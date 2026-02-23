Getty
Raheem Sterling menanggapi pertanyaan tentang pemanggilan kembali ke timnas Inggris setelah debutnya bersama Feyenoord, setelah menunggu selama sembilan bulan untuk mendapatkan menit bermain yang kompetitif
Sterling setuju untuk pembatalan kontrak Chelsea.
Mantan bintang Liverpool dan Manchester City, Sterling, telah mengumpulkan 82 penampilan untuk Timnas Inggris, mencetak 20 gol internasional. Ia telah tampil gemilang di turnamen internasional besar dan menyadari bahwa turnamen besar lainnya akan segera digelar pada 2026.
Pemenang empat kali gelar Premier League ini, bagaimanapun, telah menghabiskan beberapa bulan terpuruk di Stamford Bridge. Ia berhasil lepas dari mimpi buruk itu setelah menyetujui pemutusan kontrak secara mutual di London Barat. Sebuah awal baru kini dijalani di Belanda.
Sterling tidak mempertimbangkan pemanggilan kembali ke timnas Inggris.
Setelah bergabung dengan mantan striker Arsenal dan Manchester United, Robin van Persie, di Feyenoord, Sterling melakukan debutnya untuk raksasa Belanda tersebut saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 atas Telstar.
Dengan posisi di skuad Piala Dunia Inggris masih terbuka, Sterling mengatakan kepada ESPN saat ditanya apakah dia telah menghubungi Thomas Tuchel: “Saya belum berbicara dengannya. Yang terpenting adalah terus bermain sepak bola.”
Sterling sebelumnya bekerja sama dengan Tuchel di Chelsea. Pelatih asal Jerman itu adalah orang yang menyetujui transfer senilai £47,5 juta ($64 juta) untuk winger energik tersebut pada 2022 dan mengatakan saat itu: “Dia adalah pilihan utama untuk posisi itu. Saya langsung memberikan namanya kepada Todd [Boehly].
“Setiap kali kami bermain melawan dia. Dia sangat sulit dihadapi, sangat sulit! Poin utamanya adalah intensitasnya dan jumlah repetisi intensitas yang dia berikan. Ini benar-benar luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.
“Dia menimbulkan masalah besar saat bermain melawan kami, dan ketika Anda menggali lebih dalam data-nya—bukan hanya statistik keterlibatannya dalam gol—itu luar biasa. Itu persis apa yang kami butuhkan untuk meningkatkan level pemain kami. Itulah mengapa kami begitu yakin dan itulah mengapa dia menjadi prioritas utama bagi kami.”
Ketika Sterling terakhir kali bermain untuk klub dan negaranya
Sterling belum bermain untuk Inggris sejak Piala Dunia 2022, setelah mengalami masa-masa sulit di level klub. Penampilan domestik terakhirnya terjadi pada 25 Mei 2025 saat ia bermain untuk klub pinjaman Arsenal melawan Southampton.
Dia telah menandatangani kontrak jangka pendek dengan Feyenoord hingga akhir musim, setelah menjadi pemain bebas transfer. Dia terpaksa berlatih di Belgia setelah menyelesaikan transfer tersebut, karena izin kerja yang tertunda yang memberikan izin baginya untuk bermain di Belanda.
Sterling kini sudah kembali beraksi dan menambahkan saat kembali ke lapangan setelah putus hubungan dengan 'bomb squad' Chelsea yang terkenal: "Ini adalah pengenalan yang bagus. Perjalanan ke Belgia, menurut saya, sangat baik untuk berintegrasi dengan para pemain, mengenal rekan setim, dan memahami apa yang mereka lakukan, jadi sangat menyenangkan."
Sterling melanjutkan pembicaraannya tentang upaya untuk kembali ke kondisi fisik optimal: “Sudah lama tidak bermain, tapi saya berusaha tetap bugar. Sudah bersama tim ini untuk sementara waktu, jadi ini semua tentang membangun langkah demi langkah dan berusaha mencapai kondisi fisik yang optimal.
“Senang bisa memulai pertandingan pertama dengan kemenangan, menurut saya itu yang paling penting. Dengan target yang kita kejar, jadi debut yang bagus.”
Van Persie mendukung Sterling untuk sukses di Eredivisie.
Manajer Feyenoord, Van Persie, menilai Sterling memiliki "kualitas luar biasa" dan yakin dia akan memberikan dampak positif di lingkungan barunya. Namun, dia juga menyoroti bahwa penyerang berpengalaman ini belum siap untuk bermain penuh 90 menit.
Seiring Sterling perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam tim, dengan waktu bermainnya akan ditingkatkan mulai sekarang, Feyenoord telah mengokohkan posisi kedua mereka di klasemen Eredivisie dan tetap berada di jalur untuk memastikan kualifikasi Liga Champions.
