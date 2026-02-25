Getty Images
Rafael Leao mengungkapkan dampak yang menghancurkan dari kematian Diogo Jota di ruang ganti tim Portugal
Jiwa Portugal terguncang
Leao, yang memiliki hubungan dekat dengan mantan bintang Liverpool, memberikan gambaran yang mengharukan tentang karakter pria di balik gol-golnya. Di luar prestasinya di lapangan, Jota diingat oleh rekan-rekannya sebagai sosok yang dermawan dan mendukung, yang selalu siap mendengarkan atau memberikan bantuan. Kehadirannya yang hilang telah meninggalkan celah yang signifikan dalam dinamika tim, baik sebagai atlet kelas dunia maupun sebagai teman yang dicintai, yang kehadirannya selalu menjadi sumber positif selama kamp internasional.
Apa yang dikatakan Rafael Leao?
Dalam wawancara emosional dengan CBS, Leao mengenang momen-momen pribadi yang membentuk kepribadian Jota. Ia mengatakan: “Semua orang peduli padanya. Meskipun terkadang dia berada di sudutnya sendiri berbicara dengan istrinya atau anak-anaknya. Tapi dia adalah rekan tim yang baik dan selalu ingin membantu semua orang, bahkan kadang-kadang saya. Terkadang saya meminta beberapa hal padanya, dan dia juga meminta tiket untuk keluarganya. Untuk datang ke AC Milan menonton beberapa pertandingan.”
Kedalaman perasaan untuk Jota terlihat jelas selama pemakamannya pada bulan Juli, yang dihadiri oleh sejumlah besar tokoh sepak bola yang datang untuk menghormatinya. Rekan setim Portugal Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva, dan Ruben Neves hadir, bersama dengan mantan rekan setim Liverpool Fabinho. Kehadiran Presiden Porto Andre Villas-Boas dan Manajer Tim Nasional Roberto Martinez menunjukkan dampak yang Jota miliki di setiap level sepak bola Portugal.
Menggunakan tragedi sebagai inspirasi untuk Piala Dunia
Dengan Piala Dunia di Amerika Utara yang semakin dekat, tim Portugal bertekad untuk mengubah kesedihan mereka menjadi motivasi di lapangan. Portugal belum pernah memenangkan trofi tertinggi dalam sepak bola internasional, setelah tersingkir di perempat final di Qatar oleh Maroko. Kini, mereka melihat turnamen mendatang sebagai kesempatan untuk meraih trofi demi mengenang Jota, memastikan warisannya dikukuhkan dengan kehormatan tertinggi dalam olahraga ini.
Ketika ditanya apakah tragedi tersebut akan menjadi inspirasi bagi Selecao, Leao dengan jelas menyatakan bahwa Jota selalu ada dalam pikiran mereka saat pertandingan. Ia menjelaskan: “Setiap pertandingan kami memikirkan dia. Selalu setelah pertandingan, dia ada di sana merayakan dan jika dia bisa mencetak gol. Dan setiap pertandingan kami memikirkan dia.”
Forever 20: dari San Siro hingga Anfield
Leao telah menemukan cara pribadinya sendiri untuk menghormati teman yang telah tiada. Selama pertandingan pramusim antara AC Milan dan Liverpool, winger tersebut membuka skor dan langsung menampilkan penghormatan yang menyentuh. Alih-alih perayaan energiknya yang biasa, Leao dengan khidmat membentuk angka 20 dengan jarinya—sebagai penghormatan langsung kepada nomor jersey ikonik Jota. Itu adalah momen penghormatan yang tenang yang menyentuh hati para penggemar kedua klub dan menyoroti persaudaraan yang ada di antara para pemain.
Di Anfield, penghormatan kepada Jota telah menjadi bagian permanen dari identitas klub. Liverpool mengambil langkah historis dengan pensiunkan nomor punggung 20—langkah pertama kali dalam sejarah klub—dan para pemain kini mengenakan emblem “Forever 20” pada seragam pertandingan mereka. Saat Portugal memasuki era baru, jelas bahwa meskipun Diogo Jota tidak lagi berada di lapangan, semangatnya terus membimbing mereka yang ditinggalkannya saat mereka mengejar mimpi Piala Dunia mereka.
