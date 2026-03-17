Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Cremonese FiorentinaGetty

Diterjemahkan oleh

Rakow vs Fiorentina: di mana menontonnya, saluran TV, streaming, susunan pemain

Untuk sesaat, lupakan dulu soal pertarungan bertahan di liga dan fokuslah pada kompetisi Eropa. Inilah yang diharapkan Paolo Vanoli dari para pemainnya, yang akan bertanding di Polandia pada Kamis ini melawan Rakow. Fiorentina memiliki peluang untuk lolos ke perempat final Conference League untuk tahun keempat berturut-turut, melanjutkan mimpi yang sedang dinikmati Florence di musim yang penuh tantangan ini. 

Halaman ini berisi tautan afiliasi. Saat Anda berlangganan melalui tautan ini, kami akan menerima komisi

Temukan penawaran terbaikBerlangganan NOW

  • RAKOW vs FIORENTINA: Saluran TV dan Siaran Langsung Streaming

    Pertandingan: Rakow vs Fiorentina
    Tanggal: Kamis, 19 Maret 2026
    Waktu: 18.45
    Saluran TV: Sky Sport
    Streaming: Sky Go/Now TV

    • Iklan

  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK RAKOW VS FIORENTINA

    RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Struski, Repka, Pienko; Makuch, Brunes, Lopez. Pelatih: Tomczyk. FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Pelatih: Vanoli

  • BERITA TERBARU TENTANG SUSUNAN PEMAIN

    "Sekarang giliran kami untuk mengelola energi dengan sebaik-baiknya," demikian Paolo Vanoli menutup konferensi pers pasca-pertandingan melawan Cremona. Pelatih Fiorentina, yang menyadari pentingnya laga melawan Inter di liga, siap melakukan rotasi pemain dengan skema rotasi yang biasa diterapkan di ajang piala. 

    Christensen akan menjadi kiper, sementara Fortini yang telah pulih dari cedera punggung bawah akan menjadi starter. Bek tengah akan diisi oleh Pongracic dan Comuzzo, dengan Ranieri menggantikan Gosens di sisi kiri. Di lini tengah, Mandragora akan tampil luar biasa, dengan Ndour dan Fabbian melengkapi lini tersebut.

     Lini serang akan diisi oleh Harrison, Piccoli, dan Fazzini. Kean akan duduk di bangku cadangan, siap menambah menit bermain saat pertandingan berlangsung. 

  • DI MANA MENONTON RAKOW VS FIORENTINA DI TV

    Pertandingan antara Rakow danFiorentina tidak akan disiarkan secara gratis dan oleh karena itu tidak dapat ditonton secara gratis oleh semua orang. Untuk dapat menonton pertandingan tersebut, Anda harus berlangganan Sky atau NOW. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di saluran Sky Sport Uno (saluran 201) dan Sky Sport (saluran 252).

  • RAKOW VS FIORENTINA: SIARAN LANGSUNG

    Pertandingan Rakow vs Fiorentina tidak tersedia dalam streaming gratis, melainkan hanya bagi pemegang langganan.

     Pengguna berlangganan dapat menyaksikan pertandingan tersebut di saluran 202 dan 253, Sky Sport Calcio dan Sky Sport, melalui Sky Go atau NOW, atau langsung dari situs resmi NOW, menggunakan smartphone, tablet, atau komputer.

Conference League
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0