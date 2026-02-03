Getty
Raih Penghargaan Khusus, Lamine Yamal Bicara Jujur Soal Masa Depannya Di Barcelona
Yamal terus memecahkan rekor
Yamal, seperti Messi, adalah jebolan akademi La Masia Barca yang terkenal. Ia melakukan debut seniornya pada usia 15 tahun dan telah memecahkan berbagai rekor sejak sat itu.
Pada usia 18 tahun, ia telah melewati 100 penampilan untuk Blaugrana dan mencetak 38 gol. Daftar prestasinya termasuk gelar La Liga dan Euro, dengan 23 caps untuk Spanyol.
Barcelona telah bergerak cepat untuk mengikat prospek terpanas mereka dengan kontrak yang menguntungkan, sambil memberinya jersey ikonik nomor 10, dan berharap Yamal akan bergabung dengan para pemain hebat lainnya sambil bermain untuk mereka di panggung domestik dan kontinental.
"Ingin tinggal di Barca selamanya"
Pemain muda tersebut sudah berencana untuk tetap tinggal, mengatakan kepada mereka di Gala Mundo Deportivo ke-78 ketika ditanya tentang masa depannya: “Saya berharap saya bisa tinggal di sini selamanya, di mana saya menikmati setiap hari, di klub terbaik dan di kota terbaik di dunia.” Sebelumnya ia menyatakan pada tahun 2024: “Saya ingin tinggal di Barca selamanya, saya ingin menjadi legenda.”
Yamal diperkenalkan di Gala MD - di mana ia menerima penghargaan khusus - sebagai "sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia", dengan posisi runner-up yang telah diraih dalam pemilihan Ballon d’Or 2025. Harapannya adalah ia akan terus meraih beberapa penghargaan Ballon d’Or.
Remaja berbakat tersebut akan menetapkan target tinggi seperti itu, dengan keinginan di pihaknya untuk mengadopsi pola pikir yang sama dengan para legenda sepanjang masa Messi dan Cristiano Ronaldo - dua pemain yang selalu tampil prima dan terus berupaya mencapai kesempurnaan.
Yamal menegaskan bahwa ia tidak akan berpuas diri, meskipun telah mencapai banyak hal, ia mengklaim akan selalu ada target lain yang harus dikejar. Ketika ditanya tentang momen terbaiknya di musim 2025/26, ia berkata: “Momen terbaik saya musim ini? Yang terbaik masih akan datang! Yang penting akan segera datang.”
Barcelona incar lebih banyak trofi
Barca telah menikmati kesuksesan Piala Super Spanyol musim ini, mengalahkan Real Madrid di final, sementara kemajuan telah dicapai di puncak klasemen Liga Spanyol - dengan keunggulan satu poin atas Real Madrid.
Mereka juga lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan akan beraksi di Copa del Rey melawan Albacete - tim yang menyingkirkan Real Madrid dari kompetisi tersebut secara dramatis. Yamal menambahkan tentang tantangan di sana: “Kami mengincar semi-final Copa del Rey, yang merupakan gelar yang harus kami menangkan.”
Yamal akan memainkan peran penting dalam upaya Barcelona meraih trofi, karena mereka sering mengandalkannya untuk inspirasi. Ia telah mencetak gol dalam tiga penampilan terakhirnya - melawan Real Oviedo, FC Copenhagen dan Elche.
Yamal bisa meningkatkan permainannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi
Namun, mereka menyadari bahwa bintang binaan akademi lainnya dapat meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi lagi seiring bertambahnya pengalaman. Manajer Blaugrana Hansi Flick sangat antusias melihat apa yang akan terjadi di masa depan.
Ia mengatakan tentang Yamal: “Dia penting bagi tim dan klub. Dia juga cukup muda untuk berkembang dan membawa permainannya ke level berikutnya. Saya biasanya lebih suka berbicara tentang tim, tetapi penting bahwa dia bermain di level ini. Dia menciptakan ruang bagi kami, dia menciptakan peluang. Saya senang.”
Yamal telah berusaha untuk meredam banyak perbandingan yang telah dibuat antara dirinya dan legenda Barcelona peraih delapan kali Ballon d’Or Messi, tetapi ia sedang menuju jalan yang serupa. Tidak seperti ikon Argentina itu, yang harus meninggalkan Camp Nou untuk pindah Paris Saint-Germain pada tahun 2021, ia berharap untuk menghabiskan seluruh kariernya bersama Tim Catalan.
