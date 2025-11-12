Raheem Sterling Jadi Korban Perampokan Kedua Dalam Serangan Mengerikan Saat Di Rumah Bersama Anak-Anak

Pria bertopeng diyakini mencoba masuk ke rumah Sterling, yang terletak di sebuah komplek di lahan Crown Estate di Berkshire, sebelah barat London, sekitar pukul 18:30 Sabtu malam lalu. Kejadian itu terjadi sesaat sebelum Chelsea dijadwalkan menghadapi Wolves di Liga Primer. Namun, Sterling tidak masuk dalam skuad The Blues musim ini sehingga ia berada di rumah saat kejadian, bersama pasangan jangka panjangnya dan tiga anak mereka. Ia juga memiliki anak keempat dari hubungan sebelumnya.

Selain upaya para penjahat untuk membobol, detail lain belum diungkapkan dan Sterling berharap privasi ia dan keluarganya dihormati.

Rumahnya yang lain di Surrey, dekat tempat latihan Chelsea, sebelumnya dibobol pada akhir 2022, saat Piala Dunia. Kejadian itu mendorong sang winger segera meninggalkan kamp Inggris di Qatar untuk pulang, sebelum kembali ke turnamen menjelang kekalahan perempat-final melawan Prancis.