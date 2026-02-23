Raheem Sterling menanggapi pertanyaan tentang pemanggilan kembali ke timnas Inggris setelah debutnya bersama Feyenoord, setelah menunggu selama sembilan bulan untuk mendapatkan menit bermain yang kompetitif

Setelah bergabung dengan mantan striker Arsenal dan Manchester United, Robin van Persie, di Feyenoord, Sterling melakukan debutnya untuk raksasa Belanda tersebut saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 atas Telstar.

Dengan posisi di skuad Piala Dunia Inggris masih terbuka, Sterling mengatakan kepada ESPN saat ditanya apakah dia telah menghubungi Thomas Tuchel: “Saya belum berbicara dengannya. Yang terpenting adalah terus bermain sepak bola.”

Sterling sebelumnya bekerja sama dengan Tuchel di Chelsea. Pelatih asal Jerman itu adalah orang yang menyetujui transfer senilai £47,5 juta ($64 juta) untuk winger energik tersebut pada 2022 dan mengatakan saat itu: “Dia adalah pilihan utama untuk posisi itu. Saya langsung memberikan namanya kepada Todd [Boehly].

“Setiap kali kami bermain melawan dia. Dia sangat sulit dihadapi, sangat sulit! Poin utamanya adalah intensitasnya dan jumlah repetisi intensitas yang dia berikan. Ini benar-benar luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.

“Dia menimbulkan masalah besar saat bermain melawan kami, dan ketika Anda menggali lebih dalam data-nya—bukan hanya statistik keterlibatannya dalam gol—itu luar biasa. Itu persis apa yang kami butuhkan untuk meningkatkan level pemain kami. Itulah mengapa kami begitu yakin dan itulah mengapa dia menjadi prioritas utama bagi kami.”