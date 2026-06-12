Rahasia di baliknya... Sepatu merah muda mendominasi Piala Dunia

Dulu, sepatu sepak bola hanya tersedia dalam satu warna, yaitu hitam, tetapi hal itu tidak lagi berlaku dalam 25 tahun terakhir.

Semua warna pelangi muncul di lapangan, seiring upaya merek-merek besar untuk menonjol dari pesaingnya.

Namun, di Piala Dunia 2026, tampaknya keadaan kembali ke titik yang hampir seragam, di mana para pemain kembali mengenakan warna yang hampir sama, tetapi kali ini warnanya adalah merah muda.

Jaringan BBC dalam laporannya mengulas alasan mengapa banyak pemain mengenakan sepatu berwarna pink di Piala Dunia 2026.

Alasan utamanya adalah karena merek-merek global besar seperti Nike, Adidas, dan Puma telah memproduksi desain sepatu yang serupa dengan warna yang mirip untuk turnamen besar ini.

Hal ini terlihat jelas selama pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Mexico City, ketika sebagian besar pemain di lapangan tampak mengenakan sepatu berwarna pink cerah.