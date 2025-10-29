FCV Dender
Ragnar Oratmangoen Rasakan Kemenangan Pertama Musim 2025/26
Dender petik kemenangan pertama musim ini
FCV Dender akhirnya bisa merasakan kegembiraan meraih kemenangan pada musim ini setelah mengalahkan sepuluh pemain Royal Olympic Club Charleroi (ROCC) melalui perpanjangan waktu dengan skor 4-2 di Croky Cup (Piala Belgia), Rabu (29/10) dini hari WIB, di Dender Football Complex.
Ragnar Oratmangoen tampil sebagai starter di pertandingan ini, namun ditarik keluar di babak kedua. Bagi Oratmanngoen, ini merupakan starting XI pertamanya sejak terakhir kali dia rasakan pada 25 Agustus ketika Dender dikalahkan Leuven di Pro League Belgia.
Dender mendapat peluang emas untuk membuka keunggulan di menit kesembilan, tetapi Roman Kvet gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti. Kegagalan itu memberikan pengaruh, karena mereka tertinggal dua gol dari Victor Corneillie di menit ke-22 dan Niklo Dailly (44).
Meski tidak memperlihatkan performa meyakinkan, Dender kemudian meperkecil ketertinggalan lewat Bruny Nsimba pada menit ke-56. Dender di atas angin setelah Luca Ferrara diganjar kartu kuning kedua di menit ke-68. Mereka akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-90 lewat Jordan Attah Kadiri yang memaksa laga dilanjutkan dengan perpanjangan waktu.
Pada perpanjangan waktu, Dender berhasil mencetak dua gol melalui Desmond Acquah pada menit ke-96, Kadiri mengunci kemenangan Dender lewat brace Kadiri lima menit kkemudian.
Klub Pro League memulai pertandingan pertama piala
Babak ketujuh menjadi pertandingan pertama seluruh klub Jupiler Pro League. Mereka diadu dengan 16 tim pemenang dari babak sebelumnya. KE-16 tim Jupiler Pro League tidak saling berhadapan di babak ini. Sementara bagi Dender, itu menjadi kemenangan pertama yang mereka raih pada musim 2025/26, mengingat di 12 laga Jupiler Pro League Dender hanya bisa meraih empat imbang dan delapan kekalahan.
Menantang tim papan atas di liga
Oratmangoen dan Dender akan menjadikan kemenangan itu sebagai obat meningkatkan kepercayaan diri mereka saat tampil di Jupiler Pro League pada akhir pekan ini. Hanya saja, momen kebangkitan tersebut bisa menjadi jalan terjal, karena mereka harus melawat ke kandang peringkat dua klasemen sementara, Club Brugge, di Stadion Jan Breydel, Minggu (2/11) dini hari WIB.
Susunan pemain
Dender: Dietsch; Berte, De Fougerolles, Ferraro, Fredrick, Goncalves, Hrncar, Kvet, Oratmangoen, Rodes, Toshevski.
ROCC: Herrerin; Cachbach, Corneillie, Dailly, Ferrara, Kima Beyissa, Kis, Lake, Medfai, Sarkic, Spago.
