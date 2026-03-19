Moise Kean Fiorentina

Rakow vs Fiorentina LIVE 1-0: Struski mencetak gol pembuka!

Saksikan secara langsung pertandingan Rakow vs Fiorentina, leg kedua babak 16 besar Liga Konferensi

Dengan keunggulan 2-1 dari leg pertama, Fiorentina bertandang ke markas Rakow di Polandia untuk berusaha lolos ke perempat final Liga Konferensi. La Viola memang memiliki peluang untuk lolos untuk tahun keempat berturut-turut, melanjutkan impian yang sedang dinikmati Florence di tengah musim yang jauh dari kata mudah. Pertandingan akan dimulai pada pukul 18.45 di Miejski Stadion Piłkarski Raków.  



  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING


    49' - GOL RAKOW! Struski menerima bola di kotak penalti, Ndour terlambat bereaksi, dan gelandang asal Polandia itu melepaskan tendangan yang melintas tipis di tiang gawang, tak memberi kesempatan bagi Christensen

    29' - Peluang bagi Rakow: umpan silang rendah dari Ivi Lopez dan tendangan balik Brunes yang dibelokkan oleh pertahanan Viola.

    8' - Rakow membalas lewat Repka yang menendang dari tepi kotak penalti dan bola meleset tipis dari sasaran.

    4' - Kean masuk ke kotak penalti dan menendang, namun bola ditepis oleh Svarnas. Bola kembali ke kaki penyerang Italia itu, namun ia gagal menyarangkan bola ke gawang.

  • LAPORAN PERTANDINGAN

    RAKOW-FIORENTINA 1-0

    PENCETAK GOL: 46'Struski (R)


    RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, Lopez. Pelatih: Tomczyk

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Pelatih: Vanoli


    WASIT: Munuera

    KARTU KUNING:

    DIKARTU MERAH:

