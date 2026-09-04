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Raja Dimarco! Bintang Inter dinobatkan sebagai raja Serie A tetapi mengakui kekhawatiran soal kontrak
Inter mendominasi Gran Gala del Calcio
Inter menikmati malam yang gemilang di Gran Gala del Calcio, dengan resmi meraih penghargaan Klub Terbaik Serie A. Penghargaan individu utama jatuh kepada wing-back Federico Dimarco, yang terpilih sebagai Pemain Terbaik Serie A oleh sesama pemain.
Tim Terbaik Musim Ini menampilkan representasi Inter yang sangat dominan, bersama para bintang dari seluruh liga.
Susunan sebelas pemain terpilih itu mencakup Mile Svilar, Marco Palestra, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu, Nico Paz, Lautaro Martinez, dan Donyell Malen.
- Getty Images
Dimarco dan Lautaro menikmati pengakuan
Dimarco mengungkapkan rasa syukur yang luar biasa saat menerima penghargaan tersebut, sekaligus menegaskan keinginannya untuk terus meningkatkan kontribusi ofensifnya bagi Inter.
"Menerima penghargaan seperti ini sangat istimewa," ujar Dimarco. "Tahun lalu saya mencatat rekor assist, dan musim ini saya ingin meningkatkannya lagi."
Kapten Lautaro Martinez juga menerima penghargaan dari sesama pemain profesional. "Selalu merupakan kehormatan untuk menerima suara dari rekan-rekan sesama pemain," kata Lautaro. "Kami punya grup yang hebat dan menjalani musim yang fantastis."
Kekecewaan di Liga Champions memicu kebangkitan
Dimarco mengaitkan transformasi kariernya belakangan ini dengan pengalaman pahit kalah di final Liga Champions dari Paris Saint-Germain, dengan menggunakan rasa sakit itu sebagai motivasi.
"Terobosan saya? Semuanya dimulai setelah kalah di final Liga Champions melawan PSG, yang mendorong kami untuk memberikan kemampuan maksimal kami," jelas Dimarco.
Namun, wing-back itu juga menyinggung situasi kontraknya saat ini, dengan mengungkapkan bahwa negosiasi mengenai perpanjangan kontrak masih belum dimulai.
- IPA Sport
Fokus beralih ke duel melawan Napoli
Terlepas dari kesuksesan individunya, Dimarco mengakui kekecewaannya karena pembicaraan dengan para petinggi Inter terkait kontrak baru belum terjadi.
"Perpanjangan kontrak? Sayangnya, kami belum membicarakannya," aku Dimarco. "Saya berharap itu terjadi setelah performa musim lalu."
Meski demikian, Dimarco menegaskan fokus utamanya saat ini tetap pada tugas domestik. "Sekarang saya ingin tetap fokus pada pertandingan melawan Napoli," tambahnya. "Kami sudah terlalu lama tidak bisa menang melawan mereka."
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