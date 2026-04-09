Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Raksasa Italia mengambil langkah pertama menuju Lewandowski

Masa depan penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, masih belum jelas, seiring dengan mendekatnya berakhirnya kontraknya bersama Barcelona pada musim panas mendatang.

Lewandowski tetap menjadi incaran banyak klub Eropa, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, yaitu 37 tahun.

AC Milan memimpin persaingan klub-klub yang berusaha mendapatkan jasa Lewandowski secara gratis pada musim panas 2026.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa pejabat Milan mengadakan pertemuan pada Selasa malam lalu di Italia, bersama perwakilan dari agen Lewandowski.

    Juventus bersaing ketat dengan Milan

    Surat kabar Spanyol tersebut memberitakan pertemuan tersebut, mengutip pernyataan Luca Cohen, seorang pembuat konten asal Italia yang dekat dengan lingkaran Milan.


    Selain itu, Benny Zahavi, agen Lewandowski, juga berada di Barcelona minggu ini, di mana ia melakukan kontak langsung dengan klub Catalan tersebut.

    Bagaimanapun, pertemuan yang berlangsung di Italia mungkin dilakukan dengan salah satu anggota kantor agen Lewandowski, dan tidak harus dengan Zahavi sendiri.

    Mungkin minat Milan bukanlah satu-satunya, karena Juventus juga telah menunjukkan kesediaannya dalam beberapa pekan terakhir untuk mempertimbangkan kemungkinan merekrut penyerang Polandia tersebut, menyadari bahwa kelangsungan karirnya di Barcelona tidak sepenuhnya terjamin.

