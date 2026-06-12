Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rahasia di baliknya... Sepatu merah muda mendominasi Piala Dunia

FEATURES
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
South Korea vs Czechia
South Korea
Czechia

Dari hitam hingga merah muda... Perkembangan sepatu sepak bola di Piala Dunia

Dulu, sepatu sepak bola hanya tersedia dalam satu warna, yaitu hitam, tetapi hal itu tidak lagi berlaku dalam 25 tahun terakhir.

Semua warna pelangi muncul di lapangan, seiring upaya merek-merek besar untuk menonjol dari pesaingnya.

Namun, di Piala Dunia 2026, tampaknya keadaan kembali ke titik yang hampir seragam, di mana para pemain kembali mengenakan warna yang hampir sama, tetapi kali ini warnanya adalah merah muda.

Jaringan BBC dalam laporannya mengulas alasan mengapa banyak pemain mengenakan sepatu berwarna pink di Piala Dunia 2026.

Alasan utamanya adalah karena merek-merek global besar seperti Nike, Adidas, dan Puma telah memproduksi desain sepatu yang serupa dengan warna yang mirip untuk turnamen besar ini.

Hal ini terlihat jelas selama pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Mexico City, ketika sebagian besar pemain di lapangan tampak mengenakan sepatu berwarna pink cerah.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bagaimana perusahaan-perusahaan tahu bahwa warna merah muda akan menjadi tren pada tahun 2026?

    Dulu, merek-merek ternama seperti Nike, Adidas, dan Puma cenderung memilih desain yang sederhana dalam warna hitam dan putih. 

    Namun, musim panas ini, koleksi baru lebih mengandalkan warna-warna berani dan cerah untuk menarik perhatian.

    Pada tahun 2024, perusahaan analisis tren konsumen WGSN memperkirakan bahwa warna fuchsia (ungu) akan menjadi salah satu warna yang menonjol pada musim panas 2026.

    Mereka mendeskripsikan warna tersebut sebagai "penuh kehidupan dengan nuansa dinamis dan digital", serta memiliki "nuansa cerah yang berada di antara merah muda dan ungu".

    Tidak dapat dipastikan apakah prediksi ini secara langsung memengaruhi para desainer Nike, Adidas, dan Puma.

    • Iklan
  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sebagian besar sepatu kini berwarna merah muda... Kebetulan atau disengaja?

    Ketika perusahaan mulai merancang sepatu baru—suatu proses yang bisa dimulai hingga dua tahun sebelum peluncuran produk—mereka sering kali melibatkan pakar tren untuk mengetahui warna dan pola apa yang akan populer saat produk tersebut masuk ke pasar.

    Namun, ada faktor lain yang membuat warna pink sukses di dunia sepak bola.

    Alasan utama penggunaan warna pink adalah kontrasnya dengan warna hijau lapangan, sehingga menonjol baik saat menonton pertandingan di televisi, di dalam stadion, atau bahkan saat menelusuri di ponsel.

    Hal ini juga terlihat jelas dalam cuplikan gerakan lambat atau di bawah lampu stadion, karena warna ini sangat mencolok.

    Namun, ironisnya, penggunaan warna yang sama oleh sebagian besar perusahaan dapat menyulitkan desain untuk membedakan satu sama lain.