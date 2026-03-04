Getty Images Sport
Rafael Leao akan mengambil keputusan terkait kontraknya dengan AC Milan dalam beberapa minggu ke depan, karena klausul pelepasan yang besar menjadi hambatan utama
Pembicaraan kontrak baru sedang berlangsung.
Menurut Calciomercato, AC Milan bergerak dengan tujuan yang jelas untuk memastikan masa depan jangka panjang winger andalan mereka. Mengikuti tren perpanjangan kontrak pemain kunci seperti Mike Maignan, Rossoneri bertekad untuk mempertahankan bintang Portugal tersebut sebagai wajah utama era baru klub di bawah arahan Massimiliano Allegri. Pembicaraan telah berlangsung sejak akhir Januari, dipimpin oleh direktur olahraga Igli Tare, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang jauh melampaui masa berlaku kontraknya saat ini yang berakhir pada 2028.
Kedua belah pihak memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan perjalanan bersama di Lombardy. Leao baru-baru ini mengingatkan para pendukung San Siro akan ketajamannya dengan gol penentu kedua melawan Cremonese. Suasana seputar pembicaraan saat ini jauh lebih santai dan akrab dibandingkan saga panjang dan rumit secara hukum pada 2023 yang melibatkan Sporting CP. Langkah demi langkah, dialog ini beralih ke negosiasi formal dengan ketenangan mutlak dan tanpa terburu-buru.
Paket keuangan dan kenaikan gaji
Leao sudah menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad Milan, status yang ia raih setelah perpanjangan kontrak sebelumnya membuat gajinya naik empat kali lipat, menjadikannya simbol utama klub. Namun, manajemen kini siap memberikan penghargaan lebih atas pengaruh besarnya di lapangan, di mana ia telah mencetak 80 gol impresif dalam seragam merah-hitam ikonik. Pemilik klub jelas berniat untuk menjaga aset utama mereka tetap bahagia dan termotivasi sepenuhnya untuk masa depan yang dapat diprediksi.
Untuk mencerminkan statusnya yang meningkat dan mencegah minat dari klub lain, proposal finansial sedang ditingkatkan. Gajinya akan naik menjadi €6 juta ditambah bonus. Meskipun tidak ada tekanan untuk segera menandatangani dokumen, prosesnya berjalan secara bertahap. Pada akhirnya, Leao dan keluarganya akan mempertimbangkan tawaran Milan dan membuat keputusan dalam beberapa minggu ke depan.
Kerja sama taktis dengan Massimiliano Allegri
Faktor kunci dalam negosiasi yang sangat positif ini adalah hubungan yang terus berkembang antara winger berbakat dan manajernya. Meskipun Massimiliano Allegri dan Leao mungkin mengalami beberapa momen penyesuaian taktis di awal, ikatan mereka telah menguat secara signifikan sepanjang musim ini. Rasa hormat yang mendalam ini kini dianggap sebagai landasan fundamental dari proyek olahraga ambisius Milan menuju tahun-tahun mendatang.
Staf teknis telah sangat vokal dalam mempertahankan inti skuad tetap utuh, menganggap winger tersebut sebagai pemain yang tak tergantikan. Menyoroti dinamika internal ini, laporan tersebut menegaskan bahwa Allegri telah memberikan restunya bagi klub untuk memperbaiki kontrak Leao setelah lebih mengenal penyerangnya tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Dilema klausul pelepasan besar-besaran
Meskipun suasana di Casa Milan sangat positif, masih ada satu hambatan teknis yang signifikan yang perlu diatasi: klausul pelepasan sebesar €175 juta yang saat ini tercantum dalam kontrak Leao. Klub Italia tersebut sangat bertekad untuk mempertahankan perlindungan finansial yang menguntungkan ini guna mencegah klub-klub kaya dari Premier League atau Saudi Pro League untuk mendekati Leao. Namun, tim manajemen Leao memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai hal ini.
Menemukan titik temu terkait klausul ini merupakan langkah terakhir yang penting. Saat ini, Leao dan timnya lebih memilih untuk menghapus klausul pelepasan tersebut sementara pembicaraan mengenai detail-detail kecil masih berlangsung.
