Raheem Sterling Terbentur Izin Kerja, Feyenoord Rela Gelar TC Di Belgia
Sterling masih belum bisa mengikuti latihan di Belanda
Raheem Sterling telah resmi menjadi bagian dari Feyenoord sejak pekan kemarin. Kendati demikian, Sterling belum bisa menjalani debutnya ketika Feyenoord menaklukkan sepuluh pemain Go Ahead Eagles, Minggu (15/2) malam WIB. Hal itu disebabkan Sterling masih terbentur dengan rumitnya proses izin kerja, karena dianggap sebagai warga negara non-Uni Eropa. Akibatnya, pemain berusia 31 tahun mendapatkan kesulitan, termasuk tidak bisa mengikuti latihan. Pelatih Robin van Persie kemudian mencari solusi agar Sterling bisa bergabung dengan rekan-rekannya, yakni menggelar pemusatan latihan (TC) di Belgia pada pekan ini.
Pindah ke Feyenoord setelah memutus kontrak dengan Chelsea
Pemain sayap Inggris itu menyelesaikan kepindahannya yang mengejutkan setelah sepakat mengakhiri kontraknya dengan Chelsea selama jendela transfer Januari. Sterling diyakini telah melakukan pembicaraan dengan 18 klub sebelum memilih Feyenoord, di mana ia akan bermain di bawah asuhan Van Persie. Sterling belum bermain satu menit pun bersama Chelsea pada musim ini, dan akan bersemangat untuk memberikan dampak bagi Feyenoord sambil menghidupkan kembali karirnya yang sedang menurun.
Van Persie terus memantau perkembangan Sterling
Van Persie telah mengkonfirmasi skuadnya akan berangkat ke kamp pelatihan pada hari ini. Mereka membawa serta Sterling, karena diyakini dia tidak menghadapi kendala untuk mengikuti latihan.
“Itu diperbolehkan di luar negeri. Kami melakukan ini (TC) untuk dia. Tetapi, saya juga ingin fokus pada pengembangan tim kami. Kami dapat melakukan percakapan yang baik, dan melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama,” ujar Van Persie
“Dia akan mulai berlatih lusa. Kita akan lihat setiap minggu, kapan dia siap untuk pertandingan. Itu akan memakan waktu, tetapi tampak logis bagi saya, karena dia belum bermain selama enam bulan.”
Sterling diharapkan sudah bisa bermain melawan Telstar
Laman De Telegraaf melaporkan, Feyenoord berharap dapat menyelesaikan izin kerja Sterling pada pertengahan pekan ini. Hal tersebut akan memungkinkan sang pemain bisa mengikuti latihan secara resmi sebelum pertandingan melawan Telstar, Minggu (22/2) malam waktu setempat.
