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Rajawali Junior LeagueRizkaart Cendradiputra (GOAL)
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Dipantau Eks Persija Jakarta, Rajawali League 2026 Siap Bergulir Akhir Agustus Di Tangerang

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Persija Jakarta

Sebanyak 48 tim yang terdiri dari kategori U-10 dan kategori U-13, siap ambil bagian dalam turnamen Rajawali Junior League 2026. Kompetisi sepak bola usia dini yang digagas RTV itu rencananya akan bergulir pada 29–30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa Dua, Tangerang.

Mengusung tema "Belajar, Berkompetisi, dan Tumbuh Bersama", RJL hadir sebagai wujud komitmen RTV dalam mendukung kemajuan sepak bola Indonesia melalui pembinaan sejak usia dini.

Hal tersebut tertuang saat sesi konferensi pers dan talkshow bersama media, yang dihadiri langsung COO RTV Cecil Samantha Sasmita, serta dua eks pemain Persija Jakarta, Greg Nwokolo dan Ismed Sofyan, di Studio 3 RTV, Gedung Thamrin, Jakarta, Senin (3/8) siang WIB.

  • Menuju Generasi Emas

    Dalam keterangannya, CEO RTV, Ho Kuen Wei, mengatakan bahwa Rajawali Junior League merupakan salah satu bentuk komitmen RTV untuk menghadirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

    "RTV percaya bahwa sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol atau memenangkan pertandingan. Melalui Rajawali Junior League, kami ingin menghadirkan ruang bagi anak-anak untuk belajar nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan rasa percaya diri. Kami berharap RJL menjadi langkah awal lahirnya generasi muda yang tidak hanya berprestasi di lapangan, etapi juga memiliki karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

    Hal senada diungkapkan COO RTV Cecil Samantha Sasmita, yang menekankan ajang RJL ini menjadi bukti komitmen tinggi RTV, dalam mewujudkan lahirnya generasi emas pemain sepak bola Indonesia di masa mendatang.

    "Komitmen kami untuk bisa mendukung pembinaan usia dini, sekaligus memberikan kesempatan bibit muda untuk bisa berkembang dan berprestasi meningkatkan kreativitas. Kami berharap dari RJL ini bisa lahir bibit dan talenta muda yang menjadi kebanggaan Indonesia. Karena kami percaya anak yang sehat, aktif dan berkarakter adalah langkah menuju generasi emas Indonesia," jelas Cecil.

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  • Rajawali Junior LeagueRizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Dukungan Eks Persija

    Hadirnya Rajawali League 2026 ini sangat disambut baik oleh eks kapten Persija Jakarta, Ismed Sofyan. Dalam acara tersebut, Ismed menyebut betapa pentingnya sebuah kompetisi bagi anak-anak usia muda.

    "Menurut saya ini sangat penting, karena sepakbola anak-anak itu butuh wadah untuk berkompetisi, karena itu salah satu pondasi kuat mereka untuk bisa berkembang. Selama ini kita banyak SSB tapi kita tidak pernah punya suatu wadah untuk berkompetisi. Padahal itu bisa untuk mengembangkan skill, mengajarkan tanggung jawab, dan disiplin, yang bisa jadi pondasi mereka," kata Ismed.

    Sementara itu Arthur Irawan, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan Rajawali Junior League ini, yang dinilainya busa menjadi langkah awal pemain muda untuk mewujudkan mimpi sebagai pesepakbola profesional.

    "Setiap pemain hebat memulai perjalanannya dari kompetisi usia muda. Yang paling penting bukan hanya menjadi juara, tetapi bagaimana anak-anak belajar menghargai proses, disiplin, bekerja keras, dan bermain dengan sportivitas. Saya berharap Rajawali Junior League dapat menjadi tempat lahirnya bibit-bibit pesepak bola muda Indonesia sekaligus menumbuhkan mimpi dan semangat mereka untuk suatu hari nanti mengharumkan nama bangsa di panggung sepak bola dunia," beber Arthur.

  • Rajawali Junior LeagueRizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Hiburan Untuk Keluarga

    Selama dua hari penyelenggaraan, para peserta, orang tua, pelatih, guru, komunitas sepak bola, hingga masyarakat umum dapat menikmati beragam aktivitas yang dikemas dalam konsep sportainment bernuansa semangat kemerdekaan.

    Selain pertandingan utama, pengunjung dapat mengikuti All-Star Coaching Clinic bersama Arthur Irawan, Ismed Sofyan, dan Greg Nwokolo. Juga akan ada aktivasi digital, booth interaktif, audisi terbuka co-host program RTV, hingga berbagai permainan dan hiburan keluarga, yang menjadikan RJL sebagai ruang berkumpul sekaligus merayakan semangat olahraga bersama.

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