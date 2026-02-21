"Ramuan Ajaib!" - Alvaro Arbeloa Ungkap Rahasia Kebangkitan Real Madrid

Article continues below
Arbeloa berhasil mengubah atmosfer di Santiago Bernabeu setelah membawa Los Blancos meraih lima kemenangan beruntun di liga sejak mengambil alih kursi kepelatihan. Transformasi ini terjadi di momen krusial, di mana Madrid kini berpeluang memperlebar jarak menjadi lima poin dari Barcelona jika mampu menundukkan Osasuna di laga mendatang.
Kemenangan meyakinkan atas Benfica di Lisbon juga menjadi pernyataan tegas bahwa Madrid tetap menjadi ancaman serius di panggung Liga Champions. Arbeloa menegaskan bahwa kesuksesan ini bukanlah hasil dari aksi individu semata, melainkan buah dari pergeseran mentalitas kolektif seluruh anggota skuad yang berjumlah 25 pemain.
"Kami ingin melihat pertumbuhan itu, baik secara kolektif maupun individual. Ketika Anda tiba, Anda harus mengenal para pemain dan melihat apa yang berhasil. Kami akan terus bekerja untuk memastikan performa itu datang dari semua orang. Ini tentang semua orang, bukan hanya sebelas pemain," ujar Arbeloa dikutip dari Football Espana.
Kembalinya Alexander-Arnold dari cedera menjadi katalisator utama bagi lonjakan performa Madrid. Mantan bintang Liverpool tersebut mulai menunjukkan alasan mengapa klub berjuang keras untuk mendapatkannya, terutama lewat visi bermainnya yang luar biasa dari sisi kanan pertahanan yang memberikan dimensi baru dalam penyerangan.
Kehadiran TAA terbukti mampu memanjakan para penyerang kelas dunia seperti Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Akurasi umpan dan kemampuannya membaca ruang membuat transisi permainan Madrid menjadi jauh lebih mematikan, memberikan keuntungan taktis yang jarang dimiliki oleh tim lawan di kompetisi domestik maupun Eropa.
Arbeloa meyakini bahwa kerja sama antara bek sayap asal Inggris tersebut dengan lini depan Madrid akan terus berkembang. Efisiensi yang ditunjukkan Alexander-Arnold setelah masa istirahatnya dianggap sebagai standar baru yang ia harapkan dari seluruh pemain di bawah arahannya guna menjaga konsistensi di sisa musim.
"Sangat jelas, presisi dan caranya mengumpan; dia tidak butuh banyak ruang atau waktu. Dia selalu memberi keuntungan bagi para penyerang, dia membuat Mbappe dan Vini berlari. Dia dalam kondisi yang sangat baik setelah jeda ini; tidak mudah untuk kembali ke level ini. Dia sesuai dengan apa yang kami inginkan. Saya sangat senang untuknya," ucap Arbeloa.
"Mengenai pemilihan pemain bertahan, kami memiliki lima bek tengah yang hebat, semoga Militao akan segera kembali. Saya senang memiliki hampir semuanya tersedia, mari kita lihat bagaimana mereka berlatih hari ini dan kami akan memutuskan siapa yang tampil melawan Osasuna."
"Jika saya bisa memberikan tangan saya untuk memastikan Jude Bellingham sehat besok, saya akan melakukannya. Dia adalah seorang pemimpin, salah satu yang terbaik di dunia. Apa yang membuat saya senang adalah bagaimana tim berkompetisi tanpa pemain seperti Bellingham. Itu menunjukkan kualitas skuad kami."
"Jika saya bisa memberinya ramuan ajaib Panoramix untuk memulihkan kesehatannya, saya akan melakukannya. Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang dia, justru sebaliknya. Kami akan menunggu kepulihannya dengan sabar karena perannya sangat krusial bagi tim ini."
Madrid kini bersiap menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga dengan misi mengamankan posisi puncak klasemen. Arbeloa harus memutar otak untuk menentukan komposisi lini belakang terbaik di tengah absennya Eder Militao, sembari menjaga kebugaran pemain untuk jadwal padat yang menanti.
Selain di liga domestik, fokus Madrid juga terbagi ke babak gugur Liga Champions. Setelah melawan Osasuna, mereka akan langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi Benfica di leg kedua babak play-off 16 besar Liga Champions, Kamis (26/2) dini hari WIB.