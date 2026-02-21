"Ramuan Ajaib!" - Alvaro Arbeloa Ungkap Rahasia Kebangkitan Real Madrid

Arbeloa berhasil mengubah atmosfer di Santiago Bernabeu setelah membawa Los Blancos meraih lima kemenangan beruntun di liga sejak mengambil alih kursi kepelatihan. Transformasi ini terjadi di momen krusial, di mana Madrid kini berpeluang memperlebar jarak menjadi lima poin dari Barcelona jika mampu menundukkan Osasuna di laga mendatang.

Kemenangan meyakinkan atas Benfica di Lisbon juga menjadi pernyataan tegas bahwa Madrid tetap menjadi ancaman serius di panggung Liga Champions. Arbeloa menegaskan bahwa kesuksesan ini bukanlah hasil dari aksi individu semata, melainkan buah dari pergeseran mentalitas kolektif seluruh anggota skuad yang berjumlah 25 pemain.

"Kami ingin melihat pertumbuhan itu, baik secara kolektif maupun individual. Ketika Anda tiba, Anda harus mengenal para pemain dan melihat apa yang berhasil. Kami akan terus bekerja untuk memastikan performa itu datang dari semua orang. Ini tentang semua orang, bukan hanya sebelas pemain," ujar Arbeloa dikutip dari Football Espana.