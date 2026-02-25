Rafael Leao mengungkapkan dampak yang menghancurkan dari kematian Diogo Jota di ruang ganti tim Portugal

Dalam wawancara emosional dengan CBS, Leao mengenang momen-momen pribadi yang membentuk kepribadian Jota. Ia mengatakan: “Semua orang peduli padanya. Meskipun terkadang dia berada di sudutnya sendiri berbicara dengan istrinya atau anak-anaknya. Tapi dia adalah rekan tim yang baik dan selalu ingin membantu semua orang, bahkan kadang-kadang saya. Terkadang saya meminta beberapa hal padanya, dan dia juga meminta tiket untuk keluarganya. Untuk datang ke AC Milan menonton beberapa pertandingan.”

Kedalaman perasaan untuk Jota terlihat jelas selama pemakamannya pada bulan Juli, yang dihadiri oleh sejumlah besar tokoh sepak bola yang datang untuk menghormatinya. Rekan setim Portugal Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva, dan Ruben Neves hadir, bersama dengan mantan rekan setim Liverpool Fabinho. Kehadiran Presiden Porto Andre Villas-Boas dan Manajer Tim Nasional Roberto Martinez menunjukkan dampak yang Jota miliki di setiap level sepak bola Portugal.