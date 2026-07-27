Putra Andrea Pirlo, Nicolò, mengunggah sebuah pesan di profil Instagram-nya setelah polemik yang meletus akibat ayahnya tidak masuk dalam daftar kandidat untuk peran pelatih tim nasional Italia: "Ada momen ketika kekecewaan melampaui sekadar sebuah pilihan. Karena yang dipertanyakan bukan hanya sebuah keputusan, tetapi juga cara orang dinilai.

Saya tahu betapa Anda mencintai pekerjaan ini. Saya tahu betapa banyak Anda belajar, betapa banyak yang Anda korbankan, dan betapa besar rasa hormat yang selalu Anda tunjukkan kepada siapa pun yang berbagi perjalanan dengan Anda. Dan saya tahu nilai-nilai yang Anda bicarakan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan nilai-nilai yang selalu Anda pegang dalam hidup.

Karena itu saya merasakan kepahitan yang sangat besar. Bukan karena sebuah kursi pelatih, yang dalam olahraga bisa diraih dan bisa hilang. Tetapi karena suasana yang tercipta di sekitar seorang pribadi yang selalu membiarkan pekerjaannya berbicara, tanpa mencari jalan pintas atau dukungan.

Sebagai anak, tetapi juga sebagai seorang pemuda yang bermimpi membangun masa depan di sepak bola, semua ini menyakitkan. Karena kebisingan tampaknya lebih dihitung daripada kompetensi, rasa hormat, dan nilai-nilai.

Apa pun yang terjadi, ada satu kepastian yang tidak akan pernah berubah, saya bangga pada sosok Anda sebagai manusia, jauh sebelum profesional yang dikenal semua orang. Dan nilai-nilai yang Anda ajarkan kepada saya akan selalu lebih berarti daripada gelar, penilaian, atau polemik apa pun".