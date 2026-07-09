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Qatar, Infantino, dan 48 klub... Revolusi yang akan datang di Piala Dunia Antarklub

FIFA Club World Cup
Qatar

Seiring dengan masuknya Piala Dunia Tim Nasional ke tahap-tahap penentu, perhatian kini untuk sementara beralih ke Piala Dunia Antarklub. 

"Surat Kabar Sport" melaporkan, mengutip "AS", bahwa Qatar sedang memperkuat peluangnya untuk menjadi tuan rumah edisi mendatang Piala Dunia Antarklub.

Pembicaraan antara klub-klub dan FIFA telah dimulai, dan ada beberapa isu yang dibahas, terkait cara memasukkan turnamen tersebut ke dalam jadwal pertandingan. 

Selain itu, kemungkinan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah edisi mendatang kembali mengangkat model serupa dengan Piala Dunia 2022, yaitu penyelenggaraan turnamen selama musim dingin.

Namun, gagasan ini bukanlah hal baru. Selama kampanye pemilihan presiden Real Madrid yang terakhir, Florentino Pérez—salah satu pendukung utama turnamen ini bersama Gianni Infantino—menyinggung perlunya mencari slot baru dalam jadwal musim untuk menggelar turnamen tersebut. 

Opsi untuk memindahkannya ke bulan-bulan musim dingin masih menjadi pertimbangan, yang akan mengharuskan peninjauan ulang perencanaan musim secara keseluruhan. Namun, dampaknya akan lebih kecil dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh Piala Dunia antar-negara, karena hal ini hanya akan melibatkan penyesuaian jadwal daripada penghentian kompetisi selama beberapa minggu.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Pembahasan mengenai penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub setiap dua tahun sekali

    Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa (EFC) juga memainkan peran penting dalam negosiasi ini, karena menganggap bahwa potensi ekonomi Piala Dunia Antarklub merupakan elemen strategis bagi keberlanjutan sepak bola Eropa. 

    Pendapatan dari edisi terakhir mendukung pandangan ini, di mana Chelsea menerima 120 juta euro setelah menjuarai turnamen, sementara klub-klub yang mencapai babak semifinal masing-masing memperoleh sekitar 100 juta euro.

    Diskusi lain berpusat pada sistem turnamen. Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sedang mempertimbangkan untuk memperluas jumlah tim peserta dari 32 menjadi 48 tim, sebuah perubahan yang akan meningkatkan keterwakilan beberapa negara dan meninjau kembali sistem alokasi kuota saat ini.

    Selain itu, gagasan yang pernah diusulkan di masa lalu, yaitu penyelenggaraan Piala Dunia Antarklub setiap dua tahun sekali, kembali menjadi sorotan.

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