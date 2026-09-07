Atleti menelan kekalahan telak 0-3 dari Athletic Bilbao pada akhir pekan, dengan gol-gol dicetak oleh Nico Williams, Robert Navarro, dan Oihan Sancet. Madrid terus dihantui masalah di lini depan. Penyerang Argentina Julian Álvarez ingin hengkang dari klub setelah kepindahan yang diinginkannya ke Barcelona tidak terwujud, sementara Alexander Sorloth absen karena cedera. Rangkaian hasil untuk pelatih Diego Simeone terbilang naik turun, dengan kekalahan dari Bilbao itu menyusul kemenangan 3-1 atas Sevilla dan hasil imbang 2-2 melawan Villarreal. Alvarez masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Bilbao, demikian juga rekan senegaranya sekaligus rekrutan musim panas, Cristian Romero.