Inter menikmati malam yang gemilang di Gran Gala del Calcio, dengan resmi meraih penghargaan Klub Terbaik Serie A. Penghargaan individu utama jatuh kepada wing-back Federico Dimarco, yang terpilih sebagai Pemain Terbaik Serie A oleh sesama pemain.

Tim Terbaik Musim Ini menampilkan representasi Inter yang sangat dominan, bersama para bintang dari seluruh liga.

Susunan sebelas pemain terpilih itu mencakup Mile Svilar, Marco Palestra, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu, Nico Paz, Lautaro Martinez, dan Donyell Malen.







