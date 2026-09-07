Akhir pekan LaLiga yang baru saja lewat menyaksikan Atletico Madrid dihajar Athletic Bilbao, dan Real Madrid kehilangan poin dalam perburuan gelar setelah kalah dari Real Betis yang terus tampil impresif. Sementara itu, Barcelona kembali menunjukkan hal yang sama dengan membantai Valencia yang tak berdaya.
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Rangkuman pekan ke-4 LaLiga: tim-tim Madrid menjadi pihak yang paling dirugikan
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Real Betis 1-0 Real Madrid
Real Betis melanjutkan start luar biasa mereka di awal musim dengan mengalahkan Real Madrid 1-0 di Villamarín. Betis dan Madrid kini sama-sama mengoleksi sembilan poin setelah empat pertandingan, dan hasil ini memberi Barcelona sedikit inisiatif dalam persaingan gelar pada awal musim. Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti pada masa injury time untuk Real Madrid, yang juga sedang mencemaskan kondisi kebugaran Jude Bellingham.
- AFP
Athletic Bilbao 3-0 Atletico Madrid
Atleti menelan kekalahan telak 0-3 dari Athletic Bilbao pada akhir pekan, dengan gol-gol dicetak oleh Nico Williams, Robert Navarro, dan Oihan Sancet. Madrid terus dihantui masalah di lini depan. Penyerang Argentina Julian Álvarez ingin hengkang dari klub setelah kepindahan yang diinginkannya ke Barcelona tidak terwujud, sementara Alexander Sorloth absen karena cedera. Rangkaian hasil untuk pelatih Diego Simeone terbilang naik turun, dengan kekalahan dari Bilbao itu menyusul kemenangan 3-1 atas Sevilla dan hasil imbang 2-2 melawan Villarreal. Alvarez masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Bilbao, demikian juga rekan senegaranya sekaligus rekrutan musim panas, Cristian Romero.
- Getty Images Sport
Rayo Vallecano 3-2 Racing Santander
Vallecano memenangi thriller lima gol, dua kali bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk menang meski harus bermain dengan 10 orang pada fase akhir laga. Sergio Camello tampil gemilang untuk tuan rumah dengan dua gol dan satu assist, mengantar timnya meraih kemenangan pertama mereka pada musim ini.
- Getty Images Sport
Villarreal 2-3 Deportivo La Coruna
Thriller lima gol lainnya membuat tim promosi baru Depor merebut tiga poin berharga di markas Villarreal. Penyerang kawakan Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88 untuk tim tamu, yang tetap tak terkalahkan dengan delapan poin setelah empat pertandingan LaLiga. Sejauh ini, ini menjadi comeback yang luar biasa ke kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Valencia 0-5 Barcelona
Awal buruk Valencia pada musim ini berlanjut dengan kekalahan telak 5-0 di kandang dari juara bertahan Barcelona. Los Che terpuruk di dasar klasemen setelah empat pertandingan dengan baru mengoleksi satu poin. Lamine Yamal tampil gemilang untuk tim tamu dengan dua gol, sementara Dani Olmo mencatatkan dua assist. Kini Barca membukukan empat kemenangan dari empat laga.
- Getty Images Sport
Deportivo Alaves 5-2 Osasuna
Penyerang Argentina Lucas Boye membawa pulang bola pertandingan setelah mencetak hat-trick dalam laga LaLiga lain yang juga menghasilkan banyak gol. Alaves mengoleksi 10 poin setelah empat pertandingan dan tetap tak terkalahkan, hanya Barcelona dan Deportivo La Coruña yang bisa mengatakan hal yang sama. Di tempat lain, Malaga dan Levante bermain imbang tanpa gol, sementara Espanyol menahan Sevilla dengan skor imbang 1-1.
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