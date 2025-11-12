Getty Images Sport
Raheem Sterling Jadi Korban Perampokan Kedua Dalam Serangan Mengerikan Saat Di Rumah Bersama Anak-Anak
Rumah Sterling Menjadi Sasaran Perampok
Pria bertopeng diyakini mencoba masuk ke rumah Sterling, yang terletak di sebuah komplek di lahan Crown Estate di Berkshire, sebelah barat London, sekitar pukul 18:30 Sabtu malam lalu. Kejadian itu terjadi sesaat sebelum Chelsea dijadwalkan menghadapi Wolves di Liga Primer. Namun, Sterling tidak masuk dalam skuad The Blues musim ini sehingga ia berada di rumah saat kejadian, bersama pasangan jangka panjangnya dan tiga anak mereka. Ia juga memiliki anak keempat dari hubungan sebelumnya.
Selain upaya para penjahat untuk membobol, detail lain belum diungkapkan dan Sterling berharap privasi ia dan keluarganya dihormati.
Rumahnya yang lain di Surrey, dekat tempat latihan Chelsea, sebelumnya dibobol pada akhir 2022, saat Piala Dunia. Kejadian itu mendorong sang winger segera meninggalkan kamp Inggris di Qatar untuk pulang, sebelum kembali ke turnamen menjelang kekalahan perempat-final melawan Prancis.
- Getty
Sterling & Keluarga Aman
Dilaporkan oleh Daily Telegraph, juru bicara yang mewakili Sterling mengatakan kepada surat kabar itu: "Kami dapat mengonfirmasi bahwa Raheem Sterling adalah korban pembobolan rumah akhir pekan ini. Kami juga dapat mengonfirmasi bahwa ia dan anak-anaknya ada di rumah pada saat itu. Meski ini pelanggaran berat terhadap privasi dan keamanan, kami bersyukur dapat mengonfirmasi bahwa ia dan orang-orang yang dicintainya semua selamat. Kami meminta agar privasi Raheem dan orang-orang terkasihnya dihormati di masa sulit ini."
Polisi Thames Valley juga mengonfirmasi bahwa "investigasi menyeluruh" sedang berlangsung, dan meminta informasi atau saksi mengenai perilaku mencurigakan apa pun yang mungkin relevan.
Perampokan Pesepakbola Sering Terjadi
Sterling bukan satu-satunya pesepakbola Liga Primer yang menjadi sasaran pencuri nekat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika rumahnya di Surrey dibobol pada akhir 2022, rekan setimnya di Chelsea, Marc Cucurella, dan bek Reading saat itu, Scott Dann, juga menjadi korban dari perampok yang sama. Pria yang bertanggung jawab berhasil mencuri barang-barang senilai £1,1 juta, tetapi akhirnya dipenjara pada 2024 selama 12 tahun 10 bulan atas konspirasi perampokan, kepemilikan kokain dengan maksud mengedarkan, dan kepemilikan ganja. Pada kejadian itu, Sterling sendiri kehilangan 10 jam tangan Rolex.
Para pemain di barat laut Inggris yang berbasis di 'Segitiga Emas' Cheshire, kumpulan kota-kota makmur di selatan Manchester, juga rutin menjadi sasaran selama bertahun-tahun. Dengan Jack Grealish di antara mereka yang menjadi target, dilaporkan awal bulan ini bahwa para pemain telah beralih menggunakan mantan petarung MMA sebagai pengawal dan keamanan untuk melindungi rumah mereka dengan lebih baik.
- Getty Images Sport
Masa Depan Sepakbola Sterling Masih Belum Pasti
Sterling seolah tidak ada di lapangan sepakbola pada musim 2025/26. Dianggap surplus oleh Enzo Maresca di Stamford Bridge, mantan pemain sayap Inggris itu menghabiskan musim lalu dengan kesulitan mendapatkan menit bermain yang berarti selama masa pinjaman di Arsenal dan tidak dapat mengamankan kepindahan permanen dari Chelsea selama jendela transfer musim panas lalu.
Sterling, yang memiliki kontrak dengan The Blues hingga 2027 dan menelan biaya £50 juta saat direkrut dari Manchester City, sebenarnya belum pernah bermain untuk Chelsea sejak Mei 2024. Dia akan segera berusia 31 tahun, yang jauh dari kata tua untuk pesepakbola saat ini, tetapi sulit membayangkan bagaimana dan di mana kariernya akan kembali ke jalurnya setelah lama tidak aktif.
Sterling merugikan Chelsea dalam jumlah besar karena tidak bermain, dengan gaji dilaporkan £325.000 per minggu. Pada awal musim ini, sisa kontraknya diperkirakan bernilai sekitar £30 juta. Preferensinya dikabarkan adalah tetap tinggal di sekitar London, daripada pindah jauh, karena putranya berada di akademi Arsenal dan keengganannya mengganggu keluarga.
Iklan