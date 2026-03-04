Rafael Leao akan mengambil keputusan terkait kontraknya dengan AC Milan dalam beberapa minggu ke depan, karena klausul pelepasan yang besar menjadi hambatan utama

Menurut Calciomercato, AC Milan bergerak dengan tujuan yang jelas untuk memastikan masa depan jangka panjang winger andalan mereka. Mengikuti tren perpanjangan kontrak pemain kunci seperti Mike Maignan, Rossoneri bertekad untuk mempertahankan bintang Portugal tersebut sebagai wajah utama era baru klub di bawah arahan Massimiliano Allegri. Pembicaraan telah berlangsung sejak akhir Januari, dipimpin oleh direktur olahraga Igli Tare, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang jauh melampaui masa berlaku kontraknya saat ini yang berakhir pada 2028.

Kedua belah pihak memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan perjalanan bersama di Lombardy. Leao baru-baru ini mengingatkan para pendukung San Siro akan ketajamannya dengan gol penentu kedua melawan Cremonese. Suasana seputar pembicaraan saat ini jauh lebih santai dan akrab dibandingkan saga panjang dan rumit secara hukum pada 2023 yang melibatkan Sporting CP. Langkah demi langkah, dialog ini beralih ke negosiasi formal dengan ketenangan mutlak dan tanpa terburu-buru.