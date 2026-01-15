Ragnar Oratmangoen Belum Pulih, FCV Dender Kandas Di Piala Belgia

Harapan FCV Dender untuk mendapatkan trofi pada musim 2025/26 kandas setelah mereka tersingkir di perempat-final Piala Belgia usai dikalahkan Union SG 2-0 di kompleks sepakbola Dender, Kamis (15/1) dini hari WIB.

Dender, yang tidak diperkuat striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen, sebetulnya memulai laga dengan baik. Tetapi Union SG yang sedang dalam performa bagus pada musim ini, sehingga memuncaki klasemen Pro League, masih terlalu tangguh.

Striker asal Kanada Promise David membuka skor setelah laga berjalan 20 menit. Kamiel Van de Perre menggandakannya lima menit sebelum babak pertama berakhir. Union SG kemudian menurunkan tempo di paruh kedua, tetapi Dender tidak mampu memaksimalkan situasi tersebut.