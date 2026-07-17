Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Raksasa Spanyol meraih kemenangan lebih awal di final Piala Dunia

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Atletico Madrid
Spanyol
Argentina
AS

Di kubu Atlético Madrid, tercipta sebuah prestasi luar biasa menjelang dimulainya final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, setelah klub ini menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak yang berlaga di final Piala Dunia, untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Jaringan "France 24", mengutip kantor berita AFP, melaporkan bahwa Atlético Madrid, yang dipimpin oleh pelatih asal Argentina Diego Simeone, akan menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak di final Piala Dunia.

Klub asal Madrid ini memiliki 9 pemain yang terikat kontrak dengannya di skuad kedua tim nasional tersebut, yaitu enam pemain Argentina: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone, dan Nico González (pinjamannya dari Juventus telah berakhir).

Selain itu, ada empat pemain Spanyol: Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Popel, dan Alejandro Grimaldo (yang secara resmi bergabung dengan klub pada 30 Juni lalu dari Bayer Leverkusen selama turnamen Piala Dunia).

Dengan tidak dimasukkannya Nico González karena masa peminjamannya telah berakhir dan dimasukkannya Grimaldo ke dalam daftar pemain tim, jumlah perwakilan Atlético Madrid di final menjadi 9 pemain.

Klub tersebut menegaskan melalui situs resminya bahwa mereka kini menjadi “klub dengan jumlah pemain terbanyak di final Piala Dunia sejak edisi Italia 1934”.

  • Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Untuk ketiga kalinya berturut-turut

    Ini bukanlah kali pertama Atlético Madrid memuncaki daftar klub dengan perwakilan terbanyak di final Piala Dunia, karena hal serupa juga terjadi pada dua edisi terakhir turnamen tersebut, yaitu pada Piala Dunia 2018, dengan kehadiran trio Prancis Lucas Hernández, Griezmann, dan Thomas Lemar, serta pemain Kroasia Sime Vrsaljko.

    Sedangkan pada Piala Dunia 2022, dengan kehadiran pemain Prancis Antoine Griezmann, serta trio Argentina Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, dan Ángel Correa.

    Barcelona menempati posisi kedua dalam hal jumlah pemain yang berpartisipasi di final Piala Dunia 2026, dengan 8 pemain yang mewakili klub tersebut, dan semuanya merupakan bagian dari skuad tim nasional Spanyol.

    Sebaliknya, Real Madrid hanya memiliki satu pemain di final, yaitu bek sayap Spanyol Marc Cucurella, yang baru saja bergabung dengan Los Blancos dari Chelsea dan belum pernah bermain dalam seragamnya hingga saat ini.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG