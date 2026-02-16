Raheem Sterling Terbentur Izin Kerja, Feyenoord Rela Gelar TC Di Belgia

Van Persie telah mengkonfirmasi skuadnya akan berangkat ke kamp pelatihan pada hari ini. Mereka membawa serta Sterling, karena diyakini dia tidak menghadapi kendala untuk mengikuti latihan.

“Itu diperbolehkan di luar negeri. Kami melakukan ini (TC) untuk dia. Tetapi, saya juga ingin fokus pada pengembangan tim kami. Kami dapat melakukan percakapan yang baik, dan melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama,” ujar Van Persie

“Dia akan mulai berlatih lusa. Kita akan lihat setiap minggu, kapan dia siap untuk pertandingan. Itu akan memakan waktu, tetapi tampak logis bagi saya, karena dia belum bermain selama enam bulan.”