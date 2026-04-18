Pyro dan Kartu Merah! Werder Bremen Menang dalam Derby Utara yang Seru Melawan HSV

Stage, yang mencetak dua gol, menjadi pahlawan dalam derby tersebut. Pemain asal Denmark itu mencetak gol indah dengan sundulan di babak pertama (37'), lalu di babak kedua mencetak gol menakjubkan dengan tendangan kaki dari jarak sekitar 20 meter yang melesat di bawah mistar gawang (57') - dan dengan demikian memastikan kemenangan kandang pertama Bremen atas Hamburg dalam lebih dari delapan tahun. Cameron Puertas menambah skor menjadi 3-1 pada masa tambahan waktu (90'+1).

Robert Glatzel sebelumnya mencetak gol penyama kedudukan sementara (41.) dengan tendangan yang tak kalah menawan di hadapan 41.800 penonton di Weserstadion yang penuh sesak. Philip Otele mendapat kartu merah di fase akhir duel panas di Utara ini karena pelanggaran kasar. Kartu merah lain yang diberikan kepada Bakery Jatta dibatalkan setelah tinjauan video (85.). Selain itu, pada masa tambahan waktu, asisten pelatih Jan Hoepner (Werder) dan Loic Favé (HSV) juga mendapat kartu merah.

Dengan masing-masing 31 poin, keunggulan kedua tim atas zona degradasi kini menjadi lima poin, sedangkan jarak ke zona degradasi langsung adalah tujuh poin, dengan empat pertandingan tersisa sebelum akhir musim. Sementara tim Hijau-Putih kembali meraih tiga poin setelah dua kekalahan terakhir, HSV kini telah menunggu kemenangan selama lima pertandingan. Tim asuhan pelatih Merlin Polzin mengalami penurunan performa di musim semi, hanya memenangkan satu dari sembilan pertandingan terakhirnya.