Raksasa Italia mengambil langkah pertama menuju Lewandowski

Masa depan penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, masih belum jelas, seiring dengan mendekatnya berakhirnya kontraknya bersama Barcelona pada musim panas mendatang.

Lewandowski tetap menjadi incaran banyak klub Eropa, meskipun usianya sudah tidak muda lagi, yaitu 37 tahun.

AC Milan memimpin persaingan klub-klub yang berusaha mendapatkan jasa Lewandowski secara gratis pada musim panas 2026.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa pejabat Milan mengadakan pertemuan pada Selasa malam lalu di Italia, bersama perwakilan dari agen Lewandowski.

