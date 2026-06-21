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Rangkaian Emas... Belanda Menggulingkan Dominasi Brasil di Piala Dunia

Netherlands vs Sweden
Netherlands
Sweden
World Cup
Brazil
Belanda
Swedia

Setelah meraih kemenangan telak atas Swedia dengan skor 5-1, tim nasional Belanda mencatatkan rekor rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencatatkan 14 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan.

Timnas Belanda membuktikan diri sebagai salah satu tim terkuat di Piala Dunia 2026, yang tercermin dari penampilannya yang luar biasa. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang pada babak pertama, mereka menampilkan salah satu penampilan terbaik di turnamen ini pada Sabtu kemarin dengan menghancurkan Swedia dengan skor 5-1.

Surat kabarAS” melaporkan bahwa Belanda berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh timnas Brasil di bawah kepemimpinan legenda Pelé. Kini, tim “Kincir Angin” ini menjadi tim dengan rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencatatkan 14 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan dalam waktu normal.

Ironisnya, kekalahan terakhir yang dialami timnas Belanda di Piala Dunia terjadi di final edisi 2010 melawan Spanyol, dan sejak saat itu, mereka tidak pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia selama waktu reguler.

Pada edisi 2014, Belanda memenangkan ketiga pertandingannya di babak penyisihan grup, termasuk kemenangan atas Spanyol, sebelum tersingkir di semifinal oleh Argentina melalui adu penalti. 

  • Nederland Nederlands elftal OranjeGetty Images

    Brasil dan 13 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan

    Karena kekalahan dalam adu penalti secara resmi dicatat sebagai hasil imbang, tim nasional Belanda berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkannya, sekaligus memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Brasil saat itu.

    Pada Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia, timnas Belanda tidak lolos, sehingga tidak mengalami kekalahan dalam turnamen tersebut.

    Sedangkan di Piala Dunia Qatar, timnas Belanda meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang di babak penyisihan grup, lalu menyingkirkan Amerika Serikat di babak 16 besar dengan skor (3-1), sebelum kembali tersingkir dari turnamen tersebut saat menghadapi Argentina melalui adu penalti.

    Pada edisi 2026 saat ini, timnas Belanda sejauh ini mencatatkan hasil imbang melawan Jepang dan kemenangan telak atas Swedia, sehingga melanjutkan rekor tak terkalahkan yang bersejarah.

    Rekor sebelumnya, yaitu 13 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan, dipegang oleh timnas Brasil yang menjuarai Piala Dunia pada tahun 1958 dan 1962. 

    Rangkaian tersebut berakhir pada edisi 1966, ketika timnas Brasil kalah dari Hongaria dengan skor 1-3 dan tersingkir dari turnamen pada babak penyisihan grup.

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