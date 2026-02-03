Raih Penghargaan Khusus, Lamine Yamal Bicara Jujur Soal Masa Depannya Di Barcelona

Pemain muda tersebut sudah berencana untuk tetap tinggal, mengatakan kepada mereka di Gala Mundo Deportivo ke-78 ketika ditanya tentang masa depannya: “Saya berharap saya bisa tinggal di sini selamanya, di mana saya menikmati setiap hari, di klub terbaik dan di kota terbaik di dunia.” Sebelumnya ia menyatakan pada tahun 2024: “Saya ingin tinggal di Barca selamanya, saya ingin menjadi legenda.”

Yamal diperkenalkan di Gala MD - di mana ia menerima penghargaan khusus - sebagai "sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia", dengan posisi runner-up yang telah diraih dalam pemilihan Ballon d’Or 2025. Harapannya adalah ia akan terus meraih beberapa penghargaan Ballon d’Or.

Remaja berbakat tersebut akan menetapkan target tinggi seperti itu, dengan keinginan di pihaknya untuk mengadopsi pola pikir yang sama dengan para legenda sepanjang masa Messi dan Cristiano Ronaldo - dua pemain yang selalu tampil prima dan terus berupaya mencapai kesempurnaan.

Yamal menegaskan bahwa ia tidak akan berpuas diri, meskipun telah mencapai banyak hal, ia mengklaim akan selalu ada target lain yang harus dikejar. Ketika ditanya tentang momen terbaiknya di musim 2025/26, ia berkata: “Momen terbaik saya musim ini? Yang terbaik masih akan datang! Yang penting akan segera datang.”