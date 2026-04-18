Tim asuhan pelatih Daniel Thioune mengalahkan Hamburger SV dengan skor 3-1 (1-1) berkat dua gol dari Jens Stage dan kini menyamai jumlah poin rival yang tak disukai itu.
Pyro dan Kartu Merah! Werder Bremen Menang dalam Derby Utara yang Seru Melawan HSV
Stage, yang mencetak dua gol, menjadi pahlawan dalam derby tersebut. Pemain asal Denmark itu mencetak gol indah dengan sundulan di babak pertama (37'), lalu di babak kedua mencetak gol menakjubkan dengan tendangan kaki dari jarak sekitar 20 meter yang melesat di bawah mistar gawang (57') - dan dengan demikian memastikan kemenangan kandang pertama Bremen atas Hamburg dalam lebih dari delapan tahun. Cameron Puertas menambah skor menjadi 3-1 pada masa tambahan waktu (90'+1).
Robert Glatzel sebelumnya mencetak gol penyama kedudukan sementara (41.) dengan tendangan yang tak kalah menawan di hadapan 41.800 penonton di Weserstadion yang penuh sesak. Philip Otele mendapat kartu merah di fase akhir duel panas di Utara ini karena pelanggaran kasar. Kartu merah lain yang diberikan kepada Bakery Jatta dibatalkan setelah tinjauan video (85.). Selain itu, pada masa tambahan waktu, asisten pelatih Jan Hoepner (Werder) dan Loic Favé (HSV) juga mendapat kartu merah.
Dengan masing-masing 31 poin, keunggulan kedua tim atas zona degradasi kini menjadi lima poin, sedangkan jarak ke zona degradasi langsung adalah tujuh poin, dengan empat pertandingan tersisa sebelum akhir musim. Sementara tim Hijau-Putih kembali meraih tiga poin setelah dua kekalahan terakhir, HSV kini telah menunggu kemenangan selama lima pertandingan. Tim asuhan pelatih Merlin Polzin mengalami penurunan performa di musim semi, hanya memenangkan satu dari sembilan pertandingan terakhirnya.
Derby Utara pertama di tepi Sungai Weser setelah 55 bulan
Terlepas dari segala persaingan: Derby Utara pertama di Weser setelah 55 bulan ini juga diwarnai oleh persahabatan — setidaknya di bangku cadangan. Selama bertahun-tahun, Thioune dan Polzin bekerja berdampingan, mulai tahun 2014 di VfL Osnabrück, lalu hingga 2021 di Hamburg. Thioune mendukung sahabatnya saat ini dan menjadikannya asistennya. Pada hari Sabtu, akhirnya terjadi duel pelatih pertama di panggung besar.
Didorong oleh atmosfer yang menggetarkan di tribun, kedua tim menampilkan fase awal yang seru di lapangan. Sementara HSV langsung menebar ancaman lewat sundulan Glatzel setelah tendangan bebas (5'), Werder terus mencari jalan ke depan. Pada percobaan pertama Justin Njinmah dari sudut sempit, Daniel Heuer Fernandes berhasil menghalau bola (7'), dan kiper HSV itu juga tidak mengalami kesulitan menghadapi tendangan Puertas dari tepi kotak penalti.
Di tribun terjadi kebakaran beberapa kali
Setelah itu, tuan rumah lebih banyak menguasai bola, namun peluang justru datang dari pihak Hamburg. Pertama, Ransford Königsdörffer melepaskan tendangan yang meleset tipis setelah menerima umpan panjang (26’). Satu menit kemudian, Fabio Vieira menguji kiper Bremen, Mio Backhaus, dengan tendangan melengkung dari jarak sekitar 20 meter.
Tepat ketika pertandingan tampaknya mulai tenang, Werder mencetak gol. Setelah umpan silang akurat dari Yukinari Sugawara, Stage menyundul bola dari jarak lima meter melewati garis gawang. Hanya empat menit kemudian, tim tamu membalas: Setelah serangan lain dari Bremen, tim Hamburg beralih serangan dengan cepat, Glatzel berlari kencang setelah menerima umpan panjang dari Nicolas Capaldo melintasi setengah lapangan dan melesakkan bola ke sudut atas kiri gawang.
Di babak kedua, pertandingan semakin intens. Sementara para suporter di tribun terus menyalakan kembang api - bahkan sebelum peluit dibunyikan, roket-roket sudah beterbangan ke lapangan -, para pemain terlibat dalam sejumlah duel yang sangat keras. HSV menyerang habis-habisan setelah kembali tertinggal akibat gol kedua Stage, namun dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, mereka tidak berhasil menyamakan kedudukan. Sebaliknya: Werder bahkan menambah keunggulan.