu ada begitu banyak kekacauan sehingga Anda tidak bisa fokus pada hal-hal seperti itu. Kami sedang mengalami fase revolusi total: kami berganti pelatih, lalu presiden, lalu manajemen klub, dan tidak mudah untuk tampil baik dalam situasi seperti itu."

"Kebangkitan saya bersama Inter dimulai dari masa pinjaman ke Hull City di Premier League, yang membuat saya melepaskan diri dari sepak bola Italia pada saat itu yang benar-benar membuat frustrasi. Saya kembali dengan semangat baru, namun selama pemusatan latihan pra-musim, seorang suporter menghina saya dari tribun. Spalletti membela saya dan sejak saat itu cerita baru dimulai, saya menemukan kembali kepercayaan diri dan kemudian memenangkan scudetto bersama Conte. Saya menunggunya selama lebih dari satu dekade, meraihnya sungguh luar biasa dan membuat saya bangga."