Ragnar Oratmangoen Rasakan Kemenangan Pertama Musim 2025/26

FCV Dender akhirnya bisa merasakan kegembiraan meraih kemenangan pada musim ini setelah mengalahkan sepuluh pemain Royal Olympic Club Charleroi (ROCC) melalui perpanjangan waktu dengan skor 4-2 di Croky Cup (Piala Belgia), Rabu (29/10) dini hari WIB, di Dender Football Complex.

Ragnar Oratmangoen tampil sebagai starter di pertandingan ini, namun ditarik keluar di babak kedua. Bagi Oratmanngoen, ini merupakan starting XI pertamanya sejak terakhir kali dia rasakan pada 25 Agustus ketika Dender dikalahkan Leuven di Pro League Belgia.

Dender mendapat peluang emas untuk membuka keunggulan di menit kesembilan, tetapi Roman Kvet gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti. Kegagalan itu memberikan pengaruh, karena mereka tertinggal dua gol dari Victor Corneillie di menit ke-22 dan Niklo Dailly (44).

Meski tidak memperlihatkan performa meyakinkan, Dender kemudian meperkecil ketertinggalan lewat Bruny Nsimba pada menit ke-56. Dender di atas angin setelah Luca Ferrara diganjar kartu kuning kedua di menit ke-68. Mereka akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-90 lewat Jordan Attah Kadiri yang memaksa laga dilanjutkan dengan perpanjangan waktu.

Pada perpanjangan waktu, Dender berhasil mencetak dua gol melalui Desmond Acquah pada menit ke-96, Kadiri mengunci kemenangan Dender lewat brace Kadiri lima menit kkemudian.