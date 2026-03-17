Rakow vs Fiorentina: di mana menontonnya, saluran TV, streaming, susunan pemain

"Sekarang giliran kami untuk mengelola energi dengan sebaik-baiknya," demikian Paolo Vanoli menutup konferensi pers pasca-pertandingan melawan Cremona. Pelatih Fiorentina, yang menyadari pentingnya laga melawan Inter di liga, siap melakukan rotasi pemain dengan skema rotasi yang biasa diterapkan di ajang piala.

Christensen akan menjadi kiper, sementara Fortini yang telah pulih dari cedera punggung bawah akan menjadi starter. Bek tengah akan diisi oleh Pongracic dan Comuzzo, dengan Ranieri menggantikan Gosens di sisi kiri. Di lini tengah, Mandragora akan tampil luar biasa, dengan Ndour dan Fabbian melengkapi lini tersebut.

Lini serang akan diisi oleh Harrison, Piccoli, dan Fazzini. Kean akan duduk di bangku cadangan, siap menambah menit bermain saat pertandingan berlangsung.