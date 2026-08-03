Rahasianya di 10 Menit: Bernabeu Mengubah Hidup Diomande

Bintang Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, semakin dekat untuk berlabuh ke Real Madrid, dan klub ibu kota itu kini hanya menyisakan sejumlah prosedur administratif serta teknis untuk merampungkan kesepakatan.

Yan Diomande mencuri perhatian di Piala Dunia 2026, dan ia dinilai sebagai salah satu talenta muda yang tengah menanjak pesat di Benua Biru.

Diomande tiba di Benua Eropa melalui Leganes, dan laga perdananya berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu. Hanya dalam 10 menit, ia nyaris mencetak gol, mencatatkan kecepatan 33 kilometer per jam, bahkan hampir mendapatkan hadiah penalti.

Surat kabar AS mengulas kisah awal mula Diomande di Stadion Bernabeu, yang boleh jadi dalam waktu dekat menjadi markas resminya.

Bernabeu merupakan stadion Spanyol pertama yang diinjak kakinya pada 29 Maret 2025, dan sejak penampilan perdananya ia menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki sesuatu yang berbeda.

Namun saat itu, tak banyak yang menyangka bahwa kebangkitan Diomande akan secepat ini, hingga hanya dalam waktu satu tahun ia menjelma menjadi pemain dengan nilai pasar 90 juta euro menurut situs "Transfermarkt", dengan potensi nilai transfer yang berkisar antara 100 hingga 120 juta euro.