Rahasia orang Spanyol... Mbappé terjebak

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, mencatatkan penampilan luar biasa di Piala Dunia kali ini dalam segala hal; ia mencetak 8 gol, sehingga total golnya menjadi 20 gol dalam 3 edisi Piala Dunia.

Ia juga menjadi pemain Prancis dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia, yakni 21 pertandingan, melampaui kiper Hugo Lloris yang tampil dalam 20 pertandingan.

Namun, kapten Prancis ini gagal menjadi penentu dalam pertandingan melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia, sehingga tim Les Bleus kalah dengan skor 2-0.

"Surat Kabar Sport" dalam laporannya mengulas bagaimana Kylian Mbappé terjebak dalam perangkap tim Spanyol.

Berkat pengawalan ketat dari duo bek tengah dan dukungan terus-menerus dari kedua bek sayap serta Rodri, timnas Spanyol berhasil mengendalikan Mbappé.

Kadang-kadang, Mbappé berpindah ke sisi kiri untuk menghadapi Pedro Porro, namun bek sayap Spanyol itu mendapat dukungan dari Lamine Yamal dan para gelandang yang berhasil menutup ruang gerak dengan baik.