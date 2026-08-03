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Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

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Rahasianya di 10 Menit: Bernabeu Mengubah Hidup Diomande

FEATURES
Real Madrid vs Leganes
Real Madrid
Leganes
LaLiga
Y. Diomande
RB Leipzig
Spanyol
Côte d’Ivoire

Bintang Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, semakin dekat untuk berlabuh ke Real Madrid, dan klub ibu kota itu kini hanya menyisakan sejumlah prosedur administratif serta teknis untuk merampungkan kesepakatan.

Yan Diomande mencuri perhatian di Piala Dunia 2026, dan ia dinilai sebagai salah satu talenta muda yang tengah menanjak pesat di Benua Biru.

Diomande tiba di Benua Eropa melalui Leganes, dan laga perdananya berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu. Hanya dalam 10 menit, ia nyaris mencetak gol, mencatatkan kecepatan 33 kilometer per jam, bahkan hampir mendapatkan hadiah penalti. 

Surat kabar AS mengulas kisah awal mula Diomande di Stadion Bernabeu, yang boleh jadi dalam waktu dekat menjadi markas resminya.

Bernabeu merupakan stadion Spanyol pertama yang diinjak kakinya pada 29 Maret 2025, dan sejak penampilan perdananya ia menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki sesuatu yang berbeda. 

Namun saat itu, tak banyak yang menyangka bahwa kebangkitan Diomande akan secepat ini, hingga hanya dalam waktu satu tahun ia menjelma menjadi pemain dengan nilai pasar 90 juta euro menurut situs "Transfermarkt", dengan potensi nilai transfer yang berkisar antara 100 hingga 120 juta euro.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-LEGANESAFP

    Awal yang mencolok dan tak terduga

    Bukan bagian dari rencana bahwa Diomande masuk dalam skuad Leganes untuk menghadapi Real Madrid, dalam sebuah pertandingan yang dijalani tim dengan masih menyimpan harapan untuk bertahan di Liga.

    Gelandang asal Kamerun, Ivan Neyou, yang saat itu bermain untuk Leganes, mengalami sejumlah keluhan, dan keikutsertaannya masih diragukan hingga detik-detik terakhir.

    Karena itulah pelatih Borja Jimenez memanggil skuad berisi 24 pemain untuk mengantisipasi absennya Neyou, dan Diomande adalah pemain terakhir yang bergabung ke dalam skuad, tetapi ia bukanlah pemain yang diputuskan dicoret setelah Neyou lolos dari tes terakhir.

    Justru pilihan jatuh pada kiper ketiga, Abajas, untuk keluar dari skuad, karena Borja lebih memilih mengorbankan seorang penjaga gawang tambahan demi mempertahankan penyerang muda asal Pantai Gading itu di sisinya di bangku cadangan.

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  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Tak Memulai Laga, tapi Mengubah Segalanya

    Diomande tidak tampil sebagai starter, dan Leganes pada awalnya tidak membutuhkannya, karena tim unggul dengan skor 2-1 sebelum akhir babak pertama.

    Namun Real Madrid kembali dengan gaya khasnya pada musim itu, yang membuat mereka membutuhkan banyak remontada, lebih banyak dari biasanya, dan berhasil membalikkan skor menjadi 3-2.

    Pada menit-menit terakhir, Leganes mendesak mencari gol penyeimbang, sehingga Borja Jimenez memutuskan untuk menurunkan pemain tak dikenal itu, yang tidak seorang pun mengenalnya, bahkan para jurnalis sekalipun.

    Ia baru menghabiskan satu setengah pekan berlatih bersama tim utama, setelah periode singkat bersama tim junior dan tim cadangan.

    Mantan penanggung jawab akademi Leganes, Jorge Broto, mengenang keterkejutan semua orang atas bakatnya sejak hari-hari pertamanya, karena para pemain muda bertanya kepadanya dengan takjub, "Dari mana kalian mendatangkan pemain ini?" Hal itu terjadi setelah penampilan yang ditunjukkan Diomande dalam latihan tim junior dan cadangan pada awal tahun 2025.

  • Kesepakatan yang Menyimpan Kisah Tersembunyi

    Beberapa bulan sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Diomande bergabung dengan Leganes dalam sebuah kesepakatan rumit yang melibatkan beberapa pihak.

    Kesepakatan tersebut terkait dengan utang yang harus dibayar oleh perusahaan Rainbow, mitra sebelumnya dari pemilik lama klub (Blue Crow), di mana sebagian dari utang ini dilunasi melalui pengalihan hak atas Diomande.

    Sisi cerita ini tetap jauh dari sorotan, sebelum perusahaan Rainbow baru-baru ini mengumumkan pengambilan langkah-langkah hukum untuk menuntut hak komersial mereka terkait pengembangan pemain tersebut.

    Sebelum kepindahannya ke Leganes, Diomande menjalani masa percobaan di klub-klub seperti Chelsea, Liverpool, dan Newcastle, tetapi tuntutan finansial yang tinggi dari perusahaan Rainbow menghalangi kepindahannya ke Inggris.

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  • Real Madrid CF v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Cedera menunda debutnya

    Ketika tiba di Leganes, keberuntungan tidak berpihak kepadanya, karena ia mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa bermain hingga bulan Februari.

    Setelah kembali, ia menanjak dengan kecepatan luar biasa melewati berbagai kategori, hingga meyakinkan Borja Jimenez selama latihan tim utama bahwa ia layak bertahan bersama para senior.

    Sang pelatih, bersama direktur olahraga Chema Indias, dengan gigih membela keberlanjutannya di tim utama, meskipun para pejabat kategori usia lebih memilih agar ia terus berpindah antara tim divisi tiga dan tim utama.

  • Sepuluh menit bak badai

    Di Stadion Santiago Bernabeu, para petinggi Blue Crow Group, pemilik lama Leganes, mengikuti pertandingan dengan cara pandang yang berbeda, sebab mereka menyadari bahwa mereka memiliki seorang talenta yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi mereka.

    Begitu Diomande memulai proses pemanasan, seluruh perhatian mereka pun tertuju sepenuhnya kepadanya, ponsel mereka berhenti memantau jalannya pertandingan, dan mereka hanya fokus pada pemain muda tersebut.

    Ia masuk ke lapangan pada menit ke-86, dan dalam waktu sekitar 10 menit saja, termasuk masa tambahan waktu, ia nyaris menciptakan momen bersejarah.

    Meski hanya menyentuh bola sebanyak 9 kali, ia mencapai kecepatan maksimum hingga 33,2 kilometer per jam.

    Selama menit-menit singkat tersebut, ia mencoba melakukan 3 aksi dribel dan berhasil dalam satu di antaranya, menyelesaikan 80% umpannya (4 umpan akurat dari total 5), nyaris mencetak gol, menciptakan peluang berbahaya terakhir bagi Leganes, dan hampir mendapatkan tendangan penalti.

  • Awal yang membentuk masa depannya

    Semua itu terjadi hanya dalam 10 menit, tetapi cukup untuk mengungkap garis besar kisah Diomande.

    Setelah Leganes terdegradasi, klub menjual pemain asal Pantai Gading itu ke Leipzig dengan nilai klausul pelepasan sebesar 20 juta euro, disertai kesepakatan untuk mencicil nilai transfer dan Leganes tetap mempertahankan 10% dari keuntungan kapital dalam setiap penjualan di masa mendatang.

    Karena itulah, klub Spanyol tersebut menantikan kepindahan sang pemain ke Real Madrid dengan nilai sekitar 135 juta euro, sebab hal itu akan memberi mereka sekitar 10 juta euro, kecuali jika persentase keuntungan tersebut dibatasi oleh plafon finansial tertentu.

    Dengan demikian, Diomande bisa jadi akan kembali ke stadion tempat kisahnya dengan sepak bola Eropa di level tertinggi bermula. Inilah sepak bola dengan segala ironinya yang berputar dalam lingkaran penuh.