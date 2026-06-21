Rangkaian Emas... Belanda Menggulingkan Dominasi Brasil di Piala Dunia

Setelah meraih kemenangan telak atas Swedia dengan skor 5-1, tim nasional Belanda mencatatkan rekor rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencatatkan 14 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan.

Timnas Belanda membuktikan diri sebagai salah satu tim terkuat di Piala Dunia 2026, yang tercermin dari penampilannya yang luar biasa. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang pada babak pertama, mereka menampilkan salah satu penampilan terbaik di turnamen ini pada Sabtu kemarin dengan menghancurkan Swedia dengan skor 5-1.

Surat kabar “AS” melaporkan bahwa Belanda berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh timnas Brasil di bawah kepemimpinan legenda Pelé. Kini, tim “Kincir Angin” ini menjadi tim dengan rentetan pertandingan tanpa kekalahan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia, setelah mencatatkan 14 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan dalam waktu normal.

Ironisnya, kekalahan terakhir yang dialami timnas Belanda di Piala Dunia terjadi di final edisi 2010 melawan Spanyol, dan sejak saat itu, mereka tidak pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia selama waktu reguler.

Pada edisi 2014, Belanda memenangkan ketiga pertandingannya di babak penyisihan grup, termasuk kemenangan atas Spanyol, sebelum tersingkir di semifinal oleh Argentina melalui adu penalti.