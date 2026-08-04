Dipantau Eks Persija Jakarta, Rajawali League 2026 Siap Bergulir Akhir Agustus Di Tangerang

Dalam keterangannya, CEO RTV, Ho Kuen Wei, mengatakan bahwa Rajawali Junior League merupakan salah satu bentuk komitmen RTV untuk menghadirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia.

"RTV percaya bahwa sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol atau memenangkan pertandingan. Melalui Rajawali Junior League, kami ingin menghadirkan ruang bagi anak-anak untuk belajar nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan rasa percaya diri. Kami berharap RJL menjadi langkah awal lahirnya generasi muda yang tidak hanya berprestasi di lapangan, etapi juga memiliki karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Hal senada diungkapkan COO RTV Cecil Samantha Sasmita, yang menekankan ajang RJL ini menjadi bukti komitmen tinggi RTV, dalam mewujudkan lahirnya generasi emas pemain sepak bola Indonesia di masa mendatang.

"Komitmen kami untuk bisa mendukung pembinaan usia dini, sekaligus memberikan kesempatan bibit muda untuk bisa berkembang dan berprestasi meningkatkan kreativitas. Kami berharap dari RJL ini bisa lahir bibit dan talenta muda yang menjadi kebanggaan Indonesia. Karena kami percaya anak yang sehat, aktif dan berkarakter adalah langkah menuju generasi emas Indonesia," jelas Cecil.