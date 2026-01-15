FCV Dender
Ragnar Oratmangoen Belum Pulih, FCV Dender Kandas Di Piala Belgia
Union menjadi lawan sulit bagi Dender
Harapan FCV Dender untuk mendapatkan trofi pada musim 2025/26 kandas setelah mereka tersingkir di perempat-final Piala Belgia usai dikalahkan Union SG 2-0 di kompleks sepakbola Dender, Kamis (15/1) dini hari WIB.
Dender, yang tidak diperkuat striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen, sebetulnya memulai laga dengan baik. Tetapi Union SG yang sedang dalam performa bagus pada musim ini, sehingga memuncaki klasemen Pro League, masih terlalu tangguh.
Striker asal Kanada Promise David membuka skor setelah laga berjalan 20 menit. Kamiel Van de Perre menggandakannya lima menit sebelum babak pertama berakhir. Union SG kemudian menurunkan tempo di paruh kedua, tetapi Dender tidak mampu memaksimalkan situasi tersebut.
Penjelasan terkait perkembangan Oratmangoen
Satu hari menjelang pertandingan, pelatih Hayk Milkon memberikan penjelasan terkait kondisi terkini para pemain, termasuk perkembangan Oratmangoen yang telah absen sejak 29 November akibat cedera.
“Mengenai cedera, Moise Sahi Dion dapat berlatih bersama tim selama kamp pelatihan [di Spanyol], tetapi dia belum dalam kondisi siap bermain. Ragnar Oratmangoen melanjutkan latihan lari, dan kiper Michael Verrips sedang menjalani rehabilitasi dengan fisioterapis setelah operasi bahunya. Jordan Kadiri kembali berlatih setelah sakit, tetapi untuk masuk ke tim masih terlalu dini,” jelas Milkon.
Dender kini berjuang menghindari degradasi
Selepas tersingkir di ajang Piala, Dender kini berkonsentrasi penuh untuk menyelamatkan diri dari ancaman degradasi, mengingat musim reguler hanya menyisakan sepuluh laga. Dender, yang berada di dasar klasemen, akan menerima kehadiran Antwerp di kompleks sepakbola Dender, Minggu (18/1) malam WIB.
Susunan pemain
Dender: Gallon; Goncalves, Toshevski, Mbamba, Rodes, Hrncar, Viltard, Jahan Bakhsh, De Fougerolles, Moutha-Sebtaoui, Berte.
Union: Scherpen; Barry, Mac Allister, Burgess, Guilherme, Khalaili, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, Promise David, Raul.
