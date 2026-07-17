Di kubu Atlético Madrid, tercipta sebuah prestasi luar biasa menjelang dimulainya final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, setelah klub ini menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak yang berlaga di final Piala Dunia, untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Jaringan "France 24", mengutip kantor berita AFP, melaporkan bahwa Atlético Madrid, yang dipimpin oleh pelatih asal Argentina Diego Simeone, akan menjadi klub dengan jumlah pemain terbanyak di final Piala Dunia.

Klub asal Madrid ini memiliki 9 pemain yang terikat kontrak dengannya di skuad kedua tim nasional tersebut, yaitu enam pemain Argentina: Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone, dan Nico González (pinjamannya dari Juventus telah berakhir).

Selain itu, ada empat pemain Spanyol: Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Popel, dan Alejandro Grimaldo (yang secara resmi bergabung dengan klub pada 30 Juni lalu dari Bayer Leverkusen selama turnamen Piala Dunia).

Dengan tidak dimasukkannya Nico González karena masa peminjamannya telah berakhir dan dimasukkannya Grimaldo ke dalam daftar pemain tim, jumlah perwakilan Atlético Madrid di final menjadi 9 pemain.

Klub tersebut menegaskan melalui situs resminya bahwa mereka kini menjadi “klub dengan jumlah pemain terbanyak di final Piala Dunia sejak edisi Italia 1934”.