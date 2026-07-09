Qatar, Infantino, dan 48 klub... Revolusi yang akan datang di Piala Dunia Antarklub

Seiring dengan masuknya Piala Dunia Tim Nasional ke tahap-tahap penentu, perhatian kini untuk sementara beralih ke Piala Dunia Antarklub.

"Surat Kabar Sport" melaporkan, mengutip "AS", bahwa Qatar sedang memperkuat peluangnya untuk menjadi tuan rumah edisi mendatang Piala Dunia Antarklub.

Pembicaraan antara klub-klub dan FIFA telah dimulai, dan ada beberapa isu yang dibahas, terkait cara memasukkan turnamen tersebut ke dalam jadwal pertandingan.

Selain itu, kemungkinan terpilihnya Qatar sebagai tuan rumah edisi mendatang kembali mengangkat model serupa dengan Piala Dunia 2022, yaitu penyelenggaraan turnamen selama musim dingin.

Namun, gagasan ini bukanlah hal baru. Selama kampanye pemilihan presiden Real Madrid yang terakhir, Florentino Pérez—salah satu pendukung utama turnamen ini bersama Gianni Infantino—menyinggung perlunya mencari slot baru dalam jadwal musim untuk menggelar turnamen tersebut.

Opsi untuk memindahkannya ke bulan-bulan musim dingin masih menjadi pertimbangan, yang akan mengharuskan peninjauan ulang perencanaan musim secara keseluruhan. Namun, dampaknya akan lebih kecil dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh Piala Dunia antar-negara, karena hal ini hanya akan melibatkan penyesuaian jadwal daripada penghentian kompetisi selama beberapa minggu.