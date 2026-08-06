Bintang Brasil Raphinha memasuki musim baru bersama klubnya, Barcelona, di bawah tekanan yang begitu besar untuk mempertahankan tempatnya di skuad utama tim Catalan tersebut.

Raphinha yang tampil luar biasa dua tahun lalu, ketika mencetak 34 gol dan menyumbang 26 assist, tidak memiliki pesaing sejati.

Namun Raphinha pada musim lalu, yang terganggu oleh cedera dan penampilannya relatif menurun setelah hanya mampu mencetak 21 gol dan menyumbang 8 assist, mungkin akan mendapati posisi utamanya terancam.

Surat kabar Sport menyebutkan dalam laporannya bahwa Raphinha kini berada di bawah tekanan yang begitu besar setelah Barcelona merekrut Anthony Gordon dan Jhon Bisiwo, di samping kemungkinan turut dimainkannya Karim Adeyemi juga di sisi kiri.

Tidak diragukan lagi bahwa transfer-transfer Barcelona akan turut menciptakan persaingan sengit bagi bintang Brasil Raphinha di dalam tim Catalan itu.

Marcus Rashford telah pergi setelah pada akhirnya tidak menjadi pesaing yang nyata bagi Raphinha meskipun angka-angka bagusnya dengan mencetak 14 gol dan menyumbang 14 assist, sementara bergabung pula sejumlah pemain yang menonjol dengan pressing tinggi, kecepatan, dan kemampuan mencetak gol, terutama Gordon, yang akan memaksa bintang Brasil itu untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya jika ingin mempertahankan tempatnya di skuad utama.