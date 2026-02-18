Rafa Benitez terancam dipecat oleh Panathinaikos, sementara mantan muridnya di Liverpool, Igor Biscan, dijadwalkan untuk menggantikannya

Rekor Benitez di ibu kota Yunani menjadi kabar buruk bagi petinggi klub. Dalam 25 pertandingan pertamanya di semua kompetisi, ia hanya meraih 13 kemenangan dan menderita enam kekalahan. Saat ia mengambil alih kendali, klub berada di peringkat ketujuh, namun kini mereka berada di peringkat kelima. Yang lebih penting, selisih antara Panathinaikos dan dua posisi teratas - yang menawarkan tiket emas kualifikasi Liga Champions - justru semakin melebar selama masa jabatannya yang singkat, sebuah penurunan yang dianggap tidak dapat diterima.

Kontekstual historis hanya menambah tekanan pada pelatih veteran ini. Sebagai kekuatan besar dalam sepak bola Yunani, Panathinaikos belum pernah finis di bawah lima besar sejak musim 2018-19, di mana mereka merosot ke peringkat kedelapan. Jika Benitez tidak dapat menghentikan penurunan ini dengan cepat, jajaran petinggi klub tampaknya siap mengambil langkah berbeda untuk melindungi prospek Eropa dan posisi domestik mereka sebelum musim mencapai puncaknya.